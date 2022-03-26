https://ria.ru/20220326/turtsiya-1780229081.html
СМИ: Босфор закрыли для судов после обнаружения похожего на мину объекта
СМИ: Босфор закрыли для судов после обнаружения похожего на мину объекта - РИА Новости, 26.03.2022
СМИ: Босфор закрыли для судов после обнаружения похожего на мину объекта
Босфорcкий пролив закрыт для судоходства до особого распоряжения после сообщений о наличии в проливе инородного предмета, похожего на мину, сообщает телеканал... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T13:11
2022-03-26T13:11
2022-03-26T13:52
в мире
турция
россия
одесса
черноморск
минобороны турции
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вмс турции
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АНКАРА, 26 мар – РИА Новости. Босфорcкий пролив закрыт для судоходства до особого распоряжения после сообщений о наличии в проливе инородного предмета, похожего на мину, сообщает телеканал TRT Haber.Движение похожего на мину объекта наблюдается у входа в пролив Босфор, сообщила в субботу турецкая газета Star. Позже Минобороны Турции сообщило о мерах по нейтрализации этого объекта в Босфорском проливе."Босфор закрыт для судоходства до особого распоряжения", - передал телеканал.ФСБ России ранее заявила, что украинские военные после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения. ВМС Турции попросили корабли отслеживать дрейфующие мины после сообщения ФСБ России, сообщила ранее газета Hürriyet. В свою очередь президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что минобороны страны принимает необходимые меры в связи с информацией о дрейфующих минах в Черном море.
https://ria.ru/20220325/ukraina-1780104552.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, россия, одесса, черноморск, минобороны турции, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вмс турции
13:11 26.03.2022 (обновлено: 13:52 26.03.2022)
СМИ: Босфор закрыли для судов после обнаружения похожего на мину объекта
TRT Haber: Босфорский пролив закрыли для судов после обнаружения похожего на мину объекта