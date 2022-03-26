https://ria.ru/20220326/turtsiya-1780223934.html

Турецкие СМИ сообщили о похожем на мину предмете у входа в Босфор

Турецкие СМИ сообщили о похожем на мину предмете у входа в Босфор - РИА Новости, 26.03.2022

Турецкие СМИ сообщили о похожем на мину предмете у входа в Босфор

Движение инородного тела, похожего на мину, наблюдается у входа в Босфорский пролив, сообщает в субботу турецкая газета Star. РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T12:18

2022-03-26T12:18

2022-03-26T12:30

в мире

турция

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одесса

черноморск

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вмс турции

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АНКАРА, 26 мар – РИА Новости. Движение инородного тела, похожего на мину, наблюдается у входа в Босфорский пролив, сообщает в субботу турецкая газета Star.ФСБ РФ ранее заявила, что украинские военные после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения. ВМС Турции попросили корабли отслеживать дрейфующие мины после сообщения ФСБ России, сообщила ранее газета Hürriyet. В свою очередь президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что минобороны страны принимает необходимые меры в связи с информацией о дрейфующих минах в Черном море."Движение инородного тела наблюдается у входа в Босфорский пролив. Командование береговой охраны приняло меры в отношении объекта, который был замечен рыбаками в районе якорной стоянки Сарыер-Тюркели и похож на мину", - пишет газета.

https://ria.ru/20220325/ukraina-1780104552.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, турция, россия, одесса, черноморск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вмс турции