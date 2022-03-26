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Украинские СМИ сообщили о критической ситуации с топливом в стране - РИА Новости, 26.03.2022
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Украинские СМИ сообщили о критической ситуации с топливом в стране
Украинские СМИ сообщили о критической ситуации с топливом в стране - РИА Новости, 26.03.2022
Украинские СМИ сообщили о критической ситуации с топливом в стране
Критическая ситуация с топливом сложилась на Украине, сообщило издание Страна.ua со ссылкой на заявление владельца украинской топливной компании Prime Group... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T00:24
2022-03-26T00:24
в мире
владимир путин
россия
вооруженные силы рф
донбасс
украина
москва
дмитрий леушкин
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Критическая ситуация с топливом сложилась на Украине, сообщило издание Страна.ua со ссылкой на заявление владельца украинской топливной компании Prime Group Дмитрия Леушкина.По его словам, из-за начала посевной за последние две недели исчерпаны остатки топлива на нефтебазах. Он заявил, что заправки продают обычный бензин и дизель под видом премиального, чтобы обойти ограничение наценки, установленное украинскими властями.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, донбасс, украина, москва, дмитрий леушкин
00:24 26.03.2022
 
Украинские СМИ сообщили о критической ситуации с топливом в стране

Владелец топливной компании Леушкин: на Украине сложилась критическая ситуация с топливом

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАЗС в Киеве
АЗС в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Критическая ситуация с топливом сложилась на Украине, сообщило издание Страна.ua со ссылкой на заявление владельца украинской топливной компании Prime Group Дмитрия Леушкина.
По его словам, из-за начала посевной за последние две недели исчерпаны остатки топлива на нефтебазах. Он заявил, что заправки продают обычный бензин и дизель под видом премиального, чтобы обойти ограничение наценки, установленное украинскими властями.

"В Европе лишних объемов мало. А те, что есть, сложно возить, поскольку не выстроена логистика, есть трудности с железной дорогой и не разрушены разного рода бюрократические барьеры для движения бензовозов", — отметил Леушкин, добавив, что Украину в апреле ждет дефицит топлива.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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