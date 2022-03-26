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Чернышенко: Россия может расширить субсидирование покупок серверного ПО - РИА Новости, 26.03.2022
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Чернышенко: Россия может расширить субсидирование покупок серверного ПО
Чернышенко: Россия может расширить субсидирование покупок серверного ПО - РИА Новости, 26.03.2022
Чернышенко: Россия может расширить субсидирование покупок серверного ПО
Правительство России рассматривает вопрос о расширении субсидирования покупок серверного программного обеспечения, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T17:17
2022-03-26T17:17
экономика
россия
технологии
правительство рф
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Правительство России рассматривает вопрос о расширении субсидирования покупок серверного программного обеспечения, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на встрече кабинета министров и представителей IT-отрасли, трансляция которой велась на канале правительства в RuTube."Согласны с тезисами про стандартизацию, про поручительства по кредитам с использованием институтов развития, мы все это отработаем. И создание специализированного оценщика также предпринимается, и расширение субсидирования покупок на серверное ПО, не только облачное", - сказал Чернышенко.
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экономика, россия, технологии, правительство рф, дмитрий чернышенко
17:17 26.03.2022
 
Чернышенко: Россия может расширить субсидирование покупок серверного ПО

Чернышенко: Россия рассматривает расширение субсидирования покупок серверного ПО

© РИА Новости / Григорий СысоевЗаместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Правительство России рассматривает вопрос о расширении субсидирования покупок серверного программного обеспечения, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на встрече кабинета министров и представителей IT-отрасли, трансляция которой велась на канале правительства в RuTube.
"Согласны с тезисами про стандартизацию, про поручительства по кредитам с использованием институтов развития, мы все это отработаем. И создание специализированного оценщика также предпринимается, и расширение субсидирования покупок на серверное ПО, не только облачное", - сказал Чернышенко.
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ЭкономикаРоссияТехнологииПравительство РФДмитрий Чернышенко
 
 
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