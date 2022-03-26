https://ria.ru/20220326/subsidii-1780251329.html
Чернышенко: Россия может расширить субсидирование покупок серверного ПО
Чернышенко: Россия может расширить субсидирование покупок серверного ПО - РИА Новости, 26.03.2022
Чернышенко: Россия может расширить субсидирование покупок серверного ПО
Правительство России рассматривает вопрос о расширении субсидирования покупок серверного программного обеспечения, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T17:17
2022-03-26T17:17
2022-03-26T17:17
экономика
россия
технологии
правительство рф
дмитрий чернышенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761244994_0:67:2000:1192_1920x0_80_0_0_d3f92c6a35163b86d64066b48f9578b6.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Правительство России рассматривает вопрос о расширении субсидирования покупок серверного программного обеспечения, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на встрече кабинета министров и представителей IT-отрасли, трансляция которой велась на канале правительства в RuTube."Согласны с тезисами про стандартизацию, про поручительства по кредитам с использованием институтов развития, мы все это отработаем. И создание специализированного оценщика также предпринимается, и расширение субсидирования покупок на серверное ПО, не только облачное", - сказал Чернышенко.
https://ria.ru/20220326/otsrochka-1780240898.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761244994_128:0:1873:1309_1920x0_80_0_0_1c7fce8ceff2e76d39d5c5b6d80f6dbd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, технологии, правительство рф, дмитрий чернышенко
Чернышенко: Россия может расширить субсидирование покупок серверного ПО
Чернышенко: Россия рассматривает расширение субсидирования покупок серверного ПО