https://ria.ru/20220326/subsidii-1780251329.html

Чернышенко: Россия может расширить субсидирование покупок серверного ПО

Чернышенко: Россия может расширить субсидирование покупок серверного ПО - РИА Новости, 26.03.2022

Чернышенко: Россия может расширить субсидирование покупок серверного ПО

Правительство России рассматривает вопрос о расширении субсидирования покупок серверного программного обеспечения, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T17:17

2022-03-26T17:17

2022-03-26T17:17

экономика

россия

технологии

правительство рф

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Правительство России рассматривает вопрос о расширении субсидирования покупок серверного программного обеспечения, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на встрече кабинета министров и представителей IT-отрасли, трансляция которой велась на канале правительства в RuTube."Согласны с тезисами про стандартизацию, про поручительства по кредитам с использованием институтов развития, мы все это отработаем. И создание специализированного оценщика также предпринимается, и расширение субсидирования покупок на серверное ПО, не только облачное", - сказал Чернышенко.

https://ria.ru/20220326/otsrochka-1780240898.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, россия, технологии, правительство рф, дмитрий чернышенко