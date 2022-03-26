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В США признали, что эпоха безболезненных для них санкций закончилась - РИА Новости, 26.03.2022
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В США оценили антироссийские санкции
В США признали, что эпоха безболезненных для них санкций закончилась - РИА Новости, 26.03.2022
В США оценили антироссийские санкции
Масштабные западные санкции против экономики такого уровня, как российская, могут привести к значительным и болезненным изменениям в мировой финансовой системе, РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T12:10
2022-03-26T19:47
владимир путин
россия
сирия
иран
госдума рф
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Масштабные западные санкции против экономики такого уровня, как российская, могут привести к значительным и болезненным изменениям в мировой финансовой системе, пишет Foreign Affairs."Западные руководители привыкли применять санкции против небольших стран, зная, что издержки для них самих будут незначительными. Поэтому у них мало опыта и реального понимания последствий от по-настоящему суровых мер, которые применяются против крупной экономики с глобальными связями", — пишет доцент Корнеллского университета Николас Мюлдер.Он приводит в пример санкции против Сирии, Мьянмы или Венесуэлы, утверждая, что влияние этих стран на весь мир было небольшим. "Вводить американские санкции против Ирана пришлось очень осторожно, чтобы не вызвать потрясений на нефтяных рынках", — напомнил он.Как считает автор, ограничения имеют влияние сразу на нескольких уровнях: побочные эффекты для соседних государств и рынков, мультипликативный эффект от вывода инвестиций из частного сектора, эскалационный эффект в форме ответных мер Москвы и системные последствия для мировой экономики.По словам Мюлдера, введение санкций против такой страны, как Россия, без компенсационной политики невозможно, в США знают об этом, но не делают достаточных усилий по купированию обратного эффекта ограничений. Также влияет на ситуацию и непростое положение дел в мире до событий на Украине. Таким образом, Запад только усугубил ситуацию."Какой бы мощной и оправданной ни была решимость Запада остановить Путина, творцы политики обязаны признать тот факт, что тотальное экономическое наступление создаст значительную нагрузку для мировой экономики", — заявляет автор.Мюлдер делает вывод о том, что "эпоха беззатратных, безопасных, безболезненных и предсказуемых санкций завершилась раз и навсегда".Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Страны Запада после начала военной спецоперации по демилитаризации Украины утвердили серию новых санкций против России, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220326/golod-1780125742.html
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владимир путин, россия, сирия, иран, госдума рф, санкции в отношении россии, в мире
12:10 26.03.2022 (обновлено: 19:47 26.03.2022)
 
В США признали, что эпоха безболезненных для них санкций закончилась

FA: антироссийские санкции перевернут мировой порядок

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПокупатели в магазине одежды Uniqlo ТЦ "Авиапарк" в Москве
Покупатели в магазине одежды Uniqlo ТЦ Авиапарк в Москве - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Покупатели в магазине одежды Uniqlo ТЦ "Авиапарк" в Москве
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Масштабные западные санкции против экономики такого уровня, как российская, могут привести к значительным и болезненным изменениям в мировой финансовой системе, пишет Foreign Affairs.
"Западные руководители привыкли применять санкции против небольших стран, зная, что издержки для них самих будут незначительными. Поэтому у них мало опыта и реального понимания последствий от по-настоящему суровых мер, которые применяются против крупной экономики с глобальными связями", — пишет доцент Корнеллского университета Николас Мюлдер.
Он приводит в пример санкции против Сирии, Мьянмы или Венесуэлы, утверждая, что влияние этих стран на весь мир было небольшим. "Вводить американские санкции против Ирана пришлось очень осторожно, чтобы не вызвать потрясений на нефтяных рынках", — напомнил он.
Как считает автор, ограничения имеют влияние сразу на нескольких уровнях: побочные эффекты для соседних государств и рынков, мультипликативный эффект от вывода инвестиций из частного сектора, эскалационный эффект в форме ответных мер Москвы и системные последствия для мировой экономики.
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По словам Мюлдера, введение санкций против такой страны, как Россия, без компенсационной политики невозможно, в США знают об этом, но не делают достаточных усилий по купированию обратного эффекта ограничений. Также влияет на ситуацию и непростое положение дел в мире до событий на Украине. Таким образом, Запад только усугубил ситуацию.
"Какой бы мощной и оправданной ни была решимость Запада остановить Путина, творцы политики обязаны признать тот факт, что тотальное экономическое наступление создаст значительную нагрузку для мировой экономики", — заявляет автор.
Мюлдер делает вывод о том, что "эпоха беззатратных, безопасных, безболезненных и предсказуемых санкций завершилась раз и навсегда".
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Страны Запада после начала военной спецоперации по демилитаризации Украины утвердили серию новых санкций против России, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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