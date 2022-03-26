https://ria.ru/20220326/roskomnadzor-1780280156.html
РКН потребовал от YouTube разблокировать видеозаписи Минобороны России
РКН потребовал от YouTube разблокировать видеозаписи Минобороны России - РИА Новости, 26.03.2022
РКН потребовал от YouTube разблокировать видеозаписи Минобороны России
Роскомнадзор потребовал от администрации видеохостинга YouTube снять наложенные ограничения с видеозаписи заседания на официальном аккаунте Министерства обороны РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T21:57
2022-03-26T21:57
2022-03-26T22:02
технологии
youtube
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
google
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от администрации видеохостинга YouTube снять наложенные ограничения с видеозаписи заседания на официальном аккаунте Министерства обороны России и объяснить причины их введения, сообщает ведомство."Роскомнадзор потребовал от администрации видеохостинга YouTube незамедлительно снять все наложенные ограничения с видеозаписи "Заседание Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине" на официальном аккаунте Министерства обороны России, а также объяснить причины их введения", - говорится в сообщении.В Роскомнадзоре заявили, что действия администрации YouTube нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры, направленной против всего российского."Ведомство считает недопустимыми какие-либо ограничения в отношении российских СМИ, общественно значимых ресурсов и политических деятелей, а тем более государственного органа Российской Федерации", - уточнили в РКН.Ранее Союз журналистов России сообщал о намерении обратиться в МИД РФ, Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой принять меры в отношении Google и YouTube из-за цензуры
https://ria.ru/20220326/prankery-1780204175.html
https://ria.ru/20220325/youtube-1780014198.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, google
21:57 26.03.2022 (обновлено: 22:02 26.03.2022)
РКН потребовал от YouTube разблокировать видеозаписи Минобороны России
Роскомнадзор потребовал от YouTube разблокировать видеозаписи Минобороны России