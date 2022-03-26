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РКН потребовал от YouTube разблокировать видеозаписи Минобороны России - РИА Новости, 26.03.2022
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РКН потребовал от YouTube разблокировать видеозаписи Минобороны России
РКН потребовал от YouTube разблокировать видеозаписи Минобороны России - РИА Новости, 26.03.2022
РКН потребовал от YouTube разблокировать видеозаписи Минобороны России
Роскомнадзор потребовал от администрации видеохостинга YouTube снять наложенные ограничения с видеозаписи заседания на официальном аккаунте Министерства обороны РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T21:57
2022-03-26T22:02
технологии
youtube
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от администрации видеохостинга YouTube снять наложенные ограничения с видеозаписи заседания на официальном аккаунте Министерства обороны России и объяснить причины их введения, сообщает ведомство."Роскомнадзор потребовал от администрации видеохостинга YouTube незамедлительно снять все наложенные ограничения с видеозаписи "Заседание Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине" на официальном аккаунте Министерства обороны России, а также объяснить причины их введения", - говорится в сообщении.В Роскомнадзоре заявили, что действия администрации YouTube нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры, направленной против всего российского."Ведомство считает недопустимыми какие-либо ограничения в отношении российских СМИ, общественно значимых ресурсов и политических деятелей, а тем более государственного органа Российской Федерации", - уточнили в РКН.Ранее Союз журналистов России сообщал о намерении обратиться в МИД РФ, Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой принять меры в отношении Google и YouTube из-за цензуры
https://ria.ru/20220326/prankery-1780204175.html
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технологии, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, google
21:57 26.03.2022 (обновлено: 22:02 26.03.2022)
 
РКН потребовал от YouTube разблокировать видеозаписи Минобороны России

Роскомнадзор потребовал от YouTube разблокировать видеозаписи Минобороны России

© Fotolia / maxkabakovБлокировка доступа
Блокировка доступа - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© Fotolia / maxkabakov
Блокировка доступа
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от администрации видеохостинга YouTube снять наложенные ограничения с видеозаписи заседания на официальном аккаунте Министерства обороны России и объяснить причины их введения, сообщает ведомство.
"Роскомнадзор потребовал от администрации видеохостинга YouTube незамедлительно снять все наложенные ограничения с видеозаписи "Заседание Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине" на официальном аккаунте Министерства обороны России, а также объяснить причины их введения", - говорится в сообщении.
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В Роскомнадзоре заявили, что действия администрации YouTube нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры, направленной против всего российского.
"Ведомство считает недопустимыми какие-либо ограничения в отношении российских СМИ, общественно значимых ресурсов и политических деятелей, а тем более государственного органа Российской Федерации", - уточнили в РКН.
Ранее Союз журналистов России сообщал о намерении обратиться в МИД РФ, Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой принять меры в отношении Google и YouTube из-за цензуры
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ТехнологииYouTubeФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)РоссияGoogle
 
 
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