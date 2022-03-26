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Британия сообщила о помощи Украине с продовольствием в два миллиона фунтов - РИА Новости, 26.03.2022
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Британия сообщила о помощи Украине с продовольствием в два миллиона фунтов
Британия сообщила о помощи Украине с продовольствием в два миллиона фунтов - РИА Новости, 26.03.2022
Британия сообщила о помощи Украине с продовольствием в два миллиона фунтов
Великобритания намерена выделить 2 миллиона фунтов стерлингов на жизненно важные продовольственные товары для Украины, говорится в сообщении британского МИД. РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T03:10
2022-03-26T03:33
в мире
владимир путин
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ЛОНДОН, 26 мар — РИА Новости. Великобритания намерена выделить 2 миллиона фунтов стерлингов на жизненно важные продовольственные товары для Украины, говорится в сообщении британского МИД.Указывается, что решение последовало за соответствующим обращением со стороны Украины.В МИД добавили, что склады в Польше и Словакии готовятся к поставке этих товаров с начала следующей недели, затем будет организована транспортировка на Украину автомобильным и железнодорожным транспортом.Уточняется, что пожертвование является частью 400 миллионов фунтов стерлингов, выделенных Великобританией, из которых 220 миллионов фунтов стерлингов — на гуманитарную помощь.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, лондон, великобритания, донбасс, украина
03:10 26.03.2022 (обновлено: 03:33 26.03.2022)
 
Британия сообщила о помощи Украине с продовольствием в два миллиона фунтов

МИД Британии сообщил о помощи в два миллиона фунтов на снабжение Украины продовольствием

© REUTERS / Mykola TymchenkoУчения сил украинской территориальной обороны в Киеве
Учения сил украинской территориальной обороны в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© REUTERS / Mykola Tymchenko
Учения сил украинской территориальной обороны в Киеве. Архивное фото
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ЛОНДОН, 26 мар — РИА Новости. Великобритания намерена выделить 2 миллиона фунтов стерлингов на жизненно важные продовольственные товары для Украины, говорится в сообщении британского МИД.
Указывается, что решение последовало за соответствующим обращением со стороны Украины.

"Великобритания намерена выделить 2 миллиона фунтов стерлингов на жизненно важные продовольственные товары для районов Украины, окруженных российскими войсками", — отмечается в сообщении.

В МИД добавили, что склады в Польше и Словакии готовятся к поставке этих товаров с начала следующей недели, затем будет организована транспортировка на Украину автомобильным и железнодорожным транспортом.
Уточняется, что пожертвование является частью 400 миллионов фунтов стерлингов, выделенных Великобританией, из которых 220 миллионов фунтов стерлингов — на гуманитарную помощь.
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Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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