https://ria.ru/20220326/pozhar-1780281955.html
Крупный пожар на вещевом рынке в Магнитогорске ликвидировали
Крупный пожар на вещевом рынке в Магнитогорске ликвидировали - РИА Новости, 26.03.2022
Крупный пожар на вещевом рынке в Магнитогорске ликвидировали
Пожарные ликвидировали открытое горение на вещевом рынке в городе Магнитогорск Челябинской области, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T22:17
2022-03-26T22:17
2022-03-26T22:17
происшествия
коммерческая недвижимость
магнитогорск
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ЧЕЛЯБИНСК, 26 мар – РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на вещевом рынке в городе Магнитогорск Челябинской области, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.Сообщение о возгорании на территории вещевого рынка в Магнитогорске, расположенного по улице Автомобилистов, поступило в 16.17 мск субботы. Происходило горение кровли павильонов ориентировочно на площади в одну тысячу квадратных метров. Погибших и травмированных нет. Позже ГУМЧС сообщило о локализации возгорания."Ликвидация открытого горения. Площадь пожара 1000 квадратных метров. Проводится проливка, разборка строительных конструкций", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220305/pozhar-1776841957.html
магнитогорск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, коммерческая недвижимость, магнитогорск
Крупный пожар на вещевом рынке в Магнитогорске ликвидировали
Крупный пожар на вещевом рынке в Магнитогорске ликвидировали