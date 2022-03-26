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Крупный пожар на вещевом рынке в Магнитогорске ликвидировали - РИА Новости, 26.03.2022
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Крупный пожар на вещевом рынке в Магнитогорске ликвидировали
Крупный пожар на вещевом рынке в Магнитогорске ликвидировали - РИА Новости, 26.03.2022
Крупный пожар на вещевом рынке в Магнитогорске ликвидировали
Пожарные ликвидировали открытое горение на вещевом рынке в городе Магнитогорск Челябинской области, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T22:17
2022-03-26T22:17
происшествия
коммерческая недвижимость
магнитогорск
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ЧЕЛЯБИНСК, 26 мар – РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на вещевом рынке в городе Магнитогорск Челябинской области, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.Сообщение о возгорании на территории вещевого рынка в Магнитогорске, расположенного по улице Автомобилистов, поступило в 16.17 мск субботы. Происходило горение кровли павильонов ориентировочно на площади в одну тысячу квадратных метров. Погибших и травмированных нет. Позже ГУМЧС сообщило о локализации возгорания."Ликвидация открытого горения. Площадь пожара 1000 квадратных метров. Проводится проливка, разборка строительных конструкций", - говорится в сообщении.
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происшествия, коммерческая недвижимость, магнитогорск
22:17 26.03.2022
 
Крупный пожар на вещевом рынке в Магнитогорске ликвидировали

Крупный пожар на вещевом рынке в Магнитогорске ликвидировали

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной части
Сотрудник пожарной части - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник пожарной части
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ЧЕЛЯБИНСК, 26 мар – РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на вещевом рынке в городе Магнитогорск Челябинской области, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.
Сообщение о возгорании на территории вещевого рынка в Магнитогорске, расположенного по улице Автомобилистов, поступило в 16.17 мск субботы. Происходило горение кровли павильонов ориентировочно на площади в одну тысячу квадратных метров. Погибших и травмированных нет. Позже ГУМЧС сообщило о локализации возгорания.
"Ликвидация открытого горения. Площадь пожара 1000 квадратных метров. Проводится проливка, разборка строительных конструкций", - говорится в сообщении.
Поведение при пожаре - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 20:55
Правила поведения при пожаре: вызов спасателей, эвакуация, первая помощь
 
ПроисшествияКоммерческая недвижимостьМагнитогорск
 
 
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