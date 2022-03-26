https://ria.ru/20220326/pozhar-1780281955.html

Крупный пожар на вещевом рынке в Магнитогорске ликвидировали

Крупный пожар на вещевом рынке в Магнитогорске ликвидировали - РИА Новости, 26.03.2022

Крупный пожар на вещевом рынке в Магнитогорске ликвидировали

Пожарные ликвидировали открытое горение на вещевом рынке в городе Магнитогорск Челябинской области, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T22:17

2022-03-26T22:17

2022-03-26T22:17

происшествия

коммерческая недвижимость

магнитогорск

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ЧЕЛЯБИНСК, 26 мар – РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на вещевом рынке в городе Магнитогорск Челябинской области, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.Сообщение о возгорании на территории вещевого рынка в Магнитогорске, расположенного по улице Автомобилистов, поступило в 16.17 мск субботы. Происходило горение кровли павильонов ориентировочно на площади в одну тысячу квадратных метров. Погибших и травмированных нет. Позже ГУМЧС сообщило о локализации возгорания."Ликвидация открытого горения. Площадь пожара 1000 квадратных метров. Проводится проливка, разборка строительных конструкций", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220305/pozhar-1776841957.html

магнитогорск

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

происшествия, коммерческая недвижимость, магнитогорск