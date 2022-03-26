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В Москве сильный ветер повалил 35 деревьев, есть поврежденные автомобили - РИА Новости, 26.03.2022
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В Москве сильный ветер повалил 35 деревьев, есть поврежденные автомобили
В Москве сильный ветер повалил 35 деревьев, есть поврежденные автомобили - РИА Новости, 26.03.2022
В Москве сильный ветер повалил 35 деревьев, есть поврежденные автомобили
Сильный ветер в Москве в субботу повалил 35 деревьев, есть повреждённые автомобили, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T18:33
2022-03-26T18:45
москва
происшествия
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Сильный ветер в Москве в субботу повалил 35 деревьев, есть повреждённые автомобили, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По состоянию на 18.00, сильным ветром повалено 35 деревьев, есть поврежденные автомобили. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции", - говорится в сообщении.Отмечается, что в работах задействовано необходимое количество бригад специалистов и техники."Непогода с порывами ветра до 20-25 метров в секунду сохранится сегодня и завтра в течение всего дня. Просим быть предельно внимательными на улице", - говорится в сообщении.
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москва, происшествия, городское хозяйство москвы
18:33 26.03.2022 (обновлено: 18:45 26.03.2022)
 
В Москве сильный ветер повалил 35 деревьев, есть поврежденные автомобили

В Москве сильный ветер повалил 35 деревьев, есть поврежденные автомобили

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЖенщина идет по скверу в Москве
Женщина идет по скверу в Москве - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Женщина идет по скверу в Москве
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Сильный ветер в Москве в субботу повалил 35 деревьев, есть повреждённые автомобили, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По состоянию на 18.00, сильным ветром повалено 35 деревьев, есть поврежденные автомобили. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в работах задействовано необходимое количество бригад специалистов и техники.
"Непогода с порывами ветра до 20-25 метров в секунду сохранится сегодня и завтра в течение всего дня. Просим быть предельно внимательными на улице", - говорится в сообщении.
 
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