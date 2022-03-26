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В Москве сильный ветер повалил 35 деревьев, есть поврежденные автомобили

В Москве сильный ветер повалил 35 деревьев, есть поврежденные автомобили - РИА Новости, 26.03.2022

В Москве сильный ветер повалил 35 деревьев, есть поврежденные автомобили

Сильный ветер в Москве в субботу повалил 35 деревьев, есть повреждённые автомобили, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T18:33

2022-03-26T18:33

2022-03-26T18:45

москва

происшествия

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Сильный ветер в Москве в субботу повалил 35 деревьев, есть повреждённые автомобили, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По состоянию на 18.00, сильным ветром повалено 35 деревьев, есть поврежденные автомобили. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции", - говорится в сообщении.Отмечается, что в работах задействовано необходимое количество бригад специалистов и техники."Непогода с порывами ветра до 20-25 метров в секунду сохранится сегодня и завтра в течение всего дня. Просим быть предельно внимательными на улице", - говорится в сообщении.

москва

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

москва, происшествия, городское хозяйство москвы