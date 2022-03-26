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В Москве сильный ветер повалил 35 деревьев, есть поврежденные автомобили
В Москве сильный ветер повалил 35 деревьев, есть поврежденные автомобили - РИА Новости, 26.03.2022
В Москве сильный ветер повалил 35 деревьев, есть поврежденные автомобили
Сильный ветер в Москве в субботу повалил 35 деревьев, есть повреждённые автомобили, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T18:33
2022-03-26T18:33
2022-03-26T18:45
москва
происшествия
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Сильный ветер в Москве в субботу повалил 35 деревьев, есть повреждённые автомобили, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По состоянию на 18.00, сильным ветром повалено 35 деревьев, есть поврежденные автомобили. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции", - говорится в сообщении.Отмечается, что в работах задействовано необходимое количество бригад специалистов и техники."Непогода с порывами ветра до 20-25 метров в секунду сохранится сегодня и завтра в течение всего дня. Просим быть предельно внимательными на улице", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, городское хозяйство москвы
18:33 26.03.2022 (обновлено: 18:45 26.03.2022)
В Москве сильный ветер повалил 35 деревьев, есть поврежденные автомобили
В Москве сильный ветер повалил 35 деревьев, есть поврежденные автомобили
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости.
Сильный ветер в Москве в субботу повалил
35 деревьев, есть повреждённые автомобили, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По состоянию на 18.00, сильным ветром повалено 35 деревьев, есть поврежденные автомобили. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в работах задействовано необходимое количество бригад специалистов и техники.
"Непогода с порывами ветра до 20-25 метров в секунду сохранится сегодня и завтра в течение всего дня. Просим быть предельно внимательными на улице", - говорится в сообщении.