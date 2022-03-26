https://ria.ru/20220326/pogoda-1780255963.html

Городские службы патрулируют парки Москвы и предупреждают людей о непогоде

Городские службы патрулируют парки Москвы и предупреждают людей о непогоде - РИА Новости, 26.03.2022

Городские службы патрулируют парки Москвы и предупреждают людей о непогоде

Городские службы Москвы организовали патрулирование зон отдыха и парков для дополнительного предупреждения горожан о неблагоприятных погодных явлениях,... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T18:06

2022-03-26T18:06

2022-03-26T18:07

городское хозяйство москвы

общество

москва

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Городские службы Москвы организовали патрулирование зон отдыха и парков для дополнительного предупреждения горожан о неблагоприятных погодных явлениях, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Согласно уточнённому прогнозу синоптиков, в субботу ветер усилится до 20 метров в секунду, в воскресенье ожидаются снег, метель, гололедица, порывы ветра до 25 метров в секунду."Просим по возможности избегать пребывания на улице в непогоду. Находясь на улице, быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили",- говорится в сообщении.Информация об ухудшении погоды направляется в смс-сообщениях и транслируется на городских видеоэкранах."Организовано патрулирование зон отдыха и парков для дополнительного предупреждения горожан о неблагоприятных погодных явлениях", - указывается в сообщении.Городские службы работают в режиме повышенной готовности: оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции. В работах задействовано необходимое количество бригад специалистов и техники.

https://ria.ru/20220312/pogoda-1777778897.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

городское хозяйство москвы, общество, москва