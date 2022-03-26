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Памятник ветеранам локальных войн осквернили в подмосковном Пущино - РИА Новости, 26.03.2022
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Памятник ветеранам локальных войн осквернили в подмосковном Пущино
Памятник ветеранам локальных войн осквернили в подмосковном Пущино - РИА Новости, 26.03.2022
Памятник ветеранам локальных войн осквернили в подмосковном Пущино
Памятник Ветеранам локальных войн и военных конфликтов был осквернен в подмосковном Пущино, прокуратура организовала проверку, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T18:24
2022-03-26T19:45
московская область (подмосковье)
россия
происшествия
пущино
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Памятник Ветеранам локальных войн и военных конфликтов был осквернен в подмосковном Пущино, прокуратура организовала проверку, сообщается в Telegram-канале ведомства."Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с осквернением памятника в Пущино", - говорится в сообщении.Отмечается, что в субботу памятный знак Ветеранам локальных войн и военных конфликтов был облит краской. Проведение проверки поручено Серпуховской городской прокуратуре.Дело о вандализме возбуждено после осквернения памятника ветеранам локальных войн и военных конфликтов в подмосковном Пущино, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области."Дознавателем МУ МВД России "Серпуховское" по факту вандализма возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 214 УК РФ "вандализм", - приводятся в сообщении слова начальника пресс-службы ГУ МВД России по Подмосковью Татьяны Петровой.Уточняется, что в парке Победы неизвестный красителем красного цвета облил памятник воинам-интернационалистам."В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленника, причастного к совершению противоправного деяния", - добавила Петрова.
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московская область (подмосковье), россия, происшествия, пущино
18:24 26.03.2022 (обновлено: 19:45 26.03.2022)
 
Памятник ветеранам локальных войн осквернили в подмосковном Пущино

Памятник ветеранам локальных войн и конфликтов осквернили в подмосковном Пущино

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Памятник Ветеранам локальных войн и военных конфликтов был осквернен в подмосковном Пущино, прокуратура организовала проверку, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с осквернением памятника в Пущино", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в субботу памятный знак Ветеранам локальных войн и военных конфликтов был облит краской. Проведение проверки поручено Серпуховской городской прокуратуре.
Дело о вандализме возбуждено после осквернения памятника ветеранам локальных войн и военных конфликтов в подмосковном Пущино, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.
"Дознавателем МУ МВД России "Серпуховское" по факту вандализма возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 214 УК РФ "вандализм", - приводятся в сообщении слова начальника пресс-службы ГУ МВД России по Подмосковью Татьяны Петровой.
Уточняется, что в парке Победы неизвестный красителем красного цвета облил памятник воинам-интернационалистам.
"В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленника, причастного к совершению противоправного деяния", - добавила Петрова.
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