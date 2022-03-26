https://ria.ru/20220326/pamyatnik-1780257839.html

Памятник ветеранам локальных войн осквернили в подмосковном Пущино

Памятник ветеранам локальных войн осквернили в подмосковном Пущино - РИА Новости, 26.03.2022

Памятник ветеранам локальных войн осквернили в подмосковном Пущино

Памятник Ветеранам локальных войн и военных конфликтов был осквернен в подмосковном Пущино, прокуратура организовала проверку, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T18:24

2022-03-26T18:24

2022-03-26T19:45

московская область (подмосковье)

россия

происшествия

пущино

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Памятник Ветеранам локальных войн и военных конфликтов был осквернен в подмосковном Пущино, прокуратура организовала проверку, сообщается в Telegram-канале ведомства."Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с осквернением памятника в Пущино", - говорится в сообщении.Отмечается, что в субботу памятный знак Ветеранам локальных войн и военных конфликтов был облит краской. Проведение проверки поручено Серпуховской городской прокуратуре.Дело о вандализме возбуждено после осквернения памятника ветеранам локальных войн и военных конфликтов в подмосковном Пущино, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области."Дознавателем МУ МВД России "Серпуховское" по факту вандализма возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 214 УК РФ "вандализм", - приводятся в сообщении слова начальника пресс-службы ГУ МВД России по Подмосковью Татьяны Петровой.Уточняется, что в парке Победы неизвестный красителем красного цвета облил памятник воинам-интернационалистам."В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленника, причастного к совершению противоправного деяния", - добавила Петрова.

https://ria.ru/20220323/pamyatnik-1779709276.html

https://ria.ru/20220326/pamyatnik-1780239271.html

московская область (подмосковье)

россия

пущино

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

московская область (подмосковье), россия, происшествия, пущино