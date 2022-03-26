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Россия отвечает за Украину - РИА Новости, 26.03.2022
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Россия отвечает за Украину
Россия отвечает за Украину - РИА Новости, 26.03.2022
Россия отвечает за Украину
Русские боятся. Очень сильно боятся — но вовсе не того, чего хотел бы Запад. Не падения уровня жизни, железного занавеса или репрессий — те, кто боялся этого,... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T08:00
2022-03-26T08:09
авторы
владимир путин
александр лукашенко
россия
одесса
балтийское море
санкции в отношении россии
украина
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Русские боятся. Очень сильно боятся — но вовсе не того, чего хотел бы Запад. Не падения уровня жизни, железного занавеса или репрессий — те, кто боялся этого, уже убежали или скоро уедут. Нет, русские по-настоящему боятся только одного: что наши войска уйдут с Украины и анти-Россия сохранится и возродится в той или иной форме. Но эти тревога и страх — от непонимания и невозможности сразу осознать масштаб переживаемых событий.Большое видится на расстоянии, причем не года и не десятилетий: например, не все до сих пор осознавали всю глубину трагедии 1991-го. А ведь этот страшный вывих русской истории исправляется, преодолевается прямо на наших глазах — с кровью, тяжело, но неотвратимо.Сейчас новый 1654 год, когда часть русской земли, еще в XIII веке попавшая под власть западных соседей, воссоединилась с Русью. Да, та же самая Переяславская рада, то есть воссоединение Украины с Россией. Тогда речь шла о территории Запорожского казачьего войска, которое называло ее и Малой Россией, и Казакией, и просто Русской землей. Воссоединение прошло не одномоментно, а в ходе 13-летней русско-польской войны, но стало поворотным моментом нашей истории.Алексей Михайлович — царь уже не всея Руси, а всея Великия и Малыя Руси, его сын Петр закрепляется на Балтийском море, становится императором, а в XIX веке Россия превращается в великую мировую державу, расширившись на восток и юг. Но именно возвращение Малороссии, воссоединение Киева и Новгорода — двух начал нашей цивилизации — открыло для страны возможность стать в XX веке сверхдержавой: уже в виде СССР. И именно потеря Украины в ходе безумного и бездумного распада Советского Союза закрыла перед Россией возможность великого будущего.Не потому, что у страны не было ресурсов и территории, а потому, что от русского корня отсекли его важнейшую часть. Без которой все дерево русской цивилизации было обречено сначала на перерождение, а потом на усыхание. Отказавшаяся, отрекшаяся от своих основ (даже просто смирившаяся с этим) цивилизация обречена — как бы она ни была сильна в материальном плане. Так что воссоединение имеет для нас огромное значение даже не в геополитическом, а прежде всего в духовном, метафизическом смысле.Слава богу, процессы не успели принять необратимый характер: малороссийская часть русского корня была не отсечена, а лишь перекрыта. Как если бы жгутом перетянули вены на ноге — со временем ради спасения жизни ее пришлось бы просто ампутировать. Да, 30 лет — это огромный срок при нынешних скоростях, но малый на часах отечественной истории, в жизни русской цивилизации. Двадцать четвертого февраля мы начали не демилитаризацию и даже не декоммунизацию Украины — мы начали возвращение Малороссии в состав Русского мира. Об этом, кстати, прямо сказал еще до начала военной операции белорусский президент Александр Лукашенко, заявив, что мы вернем Украину в лоно нашего славянского братства. "Славянский" в данном контексте и значит "русский", включающий в себя великороссов, малороссов и белорусов.Нынешняя Украина не просто несостоявшееся государство: с русской (как триединого народа) точки зрения это вообще не государство, а временное территориальное образование в границах исторической России. Случайно возникшее — ведь распад СССР произошел из-за глупости и ошибок Москвы, а не стремления Киева к независимости. Кто-то уже забыл об этом?Ответственность основного русского государства, то есть РФ, за всю историческую Россию могут ставить под сомнение только те, кто не признает существования русской цивилизации, русского народа, и те, кто их ненавидит. Эта ответственность не уникальное качество именно русских: любой великий народ живет согласно точно таким же принципам. Или исчезает в водовороте истории.Демагогия насчет международного права и независимости смешна и нелепа, особенно из уст тех, кто еще не так давно завоевал и эксплуатировал в качестве колоний большую часть мира (Европа), а совсем недавно военной силой уничтожал далекие и ничем ему не угрожающие государства. На русской земле сейчас идет гражданская война, пусть и в форме боевых действий между двумя государствами — это трагедия и боль, но это наша боль, это внутреннее дело нашего народа, и никто в мире не имеет права поучать и пытаться давить на нас. И уж тем более в ситуации, когда одна из сторон внутреннего конфликта — государство Украина — давно уже стала инструментом внешних сил в их борьбе с Россией.Запад может пытаться затянуть боевые действия, но не может заставить нас отказаться от задуманного и начатого. Потому что у нас нет и не может быть альтернативы собиранию русских земель, восстановлению утраченного — и только абсолютно беспринципные англосаксонские глобалисты (претендовавшие на господство над всем миром) могут говорить о каком-то русском реваншизме.Поэтому судьба Украины уже решена — не в дипломатическом смысле (тут еще могут быть различные временные варианты), а в историческом. Ее реальная независимость несовместима с существованием России, потому что из любой Украины будут снова и снова делать анти-Россию. И ладно бы речь шла о какой-нибудь Польше, но тут же она о том, что анти-Россию создают на русской земле, из русских людей и за русский счет. Ни один великий народ в мире никогда не смирился бы с подобной ситуацией.Как организовывать жизнь на территории Украины — сейчас в занятых нами районах, а потом и в масштабах всей страны? Как формировать новые власти? Как возвращать малороссам и великороссам сознание их единства, как освобождать малороссов от ложного "украинства", оставляя настоящее? Как будет происходить процесс реинтеграции Украины с Россией? Сколько государственных образований возникнет на ее нынешней территории после окончания боевых действий и смены власти — два или больше? Каким образом будет оформлена государственность земель Новороссии (от Одессы до Харькова): как независимого государства или как части Украинской Федерации? Как будет происходить интеграция с Россией — через последующее объединение с ДНР и ЛНР или вступлением в состав РФ? Когда оставшаяся часть Украины войдет в состав Союзного государства?Большая часть этих вопросов не имеет простого и быстрого ответа, но понятно, что именно они стоят перед нами, именно и только они и имеют сейчас значение для всего русского мира.Россия уже взяла на себя ответственность за всю Украину — как старший за младшего, как целое за свою часть. После 24-го февраля Владимир Путин отвечает за всю Россию: и за Великую, и за Малую. Мы взяли на себя ответственность сначала военную, но вскоре и гуманитарную, и экономическую, и управленческую, и международную (и вовсе не в смысле западных санкций). Да, вся полнота ответственности за Украину ляжет на Москву, потому что в этом и есть смысл всего происходящего, это и называется воссоединением, восстановлением единства великого народа.
https://ria.ru/20220325/spetsoperatsiya-1779988873.html
https://ria.ru/20220323/krym-1779558404.html
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https://ria.ru/20220325/spetsoperatsiya-1780113880.html
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авторы, владимир путин, александр лукашенко, россия, одесса, балтийское море, санкции в отношении россии, украина, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, лнр, общество
08:00 26.03.2022 (обновлено: 08:09 26.03.2022)
 

Россия отвечает за Украину

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖители Мариуполя получают у бойцов Народной милиции ДНР гуманитарную помощь, доставленную из России
Жители Мариуполя получают у бойцов Народной милиции ДНР гуманитарную помощь, доставленную из России - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Петр Акопов
Петр Акопов
Все материалы
Русские боятся. Очень сильно боятся — но вовсе не того, чего хотел бы Запад. Не падения уровня жизни, железного занавеса или репрессий — те, кто боялся этого, уже убежали или скоро уедут. Нет, русские по-настоящему боятся только одного: что наши войска уйдут с Украины и анти-Россия сохранится и возродится в той или иной форме. Но эти тревога и страх — от непонимания и невозможности сразу осознать масштаб переживаемых событий.
Большое видится на расстоянии, причем не года и не десятилетий: например, не все до сих пор осознавали всю глубину трагедии 1991-го. А ведь этот страшный вывих русской истории исправляется, преодолевается прямо на наших глазах — с кровью, тяжело, но неотвратимо.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
Вчера, 09:10Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Три четверти россиян поддерживают спецоперацию на Украине, заявил Медведев
Сейчас новый 1654 год, когда часть русской земли, еще в XIII веке попавшая под власть западных соседей, воссоединилась с Русью. Да, та же самая Переяславская рада, то есть воссоединение Украины с Россией. Тогда речь шла о территории Запорожского казачьего войска, которое называло ее и Малой Россией, и Казакией, и просто Русской землей. Воссоединение прошло не одномоментно, а в ходе 13-летней русско-польской войны, но стало поворотным моментом нашей истории.
Алексей Михайлович — царь уже не всея Руси, а всея Великия и Малыя Руси, его сын Петр закрепляется на Балтийском море, становится императором, а в XIX веке Россия превращается в великую мировую державу, расширившись на восток и юг. Но именно возвращение Малороссии, воссоединение Киева и Новгорода — двух начал нашей цивилизации — открыло для страны возможность стать в XX веке сверхдержавой: уже в виде СССР. И именно потеря Украины в ходе безумного и бездумного распада Советского Союза закрыла перед Россией возможность великого будущего.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта, 07:29
В Госдуме назвали две причины, мешающие Зеленскому признать Крым российским
Не потому, что у страны не было ресурсов и территории, а потому, что от русского корня отсекли его важнейшую часть. Без которой все дерево русской цивилизации было обречено сначала на перерождение, а потом на усыхание. Отказавшаяся, отрекшаяся от своих основ (даже просто смирившаяся с этим) цивилизация обречена — как бы она ни была сильна в материальном плане. Так что воссоединение имеет для нас огромное значение даже не в геополитическом, а прежде всего в духовном, метафизическом смысле.
Слава богу, процессы не успели принять необратимый характер: малороссийская часть русского корня была не отсечена, а лишь перекрыта. Как если бы жгутом перетянули вены на ноге — со временем ради спасения жизни ее пришлось бы просто ампутировать. Да, 30 лет — это огромный срок при нынешних скоростях, но малый на часах отечественной истории, в жизни русской цивилизации. Двадцать четвертого февраля мы начали не демилитаризацию и даже не декоммунизацию Украины — мы начали возвращение Малороссии в состав Русского мира. Об этом, кстати, прямо сказал еще до начала военной операции белорусский президент Александр Лукашенко, заявив, что мы вернем Украину в лоно нашего славянского братства. "Славянский" в данном контексте и значит "русский", включающий в себя великороссов, малороссов и белорусов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
28 января, 12:04
Лукашенко пообещал вернуть Украину в лоно славянства
Нынешняя Украина не просто несостоявшееся государство: с русской (как триединого народа) точки зрения это вообще не государство, а временное территориальное образование в границах исторической России. Случайно возникшее — ведь распад СССР произошел из-за глупости и ошибок Москвы, а не стремления Киева к независимости. Кто-то уже забыл об этом?
Ответственность основного русского государства, то есть РФ, за всю историческую Россию могут ставить под сомнение только те, кто не признает существования русской цивилизации, русского народа, и те, кто их ненавидит. Эта ответственность не уникальное качество именно русских: любой великий народ живет согласно точно таким же принципам. Или исчезает в водовороте истории.
Демагогия насчет международного права и независимости смешна и нелепа, особенно из уст тех, кто еще не так давно завоевал и эксплуатировал в качестве колоний большую часть мира (Европа), а совсем недавно военной силой уничтожал далекие и ничем ему не угрожающие государства. На русской земле сейчас идет гражданская война, пусть и в форме боевых действий между двумя государствами — это трагедия и боль, но это наша боль, это внутреннее дело нашего народа, и никто в мире не имеет права поучать и пытаться давить на нас. И уж тем более в ситуации, когда одна из сторон внутреннего конфликта — государство Украина — давно уже стала инструментом внешних сил в их борьбе с Россией.
Военнослужащий ВС РФ в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
Вчера, 16:42
Генштаб: военная спецоперация России на Украине будет выполнена до конца
Запад может пытаться затянуть боевые действия, но не может заставить нас отказаться от задуманного и начатого. Потому что у нас нет и не может быть альтернативы собиранию русских земель, восстановлению утраченного — и только абсолютно беспринципные англосаксонские глобалисты (претендовавшие на господство над всем миром) могут говорить о каком-то русском реваншизме.
Поэтому судьба Украины уже решена — не в дипломатическом смысле (тут еще могут быть различные временные варианты), а в историческом. Ее реальная независимость несовместима с существованием России, потому что из любой Украины будут снова и снова делать анти-Россию. И ладно бы речь шла о какой-нибудь Польше, но тут же она о том, что анти-Россию создают на русской земле, из русских людей и за русский счет. Ни один великий народ в мире никогда не смирился бы с подобной ситуацией.
Как организовывать жизнь на территории Украины — сейчас в занятых нами районах, а потом и в масштабах всей страны? Как формировать новые власти? Как возвращать малороссам и великороссам сознание их единства, как освобождать малороссов от ложного "украинства", оставляя настоящее? Как будет происходить процесс реинтеграции Украины с Россией? Сколько государственных образований возникнет на ее нынешней территории после окончания боевых действий и смены власти — два или больше? Каким образом будет оформлена государственность земель Новороссии (от Одессы до Харькова): как независимого государства или как части Украинской Федерации? Как будет происходить интеграция с Россией — через последующее объединение с ДНР и ЛНР или вступлением в состав РФ? Когда оставшаяся часть Украины войдет в состав Союзного государства?
Военнослужащие Народной милиции ДНР в селе Николаевка в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 08:31Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
На Украине идет гражданская война между русскими и антирусскими
Большая часть этих вопросов не имеет простого и быстрого ответа, но понятно, что именно они стоят перед нами, именно и только они и имеют сейчас значение для всего русского мира.
Россия уже взяла на себя ответственность за всю Украину — как старший за младшего, как целое за свою часть. После 24-го февраля Владимир Путин отвечает за всю Россию: и за Великую, и за Малую. Мы взяли на себя ответственность сначала военную, но вскоре и гуманитарную, и экономическую, и управленческую, и международную (и вовсе не в смысле западных санкций). Да, вся полнота ответственности за Украину ляжет на Москву, потому что в этом и есть смысл всего происходящего, это и называется воссоединением, восстановлением единства великого народа.
 
АвторыВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоРоссияОдессаБалтийское мореСанкции в отношении РоссииУкраинаДНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСитуация в ДНР и ЛНРЛНРОбщество
 
 
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