https://ria.ru/20220326/otnosheniya-1780281841.html

До разрыва отношений с Польшей дело не дойдет, заявил посол

До разрыва отношений с Польшей дело не дойдет, заявил посол - РИА Новости, 26.03.2022

До разрыва отношений с Польшей дело не дойдет, заявил посол

До разрыва отношений с Польшей дело не дойдет, но посольства могут быть закрыты, заявил посол России в Варшаве Сергей Андреев. РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T22:17

2022-03-26T22:17

2022-03-26T23:51

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. До разрыва отношений с Польшей дело не дойдет, но посольства могут быть закрыты, заявил посол России в Варшаве Сергей Андреев.Посол РФ в Польше Сергей Андреев сообщил, что никаких реальных обвинений в отношении объявленных нон грата дипломатов РФ предъявлено не было."Хотя их обвинили в нарушении деятельности, не соответствующей их статусу, никого из них реально ни на чем противоправном не поймали, никаких реальных обвинений не предъявлено , просто туманные размышления", - сообщил Андреев в программе "Соловьев Live".Посол РФ в Польше Сергей Андреев сообщил, что дипломатическая миссия потеряла больше 2/3 сотрудников из-за высылки дипломатов."Да, нанесли нам чувствительный удар, да, значительно ограничили наши возможности, это высокая оценка работы моих коллег", - рассказал Андреев в программе "Соловьев Live"."У нас 60 сотрудников было с дипломатическими паспортами, сейчас высылают около 40 с диппаспортами, еще шесть человек со служебными, то есть получается, что мы теряем больше двух третей наших сотрудников", - добавил посол.Посол РФ в Польше Сергей Андреев заявил, что польская сторона понимает, что ответные меры РФ на высылку дипломатов последуют.

https://ria.ru/20220322/polsha-1779488072.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, варшава, польша