https://ria.ru/20220326/otnosheniya-1780281841.html
До разрыва отношений с Польшей дело не дойдет, заявил посол
До разрыва отношений с Польшей дело не дойдет, заявил посол - РИА Новости, 26.03.2022
До разрыва отношений с Польшей дело не дойдет, заявил посол
До разрыва отношений с Польшей дело не дойдет, но посольства могут быть закрыты, заявил посол России в Варшаве Сергей Андреев. РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T22:17
2022-03-26T22:17
2022-03-26T23:51
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. До разрыва отношений с Польшей дело не дойдет, но посольства могут быть закрыты, заявил посол России в Варшаве Сергей Андреев.Посол РФ в Польше Сергей Андреев сообщил, что никаких реальных обвинений в отношении объявленных нон грата дипломатов РФ предъявлено не было."Хотя их обвинили в нарушении деятельности, не соответствующей их статусу, никого из них реально ни на чем противоправном не поймали, никаких реальных обвинений не предъявлено , просто туманные размышления", - сообщил Андреев в программе "Соловьев Live".Посол РФ в Польше Сергей Андреев сообщил, что дипломатическая миссия потеряла больше 2/3 сотрудников из-за высылки дипломатов."Да, нанесли нам чувствительный удар, да, значительно ограничили наши возможности, это высокая оценка работы моих коллег", - рассказал Андреев в программе "Соловьев Live"."У нас 60 сотрудников было с дипломатическими паспортами, сейчас высылают около 40 с диппаспортами, еще шесть человек со служебными, то есть получается, что мы теряем больше двух третей наших сотрудников", - добавил посол.Посол РФ в Польше Сергей Андреев заявил, что польская сторона понимает, что ответные меры РФ на высылку дипломатов последуют.
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РИА Новости
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в мире, россия, варшава, польша
22:17 26.03.2022 (обновлено: 23:51 26.03.2022)
До разрыва отношений с Польшей дело не дойдет, заявил посол
Посол России Андреев допустил взаимное закрытие посольств с Польшей
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости.
До разрыва отношений с Польшей дело не дойдет, но посольства могут быть закрыты, заявил
посол России в Варшаве Сергей Андреев.
"До разрыва отношений, наверное, дело не дойдет. Может быть, нас вынудят на какое-то время здесь закрыть посольство. Естественно, в этом случае придется и полякам закрыть свое посольство в Москве", - сказал Андреев в эфире программы "Соловьев Live".
Посол РФ в Польше Сергей Андреев сообщил, что никаких реальных обвинений в отношении объявленных нон грата дипломатов РФ предъявлено не было.
"Хотя их обвинили в нарушении деятельности, не соответствующей их статусу, никого из них реально ни на чем противоправном не поймали, никаких реальных обвинений не предъявлено , просто туманные размышления", - сообщил Андреев в программе "Соловьев Live".
Посол РФ в Польше Сергей Андреев сообщил, что дипломатическая миссия потеряла больше 2/3 сотрудников из-за высылки дипломатов.
"Да, нанесли нам чувствительный удар, да, значительно ограничили наши возможности, это высокая оценка работы моих коллег", - рассказал Андреев в программе "Соловьев Live".
"У нас 60 сотрудников было с дипломатическими паспортами, сейчас высылают около 40 с диппаспортами, еще шесть человек со служебными, то есть получается, что мы теряем больше двух третей наших сотрудников", - добавил посол.
Посол РФ в Польше Сергей Андреев заявил, что польская сторона понимает, что ответные меры РФ на высылку дипломатов последуют.