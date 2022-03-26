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Медведев: отношения с Западом сейчас хуже, чем во время холодной войны - РИА Новости, 26.03.2022
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Медведев: отношения с Западом сейчас хуже, чем во время холодной войны
Медведев: отношения с Западом сейчас хуже, чем во время холодной войны - РИА Новости, 26.03.2022
Медведев: отношения с Западом сейчас хуже, чем во время холодной войны
Отношения между Россией и западным миром сегодня хуже, чем во времена холодной войны, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T07:07
2022-03-26T07:07
сша
россия
чехия
в мире
дмитрий медведев
москва
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Отношения между Россией и западным миром сегодня хуже, чем во времена холодной войны, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости.По его словам, "есть такая оговорка: rebus sic stantibus – международные договоры действуют до тех пор, пока существуют обстоятельства, их породившие"."Эти обстоятельства исчезли. Вы нас не воспринимаете. Лица, которые подписывали договор, у вас в санкционном списке. Может, тогда и все как бы. Я говорю о бессмысленности этих санкций, показываю всю абсурдность такого рода решений. В период холодной войны этого не было. А сейчас это наша жизнь. Состояние отношений между Российской Федерацией и западным миром, англосаксонской цивилизацией в широком смысле этого слова, возглавляемой Соединенными Штатами Америки, хуже, чем, наверное, в 1960–1970 годы, это вне всякого сомнения",— добавил зампред Совбеза.Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и, после вступления в силу, заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП).
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сша, россия, чехия, в мире, дмитрий медведев, москва
07:07 26.03.2022
 
Медведев: отношения с Западом сейчас хуже, чем во время холодной войны

Медведев: отношения между Россией и Западом сейчас хуже, чем во времена холодной войны

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Отношения между Россией и западным миром сегодня хуже, чем во времена холодной войны, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости.

"Я вот с (экс-президентом США Бараком) Обамой подписывал известный договор СНВ-3, или Start Treaty. Этот договор был продлен президентом (России Владимиром) Путиным и президентом (США Джо) Байденом. Вот они в какое нас хотят поставить положение? Договоры заключены, но заключены лицами, которые находятся в санкционном списке. Если бы российское руководство занимало в этом смысле безответственную позицию, можно было бы, наверное, так и сказать: раз так, значит, и все тогда, до свидания", — сказал Медведев, отвечая на вопрос о возможной ядерной войне и войне с НАТО.

По его словам, "есть такая оговорка: rebus sic stantibus – международные договоры действуют до тех пор, пока существуют обстоятельства, их породившие".
"Эти обстоятельства исчезли. Вы нас не воспринимаете. Лица, которые подписывали договор, у вас в санкционном списке. Может, тогда и все как бы. Я говорю о бессмысленности этих санкций, показываю всю абсурдность такого рода решений. В период холодной войны этого не было. А сейчас это наша жизнь. Состояние отношений между Российской Федерацией и западным миром, англосаксонской цивилизацией в широком смысле этого слова, возглавляемой Соединенными Штатами Америки, хуже, чем, наверное, в 1960–1970 годы, это вне всякого сомнения",— добавил зампред Совбеза.
Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и, после вступления в силу, заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП).
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью МИА Россия сегодня и телеканалу RT - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
04:07
Западные санкции не фатальны для России, заявил Медведев
 
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