https://ria.ru/20220326/otnosheniya-1780197904.html

Медведев: отношения с Западом сейчас хуже, чем во время холодной войны

Медведев: отношения с Западом сейчас хуже, чем во время холодной войны - РИА Новости, 26.03.2022

Медведев: отношения с Западом сейчас хуже, чем во время холодной войны

Отношения между Россией и западным миром сегодня хуже, чем во времена холодной войны, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T07:07

2022-03-26T07:07

2022-03-26T07:07

сша

россия

чехия

в мире

дмитрий медведев

москва

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Отношения между Россией и западным миром сегодня хуже, чем во времена холодной войны, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости.По его словам, "есть такая оговорка: rebus sic stantibus – международные договоры действуют до тех пор, пока существуют обстоятельства, их породившие"."Эти обстоятельства исчезли. Вы нас не воспринимаете. Лица, которые подписывали договор, у вас в санкционном списке. Может, тогда и все как бы. Я говорю о бессмысленности этих санкций, показываю всю абсурдность такого рода решений. В период холодной войны этого не было. А сейчас это наша жизнь. Состояние отношений между Российской Федерацией и западным миром, англосаксонской цивилизацией в широком смысле этого слова, возглавляемой Соединенными Штатами Америки, хуже, чем, наверное, в 1960–1970 годы, это вне всякого сомнения",— добавил зампред Совбеза.Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и, после вступления в силу, заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП).

https://ria.ru/20220326/sanktsii-1780193677.html

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Никита Стома

сша, россия, чехия, в мире, дмитрий медведев, москва