18:33 26.03.2022 (обновлено: 19:00 26.03.2022)
Украинские войска обстреляли Озеряновку и Железную Балку в ДНР
ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Озеряновку и Железную Балку из гранатометов
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПредставитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня
Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут обстреляли населенные пункты Озеряновка и Железная балка в Донецкой народной республике, выпустив по ним более 80 гранат, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям... населенный пункт Озеряновка: выпущено 58 гранат из АГС... населенный пункт Железная Балка: выпущено 25 гранат из АГС, также применялось стрелковое оружие", - говорится в Telegram-канале представительства.
Согласно заявлению, обстрел Озеряновки произошел в 17.40, Железной Балки - в 18.00.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.