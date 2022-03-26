https://ria.ru/20220326/obstrel-1780248396.html
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 26.03.2022
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T16:39
2022-03-26T16:39
2022-03-26T16:46
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
петровский район
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению… населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении.Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 16.20.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220325/natsisty-1779936761.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, петровский район, россия, украина, ситуация в днр и лнр
16:39 26.03.2022 (обновлено: 16:46 26.03.2022)
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Петровский район Донецка