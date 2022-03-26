https://ria.ru/20220326/oborona-1780211952.html

Российские войска уничтожили "Калибрами" склад с боеприпасами ВСУ

Российские войска уничтожили "Калибрами" склад с боеприпасами ВСУ - РИА Новости, 26.03.2022

Российские войска уничтожили "Калибрами" склад с боеприпасами ВСУ

Вооруженные силы России уничтожили ракетами "Калибр" склад боеприпасов в Житомирской области к западу от Киева, сообщил в субботу журналистам официальный... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T10:22

2022-03-26T10:22

2022-03-26T13:49

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Вооруженные силы России уничтожили ракетами "Калибр" склад боеприпасов в Житомирской области к западу от Киева, сообщил в субботу журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС России развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220326/oborona-1780205477.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пуск "Калибров" по военным складам в Житомирской области. Кадры Минобороны РФ Вооруженные силы России уничтожили ракетами "Калибр" склад боеприпасов в Житомирской области к западу от Киева, сообщил в субботу журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. 2022-03-26T10:22 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

космос - риа наука, признание днр и лнр в россии, армия