https://ria.ru/20220326/oborona-1780211952.html
Российские войска уничтожили "Калибрами" склад с боеприпасами ВСУ
Российские войска уничтожили "Калибрами" склад с боеприпасами ВСУ - РИА Новости, 26.03.2022
Российские войска уничтожили "Калибрами" склад с боеприпасами ВСУ
Вооруженные силы России уничтожили ракетами "Калибр" склад боеприпасов в Житомирской области к западу от Киева, сообщил в субботу журналистам официальный... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T10:22
2022-03-26T10:22
2022-03-26T13:49
обострение ситуации в днр и лнр
космос - риа наука
признание днр и лнр в россии
армия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780219648_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_da547b31c348734959e73001bea0593b.jpg
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Вооруженные силы России уничтожили ракетами "Калибр" склад боеприпасов в Житомирской области к западу от Киева, сообщил в субботу журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС России развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220326/oborona-1780205477.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780219648_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a039dce9265e921fbbdbcae218e90ca1.jpg
Пуск "Калибров" по военным складам в Житомирской области. Кадры Минобороны РФ
Вооруженные силы России уничтожили ракетами "Калибр" склад боеприпасов в Житомирской области к западу от Киева, сообщил в субботу журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
2022-03-26T10:22
true
PT0M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, признание днр и лнр в россии, армия
10:22 26.03.2022 (обновлено: 13:49 26.03.2022)
Российские войска уничтожили "Калибрами" склад с боеприпасами ВСУ
Минобороны России показало видео пуска ракет "Калибр" для удара по объектам ВСУ