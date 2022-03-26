https://ria.ru/20220326/nepogoda-1780255834.html
Бригады городских служб Москвы готовы к нештатным ситуациям из-за непогоды
Бригады городских служб Москвы готовы к нештатным ситуациям из-за непогоды - РИА Новости, 26.03.2022
Бригады городских служб Москвы готовы к нештатным ситуациям из-за непогоды
Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за прогнозируемой непогоды, к оперативному реагированию на возможные нештатные ситуации... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T18:05
2022-03-26T18:05
2022-03-26T18:12
городское хозяйство москвы
мосводосток
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761473622_0:203:3280:2048_1920x0_80_0_0_73ebddf8fa6797476a75756997949419.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за прогнозируемой непогоды, к оперативному реагированию на возможные нештатные ситуации готовы 1,5 тысячи аварийных бригад, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что по прогнозам синоптиков, в субботу в столице ожидаются дождь и порывы ветра до 18 метров в секунду, а в воскресенье на смену дождю придет снег, порывы ветра усилятся до 20 метров в секунду. Непогода сохранится до вторника."Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. В местах возможного скопления воды дежурят бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток". К оперативному реагированию на возможные нештатные ситуации готовы 1,5 тысячи аварийных бригад",- говорится в сообщении.Отмечается, что приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов.Под особым контролем – объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства."Просим по возможности воздержаться от пребывания на улице в непогоду. На улице быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Управляя автотранспортом, соблюдать скоростной режим и дистанцию",- говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220326/pogoda-1780255963.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761473622_549:0:3280:2048_1920x0_80_0_0_9e84cc4affa904539f7b62b78c1ffee8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, мосводосток, москва, общество
18:05 26.03.2022 (обновлено: 18:12 26.03.2022)
Бригады городских служб Москвы готовы к нештатным ситуациям из-за непогоды
Аварийные бригады городских служб Москвы готовы к нештатным ситуациям из-за непогоды
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости.
Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за прогнозируемой непогоды, к оперативному реагированию на возможные нештатные ситуации готовы 1,5 тысячи аварийных бригад, сообщается
в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что по прогнозам синоптиков, в субботу в столице ожидаются дождь и порывы ветра до 18 метров в секунду, а в воскресенье на смену дождю придет снег, порывы ветра усилятся до 20 метров в секунду. Непогода сохранится до вторника.
"Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. В местах возможного скопления воды дежурят бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток
". К оперативному реагированию на возможные нештатные ситуации готовы 1,5 тысячи аварийных бригад",- говорится в сообщении.
Отмечается, что приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов.
Под особым контролем – объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства.
"Просим по возможности воздержаться от пребывания на улице в непогоду. На улице быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Управляя автотранспортом, соблюдать скоростной режим и дистанцию",- говорится в сообщении.