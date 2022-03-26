https://ria.ru/20220326/nepogoda-1780255834.html

Бригады городских служб Москвы готовы к нештатным ситуациям из-за непогоды

Бригады городских служб Москвы готовы к нештатным ситуациям из-за непогоды - РИА Новости, 26.03.2022

Бригады городских служб Москвы готовы к нештатным ситуациям из-за непогоды

Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за прогнозируемой непогоды, к оперативному реагированию на возможные нештатные ситуации... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T18:05

2022-03-26T18:05

2022-03-26T18:12

городское хозяйство москвы

мосводосток

москва

общество

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за прогнозируемой непогоды, к оперативному реагированию на возможные нештатные ситуации готовы 1,5 тысячи аварийных бригад, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что по прогнозам синоптиков, в субботу в столице ожидаются дождь и порывы ветра до 18 метров в секунду, а в воскресенье на смену дождю придет снег, порывы ветра усилятся до 20 метров в секунду. Непогода сохранится до вторника."Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. В местах возможного скопления воды дежурят бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток". К оперативному реагированию на возможные нештатные ситуации готовы 1,5 тысячи аварийных бригад",- говорится в сообщении.Отмечается, что приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов.Под особым контролем – объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства."Просим по возможности воздержаться от пребывания на улице в непогоду. На улице быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Управляя автотранспортом, соблюдать скоростной режим и дистанцию",- говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220326/pogoda-1780255963.html

москва

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

городское хозяйство москвы, мосводосток, москва, общество