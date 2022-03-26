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Бригады городских служб Москвы готовы к нештатным ситуациям из-за непогоды - РИА Новости, 26.03.2022
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Бригады городских служб Москвы готовы к нештатным ситуациям из-за непогоды
Бригады городских служб Москвы готовы к нештатным ситуациям из-за непогоды - РИА Новости, 26.03.2022
Бригады городских служб Москвы готовы к нештатным ситуациям из-за непогоды
Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за прогнозируемой непогоды, к оперативному реагированию на возможные нештатные ситуации... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T18:05
2022-03-26T18:12
городское хозяйство москвы
мосводосток
москва
общество
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за прогнозируемой непогоды, к оперативному реагированию на возможные нештатные ситуации готовы 1,5 тысячи аварийных бригад, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что по прогнозам синоптиков, в субботу в столице ожидаются дождь и порывы ветра до 18 метров в секунду, а в воскресенье на смену дождю придет снег, порывы ветра усилятся до 20 метров в секунду. Непогода сохранится до вторника."Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. В местах возможного скопления воды дежурят бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток". К оперативному реагированию на возможные нештатные ситуации готовы 1,5 тысячи аварийных бригад",- говорится в сообщении.Отмечается, что приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов.Под особым контролем – объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства."Просим по возможности воздержаться от пребывания на улице в непогоду. На улице быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Управляя автотранспортом, соблюдать скоростной режим и дистанцию",- говорится в сообщении.
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городское хозяйство москвы, мосводосток, москва, общество
18:05 26.03.2022 (обновлено: 18:12 26.03.2022)
 
Бригады городских служб Москвы готовы к нештатным ситуациям из-за непогоды

Аварийные бригады городских служб Москвы готовы к нештатным ситуациям из-за непогоды

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСнег в Москве
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за прогнозируемой непогоды, к оперативному реагированию на возможные нештатные ситуации готовы 1,5 тысячи аварийных бригад, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что по прогнозам синоптиков, в субботу в столице ожидаются дождь и порывы ветра до 18 метров в секунду, а в воскресенье на смену дождю придет снег, порывы ветра усилятся до 20 метров в секунду. Непогода сохранится до вторника.
"Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. В местах возможного скопления воды дежурят бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток". К оперативному реагированию на возможные нештатные ситуации готовы 1,5 тысячи аварийных бригад",- говорится в сообщении.
Отмечается, что приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов.
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Вчера, 18:06
Городские службы патрулируют парки Москвы и предупреждают людей о непогоде
Под особым контролем – объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства.
"Просим по возможности воздержаться от пребывания на улице в непогоду. На улице быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Управляя автотранспортом, соблюдать скоростной режим и дистанцию",- говорится в сообщении.
 
Городское хозяйство МосквыМосводостокМоскваОбщество
 
 
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