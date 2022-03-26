https://ria.ru/20220326/naemniki-1780265352.html

Военный из ДНР рассказал об иностранных наемниках, воюющих в Мариуполе

Военный из ДНР рассказал об иностранных наемниках, воюющих в Мариуполе - РИА Новости, 26.03.2022

Военный из ДНР рассказал об иностранных наемниках, воюющих в Мариуполе

Среди украинских войск в Мариуполе есть иностранные наемники, даже чернокожие, сообщил РИА Новости боец разведроты народной милиции ДНР с позывным Лис. РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T19:41

2022-03-26T19:41

2022-03-26T19:43

обострение ситуации в днр и лнр

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МАРИУПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости. Среди украинских войск в Мариуполе есть иностранные наемники, даже чернокожие, сообщил РИА Новости боец разведроты народной милиции ДНР с позывным Лис."Да, попадаются", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о присутствии иностранцев.По его словам, среди наемников есть даже чернокожие."Не знаю, откуда они. Бьются до последнего, потому что знают, что им... всё", - сказал боец.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время в городе идут бои за освобождение. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается нацистский полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220326/ukraina-1780244735.html

https://ria.ru/20220325/natsisty-1779936761.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, александр семенов, мариуполь, украина, ситуация в днр и лнр