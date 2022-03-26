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Украинские радикалы держат в заложниках более 4,5 миллиона мирных жителей - РИА Новости, 26.03.2022
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Украинские радикалы держат в заложниках более 4,5 миллиона мирных жителей
Украинские радикалы держат в заложниках более 4,5 миллиона мирных жителей - РИА Новости, 26.03.2022
Украинские радикалы держат в заложниках более 4,5 миллиона мирных жителей
Националисты на Украине до сих пор удерживают в качестве "живого щита" более 4,5 миллиона человек и свыше 6,5 тысячи иностранцев в качестве заложников, сообщил... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T21:39
2022-03-26T21:39
в мире
россия
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Националисты на Украине до сих пор удерживают в качестве "живого щита" более 4,5 миллиона человек и свыше 6,5 тысячи иностранцев в качестве заложников, сообщил в субботу на брифинге начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев."Украинские неонацисты продолжают удерживать в качестве "живого щита" свыше 4,5 миллиона мирных граждан в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и более чем в двух десятках других крупных населенных пунктов. Кроме того, в заложниках у боевиков батальонов территориальной обороны остаются 6 577 иностранцев из 23 государств, а в украинских портах заблокированы 67 иностранных судов из 15 стран", - сказал Мизинцев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, россия, украина, вооруженные силы рф
21:39 26.03.2022
 
Украинские радикалы держат в заложниках более 4,5 миллиона мирных жителей

Минобороны: украинские радикалы держат в заложниках более 4,5 миллиона мирных жителей

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкВид на здания базы 36-й бригады морской пехоты ВСУ в Донецкой народной республике, уничтоженной ВКС РФ
Вид на здания базы 36-й бригады морской пехоты ВСУ в Донецкой народной республике, уничтоженной ВКС РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Вид на здания базы 36-й бригады морской пехоты ВСУ в Донецкой народной республике, уничтоженной ВКС РФ
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Националисты на Украине до сих пор удерживают в качестве "живого щита" более 4,5 миллиона человек и свыше 6,5 тысячи иностранцев в качестве заложников, сообщил в субботу на брифинге начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Украинские неонацисты продолжают удерживать в качестве "живого щита" свыше 4,5 миллиона мирных граждан в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и более чем в двух десятках других крупных населенных пунктов. Кроме того, в заложниках у боевиков батальонов территориальной обороны остаются 6 577 иностранцев из 23 государств, а в украинских портах заблокированы 67 иностранных судов из 15 стран", - сказал Мизинцев.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
Вчера, 21:33
Минобороны: суда не могут покинуть порты Украины из-за минной опасности
 
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