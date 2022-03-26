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В Подмосковье за сутки умерли 11 человек с коронавирусом

В Подмосковье за сутки умерли 11 человек с коронавирусом - РИА Новости, 26.03.2022

В Подмосковье за сутки умерли 11 человек с коронавирусом

Число зараженных COVID-19 в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 589 человек, сообщает региональный оперштаб по борьбе с распространением новой... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T11:06

2022-03-26T11:06

2022-03-26T11:09

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Число зараженных COVID-19 в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 589 человек, сообщает региональный оперштаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекциейПо данным оперштаба, опубликованных в субботу на сайте стопкоронавирус.рф, также за указанный период в регионе скончались 11 человек.Днем ранее количество заражений COVID-19 в Подмосковье составляло 560 человек.

московская область (подмосковье)

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество, московская область (подмосковье)