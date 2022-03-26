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В Подмосковье за сутки умерли 11 человек с коронавирусом - РИА Новости, 26.03.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220326/koronavirus-1780216315.html
В Подмосковье за сутки умерли 11 человек с коронавирусом
В Подмосковье за сутки умерли 11 человек с коронавирусом - РИА Новости, 26.03.2022
В Подмосковье за сутки умерли 11 человек с коронавирусом
Число зараженных COVID-19 в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 589 человек, сообщает региональный оперштаб по борьбе с распространением новой... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T11:06
2022-03-26T11:09
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Число зараженных COVID-19 в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 589 человек, сообщает региональный оперштаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекциейПо данным оперштаба, опубликованных в субботу на сайте стопкоронавирус.рф, также за указанный период в регионе скончались 11 человек.Днем ранее количество заражений COVID-19 в Подмосковье составляло 560 человек.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество, московская область (подмосковье)
11:06 26.03.2022 (обновлено: 11:09 26.03.2022)
 
В Подмосковье за сутки умерли 11 человек с коронавирусом

В Подмосковье за сутки выявили 589 случаев заражения коронавирусом, 11 человек умерли

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинская сестра в инфекционном отделении для пациентов с Covid-19
Медицинская сестра в инфекционном отделении для пациентов с Covid-19 - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Медицинская сестра в инфекционном отделении для пациентов с Covid-19
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Число зараженных COVID-19 в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 589 человек, сообщает региональный оперштаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией
По данным оперштаба, опубликованных в субботу на сайте стопкоронавирус.рф, также за указанный период в регионе скончались 11 человек.
Днем ранее количество заражений COVID-19 в Подмосковье составляло 560 человек.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоОбществоМосковская область (Подмосковье)
 
 
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