https://ria.ru/20220326/koronavirus-1780216315.html
В Подмосковье за сутки умерли 11 человек с коронавирусом
В Подмосковье за сутки умерли 11 человек с коронавирусом - РИА Новости, 26.03.2022
В Подмосковье за сутки умерли 11 человек с коронавирусом
Число зараженных COVID-19 в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 589 человек, сообщает региональный оперштаб по борьбе с распространением новой... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T11:06
2022-03-26T11:06
2022-03-26T11:09
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Число зараженных COVID-19 в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 589 человек, сообщает региональный оперштаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекциейПо данным оперштаба, опубликованных в субботу на сайте стопкоронавирус.рф, также за указанный период в регионе скончались 11 человек.Днем ранее количество заражений COVID-19 в Подмосковье составляло 560 человек.
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество, московская область (подмосковье)
11:06 26.03.2022 (обновлено: 11:09 26.03.2022)
В Подмосковье за сутки умерли 11 человек с коронавирусом
В Подмосковье за сутки выявили 589 случаев заражения коронавирусом, 11 человек умерли