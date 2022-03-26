17:59 26.03.2022 (обновлено: 20:25 26.03.2022)
Байден разозлил китайцев некорректным сравнением в речи об Украине
Читателей SCMP возмутила попытка Байдена найти параллели в истории Украины и Китая
© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Джо Байден во время встречи с американскими военными в Польше
Президент США Джо Байден во время встречи с американскими военными в Польше
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Читателей South China Morning Post задело неуместное сравнение президента США Джо Байдена: он сопоставил ситуацию на Украине с протестами на площади Тяньаньмэнь в Китае.
Накануне глава США посетил военную базу в польском Жешуве, где выступил перед американскими солдатами. Он заявил, что "сопротивление украинцев российским войскам", о которых пишут западные и украинские СМИ, можно сравнить со студенческими протестами на площади Тяньаньмэнь в 1989 году.
Китайцы в комментариях к статье в South China Morning Post обвинили американского президента в незнании истории и постоянном упоминании Китая невпопад.
"А с чем тогда нам сравнивать вторжение США на Ближний Восток? Там погибли миллионы невинных людей. Может быть, с геноцидом коренных американцев?" — рассердился читатель.
"Циничная попытка приплести Пекин к ситуации на Украине", — написал один из пользователей под статьей.
"Байден в состоянии отличить одно от другого? Зачем впутывать Китай?" — спросил другой комментатор.
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"Он намекает, что Украина — это часть России", — также предположил читатель SCMP.
Студенческие волнения, вспыхнувшие в Пекине 15 апреля 1989 года, достигли кульминации 4 июня. Тогда китайская армия при помощи танков подавила выступления студентов, требовавших проведения демократических реформ. Точное число жертв до сих пор вызывает споры. По официальным данным, погибли более 200 человек и около семи тысяч были ранены.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. В Минобороны неоднократно подчеркивали, что вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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