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Байден разозлил китайцев некорректным сравнением в речи об Украине - РИА Новости, 26.03.2022
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Байден разозлил китайцев некорректным сравнением в речи об Украине
Байден разозлил китайцев некорректным сравнением в речи об Украине - РИА Новости, 26.03.2022
Байден разозлил китайцев некорректным сравнением в речи об Украине
Читателей South China Morning Post задело неуместное сравнение президента США Джо Байдена: он сопоставил ситуацию на Украине с протестами на площади Тяньаньмэнь РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T17:59
2022-03-26T20:25
в мире
сша
россия
украина
джо байден
китай
польша
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Читателей South China Morning Post задело неуместное сравнение президента США Джо Байдена: он сопоставил ситуацию на Украине с протестами на площади Тяньаньмэнь в Китае.Накануне глава США посетил военную базу в польском Жешуве, где выступил перед американскими солдатами. Он заявил, что "сопротивление украинцев российским войскам", о которых пишут западные и украинские СМИ, можно сравнить со студенческими протестами на площади Тяньаньмэнь в 1989 году.Китайцы в комментариях к статье в South China Morning Post обвинили американского президента в незнании истории и постоянном упоминании Китая невпопад."А с чем тогда нам сравнивать вторжение США на Ближний Восток? Там погибли миллионы невинных людей. Может быть, с геноцидом коренных американцев?" — рассердился читатель."Циничная попытка приплести Пекин к ситуации на Украине", — написал один из пользователей под статьей."Байден в состоянии отличить одно от другого? Зачем впутывать Китай?" — спросил другой комментатор."Просто еще один из ляпов Байдена, или он подсознательно считает, что Украина — часть России, как Тяньаньмэнь — часть Китая?" — отметил с иронией еще один пользователь."Он намекает, что Украина — это часть России", — также предположил читатель SCMP.Студенческие волнения, вспыхнувшие в Пекине 15 апреля 1989 года, достигли кульминации 4 июня. Тогда китайская армия при помощи танков подавила выступления студентов, требовавших проведения демократических реформ. Точное число жертв до сих пор вызывает споры. По официальным данным, погибли более 200 человек и около семи тысяч были ранены.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. В Минобороны неоднократно подчеркивали, что вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
https://ria.ru/20220325/bayden-1780176432.html
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в мире, сша, россия, украина, джо байден, китай, польша
17:59 26.03.2022 (обновлено: 20:25 26.03.2022)
 
Байден разозлил китайцев некорректным сравнением в речи об Украине

Читателей SCMP возмутила попытка Байдена найти параллели в истории Украины и Китая

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Джо Байден во время встречи с американскими военными в Польше
Президент США Джо Байден во время встречи с американскими военными в Польше - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Джо Байден во время встречи с американскими военными в Польше
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Читателей South China Morning Post задело неуместное сравнение президента США Джо Байдена: он сопоставил ситуацию на Украине с протестами на площади Тяньаньмэнь в Китае.
Накануне глава США посетил военную базу в польском Жешуве, где выступил перед американскими солдатами. Он заявил, что "сопротивление украинцев российским войскам", о которых пишут западные и украинские СМИ, можно сравнить со студенческими протестами на площади Тяньаньмэнь в 1989 году.
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"А с чем тогда нам сравнивать вторжение США на Ближний Восток? Там погибли миллионы невинных людей. Может быть, с геноцидом коренных американцев?" — рассердился читатель.
"Циничная попытка приплести Пекин к ситуации на Украине", — написал один из пользователей под статьей.
"Байден в состоянии отличить одно от другого? Зачем впутывать Китай?" — спросил другой комментатор.
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"Просто еще один из ляпов Байдена, или он подсознательно считает, что Украина — часть России, как Тяньаньмэнь — часть Китая?" — отметил с иронией еще один пользователь.
"Он намекает, что Украина — это часть России", — также предположил читатель SCMP.
Студенческие волнения, вспыхнувшие в Пекине 15 апреля 1989 года, достигли кульминации 4 июня. Тогда китайская армия при помощи танков подавила выступления студентов, требовавших проведения демократических реформ. Точное число жертв до сих пор вызывает споры. По официальным данным, погибли более 200 человек и около семи тысяч были ранены.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. В Минобороны неоднократно подчеркивали, что вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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