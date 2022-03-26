https://ria.ru/20220326/kadyrov-1780257060.html

"Пора воткнуть кол": Кадыров назвал США экономическим вампиром

"Пора воткнуть кол": Кадыров назвал США экономическим вампиром - РИА Новости, 26.03.2022

"Пора воткнуть кол": Кадыров назвал США экономическим вампиром

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал Америку экономическим вампиром, в которого давно пора воткнуть осиновый кол. РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T18:14

2022-03-26T18:14

2022-03-26T18:15

в мире

украина

россия

сша

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 26 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал Америку экономическим вампиром, в которого давно пора воткнуть осиновый кол."США сегодня - экономический вампир, в которого давно пора воткнуть осиновый кол. Байден - военный преступник, покрывающий многолетние злодеяния Пентагона. Спасайте свои страны. Не дайте одному слабоумному ковбою развалить весь остальной мир", - написал Кадыров в канале Telegram.Он также задал вопрос главам европейский стран: почему чуть ли не весь мир потакает нелепостям Байдена?"Если дряхлому ковбою Байдену наплевать на вашу экономику или на то, какие негативные процессы у вас происходят, почему вы, развитые и развивающиеся европейские страны, переживаете за интересы штатов больше, чем за собственные народы и земли? Почему вы думаете, что если США боятся России, то она и вам чем-то угрожает?", - заявил глава Чечни.Он призвал лидеров европейских стран оценить ситуацию трезво и воспользоваться возможностью избавится от американского гнета.

https://ria.ru/20220310/kadyrov-1777394283.html

https://ria.ru/20220326/ukraina-1780244735.html

украина

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, россия, сша, рамзан кадыров