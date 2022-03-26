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"Пора воткнуть кол": Кадыров назвал США экономическим вампиром - РИА Новости, 26.03.2022
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"Пора воткнуть кол": Кадыров назвал США экономическим вампиром
"Пора воткнуть кол": Кадыров назвал США экономическим вампиром - РИА Новости, 26.03.2022
"Пора воткнуть кол": Кадыров назвал США экономическим вампиром
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал Америку экономическим вампиром, в которого давно пора воткнуть осиновый кол. РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T18:14
2022-03-26T18:15
в мире
украина
россия
сша
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 26 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал Америку экономическим вампиром, в которого давно пора воткнуть осиновый кол."США сегодня - экономический вампир, в которого давно пора воткнуть осиновый кол. Байден - военный преступник, покрывающий многолетние злодеяния Пентагона. Спасайте свои страны. Не дайте одному слабоумному ковбою развалить весь остальной мир", - написал Кадыров в канале Telegram.Он также задал вопрос главам европейский стран: почему чуть ли не весь мир потакает нелепостям Байдена?"Если дряхлому ковбою Байдену наплевать на вашу экономику или на то, какие негативные процессы у вас происходят, почему вы, развитые и развивающиеся европейские страны, переживаете за интересы штатов больше, чем за собственные народы и земли? Почему вы думаете, что если США боятся России, то она и вам чем-то угрожает?", - заявил глава Чечни.Он призвал лидеров европейских стран оценить ситуацию трезво и воспользоваться возможностью избавится от американского гнета.
https://ria.ru/20220310/kadyrov-1777394283.html
https://ria.ru/20220326/ukraina-1780244735.html
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в мире, украина, россия, сша, рамзан кадыров
18:14 26.03.2022 (обновлено: 18:15 26.03.2022)
 
"Пора воткнуть кол": Кадыров назвал США экономическим вампиром

Глава Чечни Кадыров назвал США экономическим вампиром

© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики
Перейти в фотобанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 26 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал Америку экономическим вампиром, в которого давно пора воткнуть осиновый кол.
"США сегодня - экономический вампир, в которого давно пора воткнуть осиновый кол. Байден - военный преступник, покрывающий многолетние злодеяния Пентагона. Спасайте свои страны. Не дайте одному слабоумному ковбою развалить весь остальной мир", - написал Кадыров в канале Telegram.
Открытие аквапарка в Грозном - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
10 марта, 06:58Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Кадыров заявил о "глубоком шоке" из-за действий США на Украине
Он также задал вопрос главам европейский стран: почему чуть ли не весь мир потакает нелепостям Байдена?
"Если дряхлому ковбою Байдену наплевать на вашу экономику или на то, какие негативные процессы у вас происходят, почему вы, развитые и развивающиеся европейские страны, переживаете за интересы штатов больше, чем за собственные народы и земли? Почему вы думаете, что если США боятся России, то она и вам чем-то угрожает?", - заявил глава Чечни.
Он призвал лидеров европейских стран оценить ситуацию трезво и воспользоваться возможностью избавится от американского гнета.
Здание терминала освобожденного аэропорта Мариуполя - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
Вчера, 16:03Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Кадыров опубликовал кадры боев в Мариуполе
 
В миреУкраинаРоссияСШАРамзан Кадыров
 
 
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