18:14 26.03.2022 (обновлено: 18:15 26.03.2022)
"Пора воткнуть кол": Кадыров назвал США экономическим вампиром
Глава Чечни Кадыров назвал США экономическим вампиром
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
ГРОЗНЫЙ, 26 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал Америку экономическим вампиром, в которого давно пора воткнуть осиновый кол.
"США сегодня - экономический вампир, в которого давно пора воткнуть осиновый кол. Байден - военный преступник, покрывающий многолетние злодеяния Пентагона. Спасайте свои страны. Не дайте одному слабоумному ковбою развалить весь остальной мир", - написал Кадыров в канале Telegram.
Он также задал вопрос главам европейский стран: почему чуть ли не весь мир потакает нелепостям Байдена?
"Если дряхлому ковбою Байдену наплевать на вашу экономику или на то, какие негативные процессы у вас происходят, почему вы, развитые и развивающиеся европейские страны, переживаете за интересы штатов больше, чем за собственные народы и земли? Почему вы думаете, что если США боятся России, то она и вам чем-то угрожает?", - заявил глава Чечни.
Он призвал лидеров европейских стран оценить ситуацию трезво и воспользоваться возможностью избавится от американского гнета.