https://ria.ru/20220326/goroskop-1780162057.html
Названы знаки зодиака, которые больше всего любят кошек
Названы знаки зодиака, которые больше всего любят кошек - РИА Новости, 26.03.2022
Названы знаки зодиака, которые больше всего любят кошек
Астрологи выяснили, среди представителей каких знаков особенно много "кошатников", рассказывает сайт PureWow. РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T12:12
2022-03-26T12:12
2022-03-26T12:12
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Астрологи выяснили, среди представителей каких знаков особенно много "кошатников", рассказывает сайт PureWow.Лидерами оказались Козероги. Представители этого знака зодиака умеют уважать личное пространство, а кошкам это очень нравится. Козероги готовы пройти длинный путь к сердцу своего питомца.Водолеи зачастую очаровывают своих четвероногих компаньонов готовностью поддержать почти любые игры. К питомцам они относятся как к лучшему другу.Также среди кошатников много Львов. Впрочем, на своих любимцев они не очень-то похожи. Все из-за того, что этим знаком зодиака управляет Солнце, характеристики которого серьезно отличаются от черт Сатурна, покровителя кошек. Зато животные приучают вечно ищущих внимание Львов проводить больше времени дома. Рыб часто называют самым холодным знаком зодиака. Они предпочитают заводить любимцев, не требующих особого ухода. Но привязанность к кошкам у Рыб преодолевает рамки лени. Как и кошки, представители этого знака зодиака тратят много времени на заботу о себе. Впрочем, так же трепетно ухаживать они готовы и за своими питомцами.
https://ria.ru/20220320/goroskop-1777658305.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, гороскоп, стиль жизни
Названы знаки зодиака, которые больше всего любят кошек
Козероги оказались самыми большими любителями кошек, утверждают астрологи
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости.
Астрологи выяснили, среди представителей каких знаков особенно много "кошатников", рассказывает
сайт PureWow.
Лидерами оказались Козероги. Представители этого знака зодиака умеют уважать личное пространство, а кошкам это очень нравится. Козероги готовы пройти длинный путь к сердцу своего питомца.
Водолеи зачастую очаровывают своих четвероногих компаньонов готовностью поддержать почти любые игры. К питомцам они относятся как к лучшему другу.
Также среди кошатников много Львов. Впрочем, на своих любимцев они не очень-то похожи. Все из-за того, что этим знаком зодиака управляет Солнце, характеристики которого серьезно отличаются от черт Сатурна, покровителя кошек. Зато животные приучают вечно ищущих внимание Львов проводить больше времени дома.
Рыб часто называют самым холодным знаком зодиака. Они предпочитают заводить любимцев, не требующих особого ухода. Но привязанность к кошкам у Рыб преодолевает рамки лени. Как и кошки, представители этого знака зодиака тратят много времени на заботу о себе. Впрочем, так же трепетно ухаживать они готовы и за своими питомцами.