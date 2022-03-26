https://ria.ru/20220326/goroskop-1780162057.html

Названы знаки зодиака, которые больше всего любят кошек

Названы знаки зодиака, которые больше всего любят кошек - РИА Новости, 26.03.2022

Названы знаки зодиака, которые больше всего любят кошек

Астрологи выяснили, среди представителей каких знаков особенно много "кошатников", рассказывает сайт PureWow. РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T12:12

2022-03-26T12:12

2022-03-26T12:12

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Астрологи выяснили, среди представителей каких знаков особенно много "кошатников", рассказывает сайт PureWow.Лидерами оказались Козероги. Представители этого знака зодиака умеют уважать личное пространство, а кошкам это очень нравится. Козероги готовы пройти длинный путь к сердцу своего питомца.Водолеи зачастую очаровывают своих четвероногих компаньонов готовностью поддержать почти любые игры. К питомцам они относятся как к лучшему другу.Также среди кошатников много Львов. Впрочем, на своих любимцев они не очень-то похожи. Все из-за того, что этим знаком зодиака управляет Солнце, характеристики которого серьезно отличаются от черт Сатурна, покровителя кошек. Зато животные приучают вечно ищущих внимание Львов проводить больше времени дома. Рыб часто называют самым холодным знаком зодиака. Они предпочитают заводить любимцев, не требующих особого ухода. Но привязанность к кошкам у Рыб преодолевает рамки лени. Как и кошки, представители этого знака зодиака тратят много времени на заботу о себе. Впрочем, так же трепетно ухаживать они готовы и за своими питомцами.

https://ria.ru/20220320/goroskop-1777658305.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, гороскоп, стиль жизни