https://ria.ru/20220326/dokazatelstva-1780280390.html

СМИ доказали причастность сына Байдена к биолабораториям на Украине

СМИ доказали причастность сына Байдена к биолабораториям на Украине - РИА Новости, 26.03.2022

СМИ доказали причастность сына Байдена к биолабораториям на Украине

Сын президента США Джо Байдена Хантер действительно мог содействовать обеспечению финансирования на Украине американского подрядчика, специализирующегося на... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T21:59

2022-03-26T21:59

2022-03-26T22:01

в мире

хантер байден

сша

россия

министерство обороны сша

украина

биологическое оружие

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ЛОНДОН, 26 мар – РИА Новости. Сын президента США Джо Байдена Хантер действительно мог содействовать обеспечению финансирования на Украине американского подрядчика, специализирующегося на исследованиях смертоносных патогенов, свидетельствуют электронные письма, обнаруженные британской газетой Daily Mail.Инвестиционный фонд Хантера Байдена участвовал в финансировании военно-биологической программы Пентагона на Украине, заявил 24 марта начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил изучить сведения, касающиеся источников финансирования разработки биологического оружия на Украине, сообщалось затем в Telegram-канале СК. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия будет требовать объяснений по поводу данных о причастности Хантера Байдена к биолабораториям на Украине."Электронные письма с ноутбука Хантера показывают, что он помог получить миллионы долларов финансирования для Metabiota, подрядчика Министерства обороны, специализирующегося на исследованиях заболеваний, вызывающих пандемии, которые могут быть использованы в качестве биологического оружия", - пишет издание. По его данным, Хантер также представил Metabiota украинской газовой фирме Burisma для "научного проекта" с участием лабораторий высокого уровня биозащиты в Украине.Хотя Metabiota якобы является компанией, занимающейся медицинскими данными, ее вице–президент отправил Хантеру электронное письмо в 2014 году, в котором описал, как они могли бы "утвердить культурную и экономическую независимость Украины от России", пишет издание и приводит фото соответствующих писем. "Электронные письма и данные оборонного контракта, проверенные Daily Mail, предполагают, что Хантер сыграл важную роль в обеспечении того, чтобы Metabiota могла проводить свои исследования патогенов всего в нескольких сотнях миль от границы с Россией", - отмечается в статье.Указывается, что Metabiota работала на Украине на Black & Veatch (B&V), оборонного подрядчика США, имеющего глубокие связи с военными разведывательными службами, который построил на Украине лаборатории, где анализировались смертельные болезни и биологическое оружие. В свою очередь, Хантер и его коллеги из инвестиционной фирмы Rosemont Seneca Technology Partners (RSTP) привлекали финансирование для технологических компаний, одной из которых была Metabiota, получившая от RSTP 500 тысяч долларов."Электронные письма показывают, что Хантер также принимал непосредственное участие в деятельности Metabiota на Украине. В сообщениях Хантера инвесторам утверждалось, что они не только организовали финансирование фирмы, но и помогли ей "привлечь новых клиентов", включая правительственные учреждения", - пишет издание. Отчеты о государственных расходах показывают, что Министерство обороны заключило контракт с Metabiota на сумму 18,4 миллиона долларов в период с февраля 2014 года по ноябрь 2016 года, из которых более 300 тысяч долларов были выделены на "исследовательские проекты в Украине".Кроме того, пишет Daily Mail, агентство по уменьшению угрозы обороны США (DTRA) также поручило B&V построить лабораторию 3-го уровня биологической безопасности в Одессе в 2010 году, которая "предоставила бы улучшенное оборудование и обучение для эффективного, безопасного и надежного выявления особо опасных патогенов", согласно пресс-релизу компании. Такие лаборатории используются для "изучения инфекционных агентов или токсинов, которые могут передаваться по воздуху и вызывать потенциально смертельные инфекции", говорится в сообщении Министерства здравоохранения и социальных служб США. В 2012 году B&V получила еще один пятилетний контракт на 85 миллионов долларов.Metabiota также имеет тесные связи с Уханьским институтом вирусологии, который, как предполагается, является источником вспышки COVID-19. Китайские ученые провели исследования коронавирусов, работая совместно с поддерживаемой США организацией EcoHealth Alliance. Исследователи из Уханьского института, Metabiota и EcoHealth Alliance опубликовали в 2014 году совместное исследование по инфекционным заболеваниям летучих мышей в Китае, в котором отмечается, что тесты проводились в Уханьском институте. Metabiota является официальным партнером EcoHealth Alliance с 2014 года, сообщается на сайте альянса.

https://ria.ru/20220310/biooruzhie-1777538138.html

https://ria.ru/20220318/politika-1778717169.html

https://ria.ru/20220324/laboratoriya-1779912086.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, хантер байден, сша, россия, министерство обороны сша, украина, биологическое оружие