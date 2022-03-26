https://ria.ru/20220326/dialog-1780234147.html
Эксперты рассказали о новых форматах диалога России с исламским миром
Эксперты рассказали о новых форматах диалога России с исламским миром - РИА Новости, 26.03.2022
Эксперты рассказали о новых форматах диалога России с исламским миром
В период обострения отношений Запада и России, межконфессиональные связи религиозных центров РФ и арабо-мусульманского мира приобретают новые формы и смыслы,... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T14:08
2022-03-26T14:08
2022-03-26T14:08
религия
россия
сша
сирия
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152692/57/1526925798_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_0b7e1775bca5e6e9b09794a90982f823.jpg
МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. В период обострения отношений Запада и России, межконфессиональные связи религиозных центров РФ и арабо-мусульманского мира приобретают новые формы и смыслы, заявили участники круглого стола "Россия в условиях геополитической трансформации Евразии" в Институте актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России."В нынешней ситуации, когда налицо противостояние, инициированные западными странами против России, актуальным становятся вопросы взаимодействия религиозных центров нашей страны и арабо-мусульманского мира в формате "народной дипломатии" с новым смыслом и форматами диалога по решению общих проблем, например, борьбы с экстремизмом и терроризмом", - сказал проректор Дипломатической академии МИД РФ Олег Карпович.По его словам, гуманитарная помощь, оказываемая РФ Сирии или Ливану, как со стороны государства, так и со стороны общественных и религиозных центров продемонстрировал общность верующих наших стран жить не по либеральным законам западных государств, а популяризировать собственные сохраненные ценности."Ни одна из стран арабо-мусульманского мира не присоединилась к антироссийским санкциям. Это свидетельствует о том, что эти страны, потенциал которых очень высок, открыты для экономического и политического сотрудничества с РФ, а для отечественных бизнесменов открываются новые возможности в арабо-мусульманском регионе", - сказал специальный корреспондент МИА "Россия сегодня" Радик Амиров.Он также сказал, что в этом году в Россию на официальные торжества по случаю 1100-летия принятия ислама на территории нашей страны прибудут как представители политической элиты мусульманских стран, так и представители бизнеса, культуры, религиозные деятели."Прекрасная возможность наладить или восставить прежние контакты и проекты, свернутые в свое время из-за пандемии", - резюмировал Амиров.По мнению главного редактора журнала "Национальная оборона", политического аналитика РФ Игоря Коротченко, арабские страны, где проживают сотни тысяч христиан, также подвергались нападкам и бомбардировкам западной коалиции, как, например, в Сирии и Ираке."В этой связи было бы логичным активизация межгосударственных и межкофессиональных связей России и арабо-мусульманского мира, организации форумов и конференции, где будут обсуждаться, в том числе, вопросы о "мироволюбивой политике" США и НАТО – с одной стороны и сохранении присущих России и арабским странам религиозных ценностей – с другой. Время карантинов можно считать завершенным, настало время активного религиозного диалога православно-исламского мира", - сказал он."Межрелигиозный диалог между странами Востока и России вполне очевиден, особенно учитывая далеко не лучшие отношения РФ с Западом. И именно Запад из-за своей ярко выраженной исламофобской пропаганды и деяний стал инициатором радикализации молодежи в мусульманских государствах, использовав их в собственных интересах", - сказал генеральный директор Института политических исследований, кандидат политических наук Сергей Марков.Он сообщил, что разворот России с сторону арабского мира означает пересмотр политических, экономических, культурных связей с западными странами."Религиозная сфера не является здесь исключением. Налицо активизация межконфессиональных контактов между нашими странами", - заключил Сергей Марков.
https://ria.ru/20211124/potentsial-1760502847.html
https://ria.ru/20220114/islam-1767853233.html
россия
сша
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152692/57/1526925798_288:0:4896:3456_1920x0_80_0_0_da8d47a3c7e63b404c412063a4e47ec8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, сирия, нато
МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. В период обострения отношений Запада и России, межконфессиональные связи религиозных центров РФ и арабо-мусульманского мира приобретают новые формы и смыслы, заявили участники круглого стола "Россия в условиях геополитической трансформации Евразии" в Институте актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России.
"В нынешней ситуации, когда налицо противостояние, инициированные западными странами против России
, актуальным становятся вопросы взаимодействия религиозных центров нашей страны и арабо-мусульманского мира в формате "народной дипломатии" с новым смыслом и форматами диалога по решению общих проблем, например, борьбы с экстремизмом и терроризмом", - сказал проректор Дипломатической академии МИД РФ Олег Карпович.
По его словам, гуманитарная помощь, оказываемая РФ Сирии
или Ливану
, как со стороны государства, так и со стороны общественных и религиозных центров продемонстрировал общность верующих наших стран жить не по либеральным законам западных государств, а популяризировать собственные сохраненные ценности.
"Ни одна из стран арабо-мусульманского мира не присоединилась к антироссийским санкциям. Это свидетельствует о том, что эти страны, потенциал которых очень высок, открыты для экономического и политического сотрудничества с РФ, а для отечественных бизнесменов открываются новые возможности в арабо-мусульманском регионе", - сказал специальный корреспондент МИА "Россия сегодня" Радик Амиров.
Он также сказал, что в этом году в Россию на официальные торжества по случаю 1100-летия принятия ислама на территории нашей страны прибудут как представители политической элиты мусульманских стран, так и представители бизнеса, культуры, религиозные деятели.
"Прекрасная возможность наладить или восставить прежние контакты и проекты, свернутые в свое время из-за пандемии", - резюмировал Амиров.
По мнению главного редактора журнала "Национальная оборона", политического аналитика РФ Игоря Коротченко
, арабские страны, где проживают сотни тысяч христиан, также подвергались нападкам и бомбардировкам западной коалиции, как, например, в Сирии и Ираке
.
"В этой связи было бы логичным активизация межгосударственных и межкофессиональных связей России и арабо-мусульманского мира, организации форумов и конференции, где будут обсуждаться, в том числе, вопросы о "мироволюбивой политике" США
и НАТО
– с одной стороны и сохранении присущих России и арабским странам религиозных ценностей – с другой. Время карантинов можно считать завершенным, настало время активного религиозного диалога православно-исламского мира", - сказал он.
"Межрелигиозный диалог между странами Востока и России вполне очевиден, особенно учитывая далеко не лучшие отношения РФ с Западом. И именно Запад из-за своей ярко выраженной исламофобской пропаганды и деяний стал инициатором радикализации молодежи в мусульманских государствах, использовав их в собственных интересах", - сказал генеральный директор Института политических исследований, кандидат политических наук Сергей Марков
.
Он сообщил, что разворот России с сторону арабского мира означает пересмотр политических, экономических, культурных связей с западными странами.
"Религиозная сфера не является здесь исключением. Налицо активизация межконфессиональных контактов между нашими странами", - заключил Сергей Марков.