https://ria.ru/20220326/deti-1780214293.html

Омбудсмен рассказала иностранным журналистам о погибших в Донбассе детях

Омбудсмен рассказала иностранным журналистам о погибших в Донбассе детях - РИА Новости, 26.03.2022

Омбудсмен рассказала иностранным журналистам о погибших в Донбассе детях

Детский омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова рассказала иностранным журналистам о погибших детях Донбасса у мемориала "Аллея ангелов" в... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T10:46

2022-03-26T10:46

2022-03-26T12:20

в мире

донецкая народная республика

дарья морозова

украина

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ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Детский омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова рассказала иностранным журналистам о погибших детях Донбасса у мемориала "Аллея ангелов" в Донецке."Все военные преступления, каждая смерть документируется. Все виновные понесут ответственность, ведь военные преступления не имеют срока давности", - заявила она.Детский омбудсмен попросила представителей западной прессы показывать правду о фашизме украинских властей и не вырывать информацию из контекста."Есть ответственность и на тех, кто умалчивал 8 лет, что тут рвались снаряды, что на Украине шла война ещё в 2014 году", - добавила Морозова.По официальным данным, с начала конфликта погиб 91 ребенок, к этому трагическому списку с начала нынешней эскалации добавилось еще пять имен.

https://ria.ru/20220326/dnr-1780207664.html

донецкая народная республика

украина

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Омбудсмен ДНР: "Каждая смерть документируется, возбуждают уголовные дела" Детский омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова рассказала иностранным журналистам о погибших детях Донбасса у мемориала "Аллея ангелов" в Донецке. 2022-03-26T10:46 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, дарья морозова, украина