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Омбудсмен рассказала иностранным журналистам о погибших в Донбассе детях - РИА Новости, 26.03.2022
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Омбудсмен рассказала иностранным журналистам о погибших в Донбассе детях
Омбудсмен рассказала иностранным журналистам о погибших в Донбассе детях - РИА Новости, 26.03.2022
Омбудсмен рассказала иностранным журналистам о погибших в Донбассе детях
Детский омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова рассказала иностранным журналистам о погибших детях Донбасса у мемориала "Аллея ангелов" в... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T10:46
2022-03-26T12:20
в мире
донецкая народная республика
дарья морозова
украина
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ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Детский омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова рассказала иностранным журналистам о погибших детях Донбасса у мемориала "Аллея ангелов" в Донецке."Все военные преступления, каждая смерть документируется. Все виновные понесут ответственность, ведь военные преступления не имеют срока давности", - заявила она.Детский омбудсмен попросила представителей западной прессы показывать правду о фашизме украинских властей и не вырывать информацию из контекста."Есть ответственность и на тех, кто умалчивал 8 лет, что тут рвались снаряды, что на Украине шла война ещё в 2014 году", - добавила Морозова.По официальным данным, с начала конфликта погиб 91 ребенок, к этому трагическому списку с начала нынешней эскалации добавилось еще пять имен.
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донецкая народная республика
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Омбудсмен ДНР: "Каждая смерть документируется, возбуждают уголовные дела"
Детский омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова рассказала иностранным журналистам о погибших детях Донбасса у мемориала "Аллея ангелов" в Донецке.
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в мире, донецкая народная республика, дарья морозова, украина
10:46 26.03.2022 (обновлено: 12:20 26.03.2022)
 
Омбудсмен рассказала иностранным журналистам о погибших в Донбассе детях

Омбудсмен ДНР рассказала иностранным СМИ о погибших в Донбассе детях, призвав не молчать

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Детский омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова рассказала иностранным журналистам о погибших детях Донбасса у мемориала "Аллея ангелов" в Донецке.
"Все военные преступления, каждая смерть документируется. Все виновные понесут ответственность, ведь военные преступления не имеют срока давности", - заявила она.
Пресс-тур для иностранных журналистов в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
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Детский омбудсмен попросила представителей западной прессы показывать правду о фашизме украинских властей и не вырывать информацию из контекста.
"Есть ответственность и на тех, кто умалчивал 8 лет, что тут рвались снаряды, что на Украине шла война ещё в 2014 году", - добавила Морозова.
По официальным данным, с начала конфликта погиб 91 ребенок, к этому трагическому списку с начала нынешней эскалации добавилось еще пять имен.
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаДарья МорозоваУкраина
 
 
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