https://ria.ru/20220326/deti-1780214293.html
Омбудсмен рассказала иностранным журналистам о погибших в Донбассе детях
Омбудсмен рассказала иностранным журналистам о погибших в Донбассе детях - РИА Новости, 26.03.2022
Омбудсмен рассказала иностранным журналистам о погибших в Донбассе детях
Детский омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова рассказала иностранным журналистам о погибших детях Донбасса у мемориала "Аллея ангелов" в... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T10:46
2022-03-26T10:46
2022-03-26T12:20
в мире
донецкая народная республика
дарья морозова
украина
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ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Детский омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова рассказала иностранным журналистам о погибших детях Донбасса у мемориала "Аллея ангелов" в Донецке."Все военные преступления, каждая смерть документируется. Все виновные понесут ответственность, ведь военные преступления не имеют срока давности", - заявила она.Детский омбудсмен попросила представителей западной прессы показывать правду о фашизме украинских властей и не вырывать информацию из контекста."Есть ответственность и на тех, кто умалчивал 8 лет, что тут рвались снаряды, что на Украине шла война ещё в 2014 году", - добавила Морозова.По официальным данным, с начала конфликта погиб 91 ребенок, к этому трагическому списку с начала нынешней эскалации добавилось еще пять имен.
https://ria.ru/20220326/dnr-1780207664.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Омбудсмен ДНР: "Каждая смерть документируется, возбуждают уголовные дела"
Детский омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова рассказала иностранным журналистам о погибших детях Донбасса у мемориала "Аллея ангелов" в Донецке.
2022-03-26T10:46
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PT0M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, дарья морозова, украина
10:46 26.03.2022 (обновлено: 12:20 26.03.2022)
Омбудсмен рассказала иностранным журналистам о погибших в Донбассе детях
Омбудсмен ДНР рассказала иностранным СМИ о погибших в Донбассе детях, призвав не молчать