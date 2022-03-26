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Путин поручил принять меры для повышения устойчивости региональных бюджетов - РИА Новости, 26.03.2022
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Путин поручил принять меры для повышения устойчивости региональных бюджетов
Путин поручил принять меры для повышения устойчивости региональных бюджетов - РИА Новости, 26.03.2022
Путин поручил принять меры для повышения устойчивости региональных бюджетов
Президент России Владимир Путин поручил кабмину принять меры для повышения устойчивости региональных бюджетов, предусмотрев поддержку, и доложить до 25 апреля,... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T12:47
2022-03-26T12:53
общество
экономика
россия
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину принять меры для повышения устойчивости региональных бюджетов, предусмотрев поддержку, и доложить до 25 апреля, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству РФ... принять меры, направленные на повышение устойчивости бюджетов субъектов Российской Федерации, предусмотрев оказание им необходимой финансовой поддержки за счет средств федерального бюджета исходя из оценки реальной потребности в дополнительных бюджетных ассигнованиях", - говорится в сообщении.Доложить об исполнении поручения необходимо до 25 апреля, далее – один раз в месяц.
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общество, экономика, россия
12:47 26.03.2022 (обновлено: 12:53 26.03.2022)
 
Путин поручил принять меры для повышения устойчивости региональных бюджетов

Путин поручил правительству принять меры для повышения устойчивости региональных бюджетов

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ В. Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину принять меры для повышения устойчивости региональных бюджетов, предусмотрев поддержку, и доложить до 25 апреля, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
"Правительству РФ... принять меры, направленные на повышение устойчивости бюджетов субъектов Российской Федерации, предусмотрев оказание им необходимой финансовой поддержки за счет средств федерального бюджета исходя из оценки реальной потребности в дополнительных бюджетных ассигнованиях", - говорится в сообщении.
Доложить об исполнении поручения необходимо до 25 апреля, далее – один раз в месяц.
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