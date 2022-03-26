https://ria.ru/20220326/byudzhety-1780227279.html

Путин поручил принять меры для повышения устойчивости региональных бюджетов

Путин поручил принять меры для повышения устойчивости региональных бюджетов - РИА Новости, 26.03.2022

Путин поручил принять меры для повышения устойчивости региональных бюджетов

Президент России Владимир Путин поручил кабмину принять меры для повышения устойчивости региональных бюджетов, предусмотрев поддержку, и доложить до 25 апреля,... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T12:47

2022-03-26T12:47

2022-03-26T12:53

общество

экономика

россия

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину принять меры для повышения устойчивости региональных бюджетов, предусмотрев поддержку, и доложить до 25 апреля, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству РФ... принять меры, направленные на повышение устойчивости бюджетов субъектов Российской Федерации, предусмотрев оказание им необходимой финансовой поддержки за счет средств федерального бюджета исходя из оценки реальной потребности в дополнительных бюджетных ассигнованиях", - говорится в сообщении.Доложить об исполнении поручения необходимо до 25 апреля, далее – один раз в месяц.

https://ria.ru/20220325/germaniya-1780132102.html

россия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

общество, экономика, россия