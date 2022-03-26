https://ria.ru/20220326/biznes-1780215422.html
Путин подписал закон о снижении административной нагрузки на малый бизнес
Путин подписал закон о снижении административной нагрузки на малый бизнес - РИА Новости, 26.03.2022
Путин подписал закон о снижении административной нагрузки на малый бизнес
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на снижение административной нагрузки на малый и средний бизнес. Документ опубликован на... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T10:59
2022-03-26T10:59
2022-03-26T10:59
россия
экономика
общество
владимир путин
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на снижение административной нагрузки на малый и средний бизнес. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.В частности, в качестве первой административной меры ответственности для субъектов МСП предусматривается предупреждение, а не штраф, если правонарушение не принесло вред здоровью людей или окружающей среде. Кроме того, штраф для социально-ориентированных НКО, малого и среднего бизнеса будет уменьшен до размера штрафа для ИП за аналогичные нарушения.Также исключается двойная ответственность в случае, если штрафы за одно и то же нарушение накладываются и на юридическое, и на должностное лицо. Кроме того, за одну проверку теперь возможен только один штраф - поэтому штрафы не будут суммироваться при выявлении нескольких нарушений с одним составом в ходе одной проверки.
https://ria.ru/20220326/nalogi-1780212979.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, общество, владимир путин
Путин подписал закон о снижении административной нагрузки на малый бизнес
Путин подписал закон о снижении административной нагрузки на малый и средний бизнес
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал
закон, направленный на снижение административной нагрузки на малый и средний бизнес. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В частности, в качестве первой административной меры ответственности для субъектов МСП предусматривается предупреждение, а не штраф, если правонарушение не принесло вред здоровью людей или окружающей среде. Кроме того, штраф для социально-ориентированных НКО, малого и среднего бизнеса будет уменьшен до размера штрафа для ИП за аналогичные нарушения.
Также исключается двойная ответственность в случае, если штрафы за одно и то же нарушение накладываются и на юридическое, и на должностное лицо. Кроме того, за одну проверку теперь возможен только один штраф - поэтому штрафы не будут суммироваться при выявлении нескольких нарушений с одним составом в ходе одной проверки.