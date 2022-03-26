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Путин подписал закон о снижении административной нагрузки на малый бизнес - РИА Новости, 26.03.2022
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Путин подписал закон о снижении административной нагрузки на малый бизнес
Путин подписал закон о снижении административной нагрузки на малый бизнес - РИА Новости, 26.03.2022
Путин подписал закон о снижении административной нагрузки на малый бизнес
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на снижение административной нагрузки на малый и средний бизнес. Документ опубликован на... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T10:59
2022-03-26T10:59
россия
экономика
общество
владимир путин
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на снижение административной нагрузки на малый и средний бизнес. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.В частности, в качестве первой административной меры ответственности для субъектов МСП предусматривается предупреждение, а не штраф, если правонарушение не принесло вред здоровью людей или окружающей среде. Кроме того, штраф для социально-ориентированных НКО, малого и среднего бизнеса будет уменьшен до размера штрафа для ИП за аналогичные нарушения.Также исключается двойная ответственность в случае, если штрафы за одно и то же нарушение накладываются и на юридическое, и на должностное лицо. Кроме того, за одну проверку теперь возможен только один штраф - поэтому штрафы не будут суммироваться при выявлении нескольких нарушений с одним составом в ходе одной проверки.
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россия, экономика, общество, владимир путин
10:59 26.03.2022
 
Путин подписал закон о снижении административной нагрузки на малый бизнес

Путин подписал закон о снижении административной нагрузки на малый и средний бизнес

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на снижение административной нагрузки на малый и средний бизнес. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В частности, в качестве первой административной меры ответственности для субъектов МСП предусматривается предупреждение, а не штраф, если правонарушение не принесло вред здоровью людей или окружающей среде. Кроме того, штраф для социально-ориентированных НКО, малого и среднего бизнеса будет уменьшен до размера штрафа для ИП за аналогичные нарушения.
Также исключается двойная ответственность в случае, если штрафы за одно и то же нарушение накладываются и на юридическое, и на должностное лицо. Кроме того, за одну проверку теперь возможен только один штраф - поэтому штрафы не будут суммироваться при выявлении нескольких нарушений с одним составом в ходе одной проверки.
Бланк налоговой декларации на доходы физических лиц - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
Вчера, 10:30
Путин подписал закон о налоговых стимулах для перевода бизнеса в САР
 
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