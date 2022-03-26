https://ria.ru/20220326/biznes-1780215422.html

Путин подписал закон о снижении административной нагрузки на малый бизнес

Путин подписал закон о снижении административной нагрузки на малый бизнес - РИА Новости, 26.03.2022

Путин подписал закон о снижении административной нагрузки на малый бизнес

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на снижение административной нагрузки на малый и средний бизнес. Документ опубликован на... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T10:59

2022-03-26T10:59

2022-03-26T10:59

россия

экономика

общество

владимир путин

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на снижение административной нагрузки на малый и средний бизнес. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.В частности, в качестве первой административной меры ответственности для субъектов МСП предусматривается предупреждение, а не штраф, если правонарушение не принесло вред здоровью людей или окружающей среде. Кроме того, штраф для социально-ориентированных НКО, малого и среднего бизнеса будет уменьшен до размера штрафа для ИП за аналогичные нарушения.Также исключается двойная ответственность в случае, если штрафы за одно и то же нарушение накладываются и на юридическое, и на должностное лицо. Кроме того, за одну проверку теперь возможен только один штраф - поэтому штрафы не будут суммироваться при выявлении нескольких нарушений с одним составом в ходе одной проверки.

https://ria.ru/20220326/nalogi-1780212979.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, общество, владимир путин