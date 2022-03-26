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Президент Польши надеется на помощь США при строительстве АЭС - РИА Новости, 26.03.2022
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Президент Польши надеется на помощь США при строительстве АЭС
Президент Польши надеется на помощь США при строительстве АЭС - РИА Новости, 26.03.2022
Президент Польши надеется на помощь США при строительстве АЭС
Президент Польши Анджей Дуда надеется, что планирующимся строительством АЭС в республике займутся американцы. РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T16:27
2022-03-26T16:27
в мире
джо байден
сша
польша
анджей дуда
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ВАРШАВА, 26 мар – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда надеется, что планирующимся строительством АЭС в республике займутся американцы.Власти Польши намереваются построить шесть атомных энергоблоков общей мощностью 6-9 ГВт. Первый из них планируется запустить в районе Гданьского взморья в 2033 году. Подрядчик строительства до сих пор не назван."Мы благодарны за то, что продолжаем начатую программу сотрудничества в области мирной атомной энергии, строительства американских атомных электростанций в Польше, которые нам необходимы для реализации программы охраны климата и развития современной энергетики в нашей стране", - сказал Дуда во время встречи с президентом США Джо Байденом в Варшаве."Я верю глубоко в то, что партнерство между Польшей и Соединенными Штатами в области атомной энергетики в нашей стране в тесном сотрудничестве между нашими странами будет реализовано. Я верю в то, что эту программу с американскими фирмами, но под патронатом со стороны Белого дома нам удастся в ближайшее время реализовать, так как она Польше очень нужна", - добавил он.
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в мире, джо байден, сша, польша, анджей дуда
16:27 26.03.2022
 
Президент Польши надеется на помощь США при строительстве АЭС

Президент Польши Дуда надеется, что США займутся строительством АЭС в республике

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Польши Анджей Дуда
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 26 мар – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда надеется, что планирующимся строительством АЭС в республике займутся американцы.
Власти Польши намереваются построить шесть атомных энергоблоков общей мощностью 6-9 ГВт. Первый из них планируется запустить в районе Гданьского взморья в 2033 году. Подрядчик строительства до сих пор не назван.
"Мы благодарны за то, что продолжаем начатую программу сотрудничества в области мирной атомной энергии, строительства американских атомных электростанций в Польше, которые нам необходимы для реализации программы охраны климата и развития современной энергетики в нашей стране", - сказал Дуда во время встречи с президентом США Джо Байденом в Варшаве.
"Я верю глубоко в то, что партнерство между Польшей и Соединенными Штатами в области атомной энергетики в нашей стране в тесном сотрудничестве между нашими странами будет реализовано. Я верю в то, что эту программу с американскими фирмами, но под патронатом со стороны Белого дома нам удастся в ближайшее время реализовать, так как она Польше очень нужна", - добавил он.
Завод химических концентратов - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
18 марта, 23:49
Власти Бельгии отложили закрытие АЭС на 10 лет
 
В миреДжо БайденСШАПольшаАнджей Дуда
 
 
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