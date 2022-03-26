https://ria.ru/20220326/aes-1780246851.html

Президент Польши надеется на помощь США при строительстве АЭС

Президент Польши надеется на помощь США при строительстве АЭС - РИА Новости, 26.03.2022

Президент Польши надеется на помощь США при строительстве АЭС

Президент Польши Анджей Дуда надеется, что планирующимся строительством АЭС в республике займутся американцы. РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T16:27

2022-03-26T16:27

2022-03-26T16:27

в мире

джо байден

сша

польша

анджей дуда

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ВАРШАВА, 26 мар – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда надеется, что планирующимся строительством АЭС в республике займутся американцы.Власти Польши намереваются построить шесть атомных энергоблоков общей мощностью 6-9 ГВт. Первый из них планируется запустить в районе Гданьского взморья в 2033 году. Подрядчик строительства до сих пор не назван."Мы благодарны за то, что продолжаем начатую программу сотрудничества в области мирной атомной энергии, строительства американских атомных электростанций в Польше, которые нам необходимы для реализации программы охраны климата и развития современной энергетики в нашей стране", - сказал Дуда во время встречи с президентом США Джо Байденом в Варшаве."Я верю глубоко в то, что партнерство между Польшей и Соединенными Штатами в области атомной энергетики в нашей стране в тесном сотрудничестве между нашими странами будет реализовано. Я верю в то, что эту программу с американскими фирмами, но под патронатом со стороны Белого дома нам удастся в ближайшее время реализовать, так как она Польше очень нужна", - добавил он.

https://ria.ru/20220318/reaktory-1778960188.html

сша

польша

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, джо байден, сша, польша, анджей дуда