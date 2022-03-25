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Эксперт рассказал, за что банки могут снизить цену выкупа золотых слитков - РИА Новости, 25.03.2022
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Эксперт рассказал, за что банки могут снизить цену выкупа золотых слитков
Эксперт рассказал, за что банки могут снизить цену выкупа золотых слитков - РИА Новости, 25.03.2022
Эксперт рассказал, за что банки могут снизить цену выкупа золотых слитков
Россиянам, купившим золотые слитки, не стоит вынимать их из специальных капсул, поскольку банки при их выкупе могут снизить цену при любом недостатке — сколе... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T04:23
2022-03-25T05:12
экономика
общество
сша
сбербанк россии
владимир путин
даниил наметкин
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Россиянам, купившим золотые слитки, не стоит вынимать их из специальных капсул, поскольку банки при их выкупе могут снизить цену при любом недостатке — сколе или даже отпечатке пальца, рассказал РИА Новости руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин.Президент России Владимир Путин в начале марта подписал закон об отмене НДС на покупку золотых слитков для физических лиц. Ранее приобретение гражданами драгметаллов облагалось налогом по ставке 20 процентов. После этого спрос граждан на золото вырос. В частности, Сбербанк на прошлой неделе фиксировал рост спроса на покупку слитков этого металла в 30 раз.Эксперт отметил, что золото традиционно считается защитным активом в период неопределенности."Это наглядно подтверждает текущая ситуация: если в конце января 2022 года стоимость тройской унции золота находилась ниже 1800 долларов, то 8 марта котировки драгоценного металла обновили исторический максимум в 2089 долларов", — указал он.По его мнению, помимо геополитических рисков, спрос на золото будет поддерживаться разгоном инфляции в США."Годовая инфляция в США по итогам февраля обновила очередной 40-летний максимум, достигнув 7,9 процента, причем в ближайшие месяцы можно ожидать усиления инфляционного давления на американскую экономику вследствие взлета цен на сырьевых рынках в марте", — продолжил собеседник агентства.Эксперт напомнил, что после продажи подорожавших слитков россияне должны будут заплатить НДФЛ, если золото находилось в собственности менее трех лет."Важно не забывать, что в случае роста цены на золото возникает налог на доходы физических лиц, который должен быть самостоятельно уплачен. Этот налог можно не платить, если золото находится более трех лет в собственности", — заключил Наметкин.
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экономика, общество, сша, сбербанк россии, владимир путин, даниил наметкин
04:23 25.03.2022 (обновлено: 05:12 25.03.2022)
 
Эксперт рассказал, за что банки могут снизить цену выкупа золотых слитков

Экономист Наметкин: банки могут снизить цену при выкупе золота даже из-за отпечатка пальца

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПроизводство золотых банковских слитков на Екатеринбургском заводе
Производство золотых банковских слитков на Екатеринбургском заводе - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Производство золотых банковских слитков на Екатеринбургском заводе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Россиянам, купившим золотые слитки, не стоит вынимать их из специальных капсул, поскольку банки при их выкупе могут снизить цену при любом недостатке — сколе или даже отпечатке пальца, рассказал РИА Новости руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин.
Президент России Владимир Путин в начале марта подписал закон об отмене НДС на покупку золотых слитков для физических лиц. Ранее приобретение гражданами драгметаллов облагалось налогом по ставке 20 процентов. После этого спрос граждан на золото вырос. В частности, Сбербанк на прошлой неделе фиксировал рост спроса на покупку слитков этого металла в 30 раз.

"Когда вы покупаете слиток любого размера в кредитной организации — вы получаете его в специальной капсуле. В этой капсуле слиток должен храниться до того дня, когда вы захотите его реализовать. Ни в каком случае нельзя открывать капсулу, не трогайте металл руками. Для золотых слитков используется золото 999 пробы, чистое золото — оно очень мягкое, и его очень легко повредить. Любой скол, даже просто отпечаток пальца, который останется на металле, если вы его взяли в руку, просто случайно прикоснулись к нему — может быть использован банком как повод выкупить металл у вас дешевле", — сказал Наметкин.

Эксперт отметил, что золото традиционно считается защитным активом в период неопределенности.
"Это наглядно подтверждает текущая ситуация: если в конце января 2022 года стоимость тройской унции золота находилась ниже 1800 долларов, то 8 марта котировки драгоценного металла обновили исторический максимум в 2089 долларов", — указал он.
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По его мнению, помимо геополитических рисков, спрос на золото будет поддерживаться разгоном инфляции в США.
"Годовая инфляция в США по итогам февраля обновила очередной 40-летний максимум, достигнув 7,9 процента, причем в ближайшие месяцы можно ожидать усиления инфляционного давления на американскую экономику вследствие взлета цен на сырьевых рынках в марте", — продолжил собеседник агентства.
Эксперт напомнил, что после продажи подорожавших слитков россияне должны будут заплатить НДФЛ, если золото находилось в собственности менее трех лет.
"Важно не забывать, что в случае роста цены на золото возникает налог на доходы физических лиц, который должен быть самостоятельно уплачен. Этот налог можно не платить, если золото находится более трех лет в собственности", — заключил Наметкин.
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ЭкономикаОбществоСШАСбербанк РоссииВладимир ПутинДаниил Наметкин
 
 
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