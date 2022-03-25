23:15 25.03.2022 (обновлено: 23:19 25.03.2022)
Более десяти журналистских групп зарубежных СМИ прибыли в ЛНР
Более десяти журналистских групп зарубежных СМИ прибыли в ЛНР в рамках пресс-тура
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоронка от снаряда на одной из улиц в городе Рубежное Луганской народной республики
Воронка от снаряда на одной из улиц в городе Рубежное Луганской народной республики
ЛУГАНСК, 25 мар - РИА Новости. Более десяти журналистских групп зарубежных СМИ прибыли в Луганскую народную республику в рамках пресс-тура, организованного Министерством обороны РФ, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
"Бытует мнение на Западе, что ЛНР, ДНР и Россия... закрыты для работы иностранной прессы, каким-то железным занавесом отгорожены, но это совершенно не так. Сегодняшние мероприятия это подтверждают. Пресса получила доступ к военной технике (трофейной – ред.), к ряду проводимых Народной милицией мероприятий, пообщалась с главой Луганской народной республики (Леонидом Пасечником - ред.), то есть мы всесторонне стараемся поддерживать инициативу представителей западной прессы, которые не боятся и хотят объективно показывать обстановку в Луганской народной республике сейчас", - рассказал Филипоненко.
Он уточнил, что всего в республику прибыли представители более десяти зарубежных СМИ. Филипоненко уточнил, что прибывшим журналистам предоставляется возможность своими глазами увидеть происходящее в Донбассе и лично ознакомится с обстановкой.
"Я благодарна Министерству обороны (РФ – ред.) за то, что оно организовало (пресс-тур - ред.) - сама бы я, наверное, не решилась... благодарна каналу, который увидел (смысл – ред.) в том, чтобы съемочная группа все-таки приехала из Москвы", - рассказала РИА Новости корреспондент телеканала Sky News Arabia Ариж Мухаммед.
Журналистка довольна тем, что ее телеканал видит необходимость в объективности и захотел освещать происходящее на Украине не только с украинской позиции, но и с противоположной ей.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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