https://ria.ru/20220325/zhurnalisty-1780183202.html

Более десяти журналистских групп зарубежных СМИ прибыли в ЛНР

Более десяти журналистских групп зарубежных СМИ прибыли в ЛНР - РИА Новости, 25.03.2022

Более десяти журналистских групп зарубежных СМИ прибыли в ЛНР

Более десяти журналистских групп зарубежных СМИ прибыли в Луганскую народную республику в рамках пресс-тура, организованного Министерством обороны РФ, заявил... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T23:15

2022-03-25T23:15

2022-03-25T23:19

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

леонид пасечник

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

украина

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 25 мар - РИА Новости. Более десяти журналистских групп зарубежных СМИ прибыли в Луганскую народную республику в рамках пресс-тура, организованного Министерством обороны РФ, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко."Бытует мнение на Западе, что ЛНР, ДНР и Россия... закрыты для работы иностранной прессы, каким-то железным занавесом отгорожены, но это совершенно не так. Сегодняшние мероприятия это подтверждают. Пресса получила доступ к военной технике (трофейной – ред.), к ряду проводимых Народной милицией мероприятий, пообщалась с главой Луганской народной республики (Леонидом Пасечником - ред.), то есть мы всесторонне стараемся поддерживать инициативу представителей западной прессы, которые не боятся и хотят объективно показывать обстановку в Луганской народной республике сейчас", - рассказал Филипоненко.Он уточнил, что всего в республику прибыли представители более десяти зарубежных СМИ. Филипоненко уточнил, что прибывшим журналистам предоставляется возможность своими глазами увидеть происходящее в Донбассе и лично ознакомится с обстановкой."Я благодарна Министерству обороны (РФ – ред.) за то, что оно организовало (пресс-тур - ред.) - сама бы я, наверное, не решилась... благодарна каналу, который увидел (смысл – ред.) в том, чтобы съемочная группа все-таки приехала из Москвы", - рассказала РИА Новости корреспондент телеканала Sky News Arabia Ариж Мухаммед.Журналистка довольна тем, что ее телеканал видит необходимость в объективности и захотел освещать происходящее на Украине не только с украинской позиции, но и с противоположной ей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220325/natsisty-1779936761.html

https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

украина

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, леонид пасечник, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр