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В МГУ объединили политический и социальный модули журналистики - РИА Новости, 25.03.2022
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В МГУ объединили политический и социальный модули журналистики
В МГУ объединили политический и социальный модули журналистики - РИА Новости, 25.03.2022
В МГУ объединили политический и социальный модули журналистики
В МГУ интегрировали политический и социальный модули журналистики, сообщили РИА Новости в пресс-службе журфака, отметив, что это решение "базируется на... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T18:03
2022-03-25T18:03
общество
мгу имени м. в. ломоносова
журналистика
россия
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. В МГУ интегрировали политический и социальный модули журналистики, сообщили РИА Новости в пресс-службе журфака, отметив, что это решение "базируется на актуальном сегодня междисциплинарном подходе в образовании"."Текущий учебный год на факультете журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова ознаменовался активацией развития и обновления учебных планов. Недавно ученый совет факультета принял решение об интеграции двух тематических модулей "Политическая журналистика" и "Социальная журналистика". Они существуют на факультете как вариативные", - сообщила пресс-служба.Отмечается, что в основе концепции обновленного модуля – "расширение актуальных представлений о политической деятельности, ее влиянии на повседневную жизнь людей"."Речь не идет об исключении или отказе. Это решение было принято с целью углубления подготовки студентов в области общественно-политической журналистики. Такая интеграция базируется на актуальном сегодня междисциплинарном подходе в образовании", - добавили в пресс-службе.Обновление и интеграция также прошли на тематических модулях "Журналистика стиля жизни" и "Музыкальная журналистика". В пресс-службе отметили, что объединение модулей не означает снижение качества образования, а нацелено на совершенствование тематических модулей в ответ на запрос рынка труда.Кроме того, с нового учебного года на журфаке МГУ открывается новое направление подготовки - "Международная журналистика". С первого курса студенты, наряду с двумя обязательными иностранными языками, будут углубленно изучать вопросы международной политики.
https://ria.ru/20220321/vuz-1779275391.html
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общество, мгу имени м. в. ломоносова, журналистика, россия
18:03 25.03.2022
 
В МГУ объединили политический и социальный модули журналистики

В МГУ интегрировали политический и социальный модули журналистики

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПамятник М. В. Ломоносову и здание факультета журналистики МГУ
Памятник М. В. Ломоносову и здание факультета журналистики МГУ - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Памятник М. В. Ломоносову и здание факультета журналистики МГУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. В МГУ интегрировали политический и социальный модули журналистики, сообщили РИА Новости в пресс-службе журфака, отметив, что это решение "базируется на актуальном сегодня междисциплинарном подходе в образовании".
"Текущий учебный год на факультете журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова ознаменовался активацией развития и обновления учебных планов. Недавно ученый совет факультета принял решение об интеграции двух тематических модулей "Политическая журналистика" и "Социальная журналистика". Они существуют на факультете как вариативные", - сообщила пресс-служба.
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Отмечается, что в основе концепции обновленного модуля – "расширение актуальных представлений о политической деятельности, ее влиянии на повседневную жизнь людей".
"Речь не идет об исключении или отказе. Это решение было принято с целью углубления подготовки студентов в области общественно-политической журналистики. Такая интеграция базируется на актуальном сегодня междисциплинарном подходе в образовании", - добавили в пресс-службе.
Обновление и интеграция также прошли на тематических модулях "Журналистика стиля жизни" и "Музыкальная журналистика". В пресс-службе отметили, что объединение модулей не означает снижение качества образования, а нацелено на совершенствование тематических модулей в ответ на запрос рынка труда.
Кроме того, с нового учебного года на журфаке МГУ открывается новое направление подготовки - "Международная журналистика". С первого курса студенты, наряду с двумя обязательными иностранными языками, будут углубленно изучать вопросы международной политики.
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ОбществоМГУ имени М. В. ЛомоносоважурналистикаРоссия
 
 
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