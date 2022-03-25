https://ria.ru/20220325/zhurnalistika-1780138187.html

В МГУ объединили политический и социальный модули журналистики

В МГУ объединили политический и социальный модули журналистики - РИА Новости, 25.03.2022

В МГУ объединили политический и социальный модули журналистики

В МГУ интегрировали политический и социальный модули журналистики, сообщили РИА Новости в пресс-службе журфака, отметив, что это решение "базируется на... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T18:03

2022-03-25T18:03

2022-03-25T18:03

общество

мгу имени м. в. ломоносова

журналистика

россия

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. В МГУ интегрировали политический и социальный модули журналистики, сообщили РИА Новости в пресс-службе журфака, отметив, что это решение "базируется на актуальном сегодня междисциплинарном подходе в образовании"."Текущий учебный год на факультете журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова ознаменовался активацией развития и обновления учебных планов. Недавно ученый совет факультета принял решение об интеграции двух тематических модулей "Политическая журналистика" и "Социальная журналистика". Они существуют на факультете как вариативные", - сообщила пресс-служба.Отмечается, что в основе концепции обновленного модуля – "расширение актуальных представлений о политической деятельности, ее влиянии на повседневную жизнь людей"."Речь не идет об исключении или отказе. Это решение было принято с целью углубления подготовки студентов в области общественно-политической журналистики. Такая интеграция базируется на актуальном сегодня междисциплинарном подходе в образовании", - добавили в пресс-службе.Обновление и интеграция также прошли на тематических модулях "Журналистика стиля жизни" и "Музыкальная журналистика". В пресс-службе отметили, что объединение модулей не означает снижение качества образования, а нацелено на совершенствование тематических модулей в ответ на запрос рынка труда.Кроме того, с нового учебного года на журфаке МГУ открывается новое направление подготовки - "Международная журналистика". С первого курса студенты, наряду с двумя обязательными иностранными языками, будут углубленно изучать вопросы международной политики.

https://ria.ru/20220321/vuz-1779275391.html

https://na.ria.ru/20220325/vuzy-1779925512.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, мгу имени м. в. ломоносова, журналистика, россия