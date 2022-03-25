https://ria.ru/20220325/zhirinovskiy-1780065487.html

Мишустин пожелал Жириновскому здоровья

Мишустин пожелал Жириновскому здоровья - РИА Новости, 25.03.2022

Мишустин пожелал Жириновскому здоровья

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский в настоящее время мужественно борется с болезнью, и пожелал ему здоровья. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T14:21

2022-03-25T14:21

2022-03-25T15:06

владимир жириновский

политика

здоровье - общество

россия

госдума рф

михаил мишустин

лдпр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780026653_0:166:2873:1782_1920x0_80_0_0_d52bfa52cef96035d252c3ae938d50bd.jpg

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский в настоящее время мужественно борется с болезнью, и пожелал ему здоровья.В пятницу глава правительства провел встречу с депутатами ГД от фракции ЛДПР. "Открываем серию встреч с депутатами и, конечно, непросто начинать такой разговор без вашего бессменного руководителя, лидера ЛДПР Владимира Вольфовича Жириновского. Мы все знаем, что он сейчас мужественно борется с болезнью, с тяжелой болезнью. Конечно, хочу и от себя лично, от всех, кто здесь присутствует, пожелать ему здоровья", - сказал Мишустин, открывая встречу. Он добавил, что знает Жириновского много лет как блестящего профессионала, яркого человека и политика, патриота своей страны. "Конечно, нам всем его сейчас особенно не хватает", - сказал премьер.Ранее в пятницу сенатор Александр Пронюшкин в своем Telegram-канале сообщил о кончине Жириновского, а затем удалил свой пост. Спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг сообщения о смерти лидера ЛДПР, подчеркнув, что состояние Жириновского действительно тяжелое, и пожелал выздоровления. В свою очередь заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов заявил, что все коллеги также желают Жириновскому "скорейшего выздоровления и появления на рабочем месте". "Нам тоже тяжело находиться на этой встрече без нашего лидера Жириновского. Он находится в больнице", - сказал он.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая журналистам на вопрос о состоянии Жириновского, заявил, что политик жив, находится в больнице в тяжелом состоянии под контролем врачей. Глава ЛДПР находится в ЦКБ со 2 февраля с коронавирусом.

https://ria.ru/20220325/ldpr-1780038397.html

https://ria.ru/20220325/zhirinovskiy-1780030763.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир жириновский, политика, здоровье - общество, россия, госдума рф, михаил мишустин, лдпр