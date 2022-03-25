14:21 25.03.2022 (обновлено: 15:06 25.03.2022)
Мишустин пожелал Жириновскому здоровья
Премьер Мишустин рассказал, что лидер ЛДПР Жириновский продолжает бороться с болезнью
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский в настоящее время мужественно борется с болезнью, и пожелал ему здоровья.
В пятницу глава правительства провел встречу с депутатами ГД от фракции ЛДПР. "Открываем серию встреч с депутатами и, конечно, непросто начинать такой разговор без вашего бессменного руководителя, лидера ЛДПР Владимира Вольфовича Жириновского. Мы все знаем, что он сейчас мужественно борется с болезнью, с тяжелой болезнью. Конечно, хочу и от себя лично, от всех, кто здесь присутствует, пожелать ему здоровья", - сказал Мишустин, открывая встречу. Он добавил, что знает Жириновского много лет как блестящего профессионала, яркого человека и политика, патриота своей страны. "Конечно, нам всем его сейчас особенно не хватает", - сказал премьер.
Ранее в пятницу сенатор Александр Пронюшкин в своем Telegram-канале сообщил о кончине Жириновского, а затем удалил свой пост. Спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг сообщения о смерти лидера ЛДПР, подчеркнув, что состояние Жириновского действительно тяжелое, и пожелал выздоровления.
В свою очередь заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов заявил, что все коллеги также желают Жириновскому "скорейшего выздоровления и появления на рабочем месте". "Нам тоже тяжело находиться на этой встрече без нашего лидера Жириновского. Он находится в больнице", - сказал он.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая журналистам на вопрос о состоянии Жириновского, заявил, что политик жив, находится в больнице в тяжелом состоянии под контролем врачей.
Глава ЛДПР находится в ЦКБ со 2 февраля с коронавирусом.