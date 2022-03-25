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Мишустин пожелал Жириновскому здоровья - РИА Новости, 25.03.2022
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Мишустин пожелал Жириновскому здоровья
Мишустин пожелал Жириновскому здоровья - РИА Новости, 25.03.2022
Мишустин пожелал Жириновскому здоровья
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский в настоящее время мужественно борется с болезнью, и пожелал ему здоровья. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T14:21
2022-03-25T15:06
владимир жириновский
политика
здоровье - общество
россия
госдума рф
михаил мишустин
лдпр
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский в настоящее время мужественно борется с болезнью, и пожелал ему здоровья.В пятницу глава правительства провел встречу с депутатами ГД от фракции ЛДПР. "Открываем серию встреч с депутатами и, конечно, непросто начинать такой разговор без вашего бессменного руководителя, лидера ЛДПР Владимира Вольфовича Жириновского. Мы все знаем, что он сейчас мужественно борется с болезнью, с тяжелой болезнью. Конечно, хочу и от себя лично, от всех, кто здесь присутствует, пожелать ему здоровья", - сказал Мишустин, открывая встречу. Он добавил, что знает Жириновского много лет как блестящего профессионала, яркого человека и политика, патриота своей страны. "Конечно, нам всем его сейчас особенно не хватает", - сказал премьер.Ранее в пятницу сенатор Александр Пронюшкин в своем Telegram-канале сообщил о кончине Жириновского, а затем удалил свой пост. Спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг сообщения о смерти лидера ЛДПР, подчеркнув, что состояние Жириновского действительно тяжелое, и пожелал выздоровления. В свою очередь заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов заявил, что все коллеги также желают Жириновскому "скорейшего выздоровления и появления на рабочем месте". "Нам тоже тяжело находиться на этой встрече без нашего лидера Жириновского. Он находится в больнице", - сказал он.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая журналистам на вопрос о состоянии Жириновского, заявил, что политик жив, находится в больнице в тяжелом состоянии под контролем врачей. Глава ЛДПР находится в ЦКБ со 2 февраля с коронавирусом.
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владимир жириновский, политика, здоровье - общество, россия, госдума рф, михаил мишустин, лдпр
14:21 25.03.2022 (обновлено: 15:06 25.03.2022)
 
Мишустин пожелал Жириновскому здоровья

Премьер Мишустин рассказал, что лидер ЛДПР Жириновский продолжает бороться с болезнью

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель ЛДПР Владимир Жириновский
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский в настоящее время мужественно борется с болезнью, и пожелал ему здоровья.
В пятницу глава правительства провел встречу с депутатами ГД от фракции ЛДПР. "Открываем серию встреч с депутатами и, конечно, непросто начинать такой разговор без вашего бессменного руководителя, лидера ЛДПР Владимира Вольфовича Жириновского. Мы все знаем, что он сейчас мужественно борется с болезнью, с тяжелой болезнью. Конечно, хочу и от себя лично, от всех, кто здесь присутствует, пожелать ему здоровья", - сказал Мишустин, открывая встречу. Он добавил, что знает Жириновского много лет как блестящего профессионала, яркого человека и политика, патриота своей страны. "Конечно, нам всем его сейчас особенно не хватает", - сказал премьер.
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
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ЛДПР подаст заявление в Генпрокуратуру из-за данных о смерти Жириновского
Ранее в пятницу сенатор Александр Пронюшкин в своем Telegram-канале сообщил о кончине Жириновского, а затем удалил свой пост. Спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг сообщения о смерти лидера ЛДПР, подчеркнув, что состояние Жириновского действительно тяжелое, и пожелал выздоровления.
В свою очередь заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов заявил, что все коллеги также желают Жириновскому "скорейшего выздоровления и появления на рабочем месте". "Нам тоже тяжело находиться на этой встрече без нашего лидера Жириновского. Он находится в больнице", - сказал он.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая журналистам на вопрос о состоянии Жириновского, заявил, что политик жив, находится в больнице в тяжелом состоянии под контролем врачей.
Глава ЛДПР находится в ЦКБ со 2 февраля с коронавирусом.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
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В ЛДПР назвали сообщения о смерти Жириновского провокацией
 
Владимир ЖириновскийПолитикаЗдоровье - ОбществоРоссияГосдума РФМихаил МишустинЛДПР
 
 
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