https://ria.ru/20220325/zhirinovskiy-1780030517.html

Дегтярев опубликовал "пророчества" Жириновского про Польшу и "Талибан"*

Дегтярев опубликовал "пророчества" Жириновского про Польшу и "Талибан"* - РИА Новости, 25.03.2022

Дегтярев опубликовал "пророчества" Жириновского про Польшу и "Талибан"*

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, начавший с марта публикацию выдержек из своих книг с "пророчествами" Владимира Жириновского, опубликовал в пятницу РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T12:17

2022-03-25T12:17

2022-03-25T12:17

джо байден

франция

хабаровский край

сша

лдпр

оон

нато

telegram (приложение)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751580707_0:0:3280:1846_1920x0_80_0_0_282a71b6643249c465d52bcfc5dd2560.jpg

ХАБАРОВСК, 25 мар - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, начавший с марта публикацию выдержек из своих книг с "пророчествами" Владимира Жириновского, опубликовал в пятницу очередное высказывание лидера ЛДПР о том, что Польша выступила главным виновником Второй мировой войны, и о том, что именно талибы должны стоять во главе руководства Афганистана.Дегтярев опубликовал уже три "пророчества" Жириновского - о том, что Украины как государства не будет, о "плохо соображающем" Джо Байдене и будущем США, а также о желании НАТО завладеть не Украиной, а Крымом. Первую книгу "Пророк в своем Отечестве" глава Хабаровского края написал в 2015 году (в 2021 была переиздана). Туда вошли "сбывшиеся высказывания председателя ЛДПР с 1989 до 2015 года". Во второй книге - "Пророк 2.0" - собраны "уже начавшие сбываться пророчества за 2015-2021 годы"."Есть еще и редкие или забытые исторические факты, о которых как-то стыдливо умалчивают, особенно на Западе. А Владимир Вольфович рубит правду-матку. Про Польшу: "Нужно раз и навсегда указать во всех учебниках: Польша – главный виновник Второй мировой войны", - написал в своем Telegram-канале Дегтярев, цитируя Жириновского по своей книге "Пророк 2.0".Губернатор отметил, что лидер ЛДПР пояснял свои высказывания тем, что "(первый глава Польского государства после распада Российской империи, основатель польской армии Юзеф) Пилсудский первым навязался в союзники Гитлеру". "Пакт Пилсудского – Гитлера подписан в 1934 году. Польша, как и Франция с Великобританией, пошедшие на Мюнхенский сговор в 1938 году, молчала во время аннексии Судетской области Чехословакии, аншлюса Австрии. Без этого ни о какой войне Германии с СССР в 1941 году и речи быть не могло. Это Европа вскормила Гитлера против СССР, и Польша была в числе тех, кто аплодировал Гитлеру. За что боролись на то и напоролись", - привел Дегтярев слова Жириновского.Также он процитировал высказывание лидера ЛДПР, сделанное в сентябре 1998 года о талибах: "Сегодня мы требуем от наших дипломатов, от наших генералов от руководства страны, чтобы было признано, как можно скорее, новое правительство в Афганистане - правительство талибов… Это нам выгодно сегодня. Продолжаем поддерживать тех, кого вышвырнули из Афганистана. Тратим на это силы и время, а потом там начнётся война, и мы же будем говорить: как такое случилось?".Ранее Дегтярев назвал лидера ЛДПР пророком за то, что тот предсказал обострение в Донецке и Луганске.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20220325/zhirinovskiy-1780029531.html

франция

хабаровский край

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

джо байден, франция, хабаровский край, сша, лдпр, оон, нато, telegram (приложение), общество