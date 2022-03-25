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Дегтярев опубликовал "пророчества" Жириновского про Польшу и "Талибан"* - РИА Новости, 25.03.2022
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Дегтярев опубликовал "пророчества" Жириновского про Польшу и "Талибан"*
Дегтярев опубликовал "пророчества" Жириновского про Польшу и "Талибан"* - РИА Новости, 25.03.2022
Дегтярев опубликовал "пророчества" Жириновского про Польшу и "Талибан"*
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, начавший с марта публикацию выдержек из своих книг с "пророчествами" Владимира Жириновского, опубликовал в пятницу РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T12:17
2022-03-25T12:17
джо байден
франция
хабаровский край
сша
лдпр
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нато
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ХАБАРОВСК, 25 мар - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, начавший с марта публикацию выдержек из своих книг с "пророчествами" Владимира Жириновского, опубликовал в пятницу очередное высказывание лидера ЛДПР о том, что Польша выступила главным виновником Второй мировой войны, и о том, что именно талибы должны стоять во главе руководства Афганистана.Дегтярев опубликовал уже три "пророчества" Жириновского - о том, что Украины как государства не будет, о "плохо соображающем" Джо Байдене и будущем США, а также о желании НАТО завладеть не Украиной, а Крымом. Первую книгу "Пророк в своем Отечестве" глава Хабаровского края написал в 2015 году (в 2021 была переиздана). Туда вошли "сбывшиеся высказывания председателя ЛДПР с 1989 до 2015 года". Во второй книге - "Пророк 2.0" - собраны "уже начавшие сбываться пророчества за 2015-2021 годы"."Есть еще и редкие или забытые исторические факты, о которых как-то стыдливо умалчивают, особенно на Западе. А Владимир Вольфович рубит правду-матку. Про Польшу: "Нужно раз и навсегда указать во всех учебниках: Польша – главный виновник Второй мировой войны", - написал в своем Telegram-канале Дегтярев, цитируя Жириновского по своей книге "Пророк 2.0".Губернатор отметил, что лидер ЛДПР пояснял свои высказывания тем, что "(первый глава Польского государства после распада Российской империи, основатель польской армии Юзеф) Пилсудский первым навязался в союзники Гитлеру". "Пакт Пилсудского – Гитлера подписан в 1934 году. Польша, как и Франция с Великобританией, пошедшие на Мюнхенский сговор в 1938 году, молчала во время аннексии Судетской области Чехословакии, аншлюса Австрии. Без этого ни о какой войне Германии с СССР в 1941 году и речи быть не могло. Это Европа вскормила Гитлера против СССР, и Польша была в числе тех, кто аплодировал Гитлеру. За что боролись на то и напоролись", - привел Дегтярев слова Жириновского.Также он процитировал высказывание лидера ЛДПР, сделанное в сентябре 1998 года о талибах: "Сегодня мы требуем от наших дипломатов, от наших генералов от руководства страны, чтобы было признано, как можно скорее, новое правительство в Афганистане - правительство талибов… Это нам выгодно сегодня. Продолжаем поддерживать тех, кого вышвырнули из Афганистана. Тратим на это силы и время, а потом там начнётся война, и мы же будем говорить: как такое случилось?".Ранее Дегтярев назвал лидера ЛДПР пророком за то, что тот предсказал обострение в Донецке и Луганске.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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франция
хабаровский край
сша
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джо байден, франция, хабаровский край, сша, лдпр, оон, нато, telegram (приложение), общество
12:17 25.03.2022
 
Дегтярев опубликовал "пророчества" Жириновского про Польшу и "Талибан"*

Губернатор Дегтярев опубликовал "пророчества" Жириновского про Польшу и "Талибан"

© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Евгений Переверзев
Перейти в фотобанк
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 25 мар - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, начавший с марта публикацию выдержек из своих книг с "пророчествами" Владимира Жириновского, опубликовал в пятницу очередное высказывание лидера ЛДПР о том, что Польша выступила главным виновником Второй мировой войны, и о том, что именно талибы должны стоять во главе руководства Афганистана.
Дегтярев опубликовал уже три "пророчества" Жириновского - о том, что Украины как государства не будет, о "плохо соображающем" Джо Байдене и будущем США, а также о желании НАТО завладеть не Украиной, а Крымом. Первую книгу "Пророк в своем Отечестве" глава Хабаровского края написал в 2015 году (в 2021 была переиздана). Туда вошли "сбывшиеся высказывания председателя ЛДПР с 1989 до 2015 года". Во второй книге - "Пророк 2.0" - собраны "уже начавшие сбываться пророчества за 2015-2021 годы".
"Есть еще и редкие или забытые исторические факты, о которых как-то стыдливо умалчивают, особенно на Западе. А Владимир Вольфович рубит правду-матку. Про Польшу: "Нужно раз и навсегда указать во всех учебниках: Польша – главный виновник Второй мировой войны", - написал в своем Telegram-канале Дегтярев, цитируя Жириновского по своей книге "Пророк 2.0".
Губернатор отметил, что лидер ЛДПР пояснял свои высказывания тем, что "(первый глава Польского государства после распада Российской империи, основатель польской армии Юзеф) Пилсудский первым навязался в союзники Гитлеру". "Пакт Пилсудского – Гитлера подписан в 1934 году. Польша, как и Франция с Великобританией, пошедшие на Мюнхенский сговор в 1938 году, молчала во время аннексии Судетской области Чехословакии, аншлюса Австрии. Без этого ни о какой войне Германии с СССР в 1941 году и речи быть не могло. Это Европа вскормила Гитлера против СССР, и Польша была в числе тех, кто аплодировал Гитлеру. За что боролись на то и напоролись", - привел Дегтярев слова Жириновского.
Также он процитировал высказывание лидера ЛДПР, сделанное в сентябре 1998 года о талибах: "Сегодня мы требуем от наших дипломатов, от наших генералов от руководства страны, чтобы было признано, как можно скорее, новое правительство в Афганистане - правительство талибов… Это нам выгодно сегодня. Продолжаем поддерживать тех, кого вышвырнули из Афганистана. Тратим на это силы и время, а потом там начнётся война, и мы же будем говорить: как такое случилось?".
Ранее Дегтярев назвал лидера ЛДПР пророком за то, что тот предсказал обострение в Донецке и Луганске.
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
12:14
Фракция ЛДПР в Госдуме назвала состояние Жириновского стабильным
 
Джо БайденФранцияХабаровский крайСШАЛДПРООННАТОTelegram (приложение)Общество
 
 
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