https://ria.ru/20220325/zhirinovskiy-1780027973.html
Губернатор Дегтярев подтвердил, что Жириновский жив
Губернатор Дегтярев подтвердил, что Жириновский жив - РИА Новости, 25.03.2022
Губернатор Дегтярев подтвердил, что Жириновский жив
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев подтвердил, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский жив. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T12:07
2022-03-25T12:07
2022-03-25T12:21
владимир жириновский
вячеслав володин
россия
госдума рф
лдпр
telegram (приложение)
общество
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев подтвердил, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский жив.Ранее о кончине Жириновского сообщил сенатор Александр Пронюшкин в своем Telegram-канале, а затем удалил свое сообщение. Спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг сообщения о смерти лидера ЛДПР, подчеркнув, что состояние Жириновского действительно тяжёлое, и пожелав выздоровления."Владимир Вольфович жив", - написал Дегтярев в своем канале в Telegram.Позже Дегтярев опубликовал еще один пост с архивными кадрами выступления Жириновского в программе "Воскресный вечер" на телеканале "Россия 1", на которых лидер ЛДПР смеется, а затем говорит: "Что не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия!"."Не дождетесь!" - подписал Дегтярев.Состояние Жириновского оценивается как стабильное, врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь, заявили в Минздраве РФ.
https://ria.ru/20220325/zhirinovskiy-1780027221.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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владимир жириновский, вячеслав володин, россия, госдума рф, лдпр, telegram (приложение), общество
12:07 25.03.2022 (обновлено: 12:21 25.03.2022)
Губернатор Дегтярев подтвердил, что Жириновский жив
Губернатор Хабаровского края Дегтярев подтвердил, что Жириновский жив