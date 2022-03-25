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Губернатор Дегтярев подтвердил, что Жириновский жив - РИА Новости, 25.03.2022
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Губернатор Дегтярев подтвердил, что Жириновский жив
Губернатор Дегтярев подтвердил, что Жириновский жив - РИА Новости, 25.03.2022
Губернатор Дегтярев подтвердил, что Жириновский жив
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев подтвердил, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский жив. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T12:07
2022-03-25T12:21
владимир жириновский
вячеслав володин
россия
госдума рф
лдпр
telegram (приложение)
общество
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев подтвердил, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский жив.Ранее о кончине Жириновского сообщил сенатор Александр Пронюшкин в своем Telegram-канале, а затем удалил свое сообщение. Спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг сообщения о смерти лидера ЛДПР, подчеркнув, что состояние Жириновского действительно тяжёлое, и пожелав выздоровления."Владимир Вольфович жив", - написал Дегтярев в своем канале в Telegram.Позже Дегтярев опубликовал еще один пост с архивными кадрами выступления Жириновского в программе "Воскресный вечер" на телеканале "Россия 1", на которых лидер ЛДПР смеется, а затем говорит: "Что не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия!"."Не дождетесь!" - подписал Дегтярев.Состояние Жириновского оценивается как стабильное, врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь, заявили в Минздраве РФ.
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владимир жириновский, вячеслав володин, россия, госдума рф, лдпр, telegram (приложение), общество
12:07 25.03.2022 (обновлено: 12:21 25.03.2022)
 
Губернатор Дегтярев подтвердил, что Жириновский жив

Губернатор Хабаровского края Дегтярев подтвердил, что Жириновский жив

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛидер партии ЛДПР Владимир Жириновский
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев подтвердил, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский жив.
Ранее о кончине Жириновского сообщил сенатор Александр Пронюшкин в своем Telegram-канале, а затем удалил свое сообщение. Спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг сообщения о смерти лидера ЛДПР, подчеркнув, что состояние Жириновского действительно тяжёлое, и пожелав выздоровления.
"Владимир Вольфович жив", - написал Дегтярев в своем канале в Telegram.
Позже Дегтярев опубликовал еще один пост с архивными кадрами выступления Жириновского в программе "Воскресный вечер" на телеканале "Россия 1", на которых лидер ЛДПР смеется, а затем говорит: "Что не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия!".
"Не дождетесь!" - подписал Дегтярев.
Состояние Жириновского оценивается как стабильное, врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь, заявили в Минздраве РФ.
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
12:05
Состояние Жириновского оценивается как стабильное, заявили в Минздраве
 
Владимир ЖириновскийВячеслав ВолодинРоссияГосдума РФЛДПРTelegram (приложение)Общество
 
 
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