https://ria.ru/20220325/zhirinovskiy-1780027973.html

Губернатор Дегтярев подтвердил, что Жириновский жив

Губернатор Дегтярев подтвердил, что Жириновский жив - РИА Новости, 25.03.2022

Губернатор Дегтярев подтвердил, что Жириновский жив

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев подтвердил, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский жив. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T12:07

2022-03-25T12:07

2022-03-25T12:21

владимир жириновский

вячеслав володин

россия

госдума рф

лдпр

telegram (приложение)

общество

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев подтвердил, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский жив.Ранее о кончине Жириновского сообщил сенатор Александр Пронюшкин в своем Telegram-канале, а затем удалил свое сообщение. Спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг сообщения о смерти лидера ЛДПР, подчеркнув, что состояние Жириновского действительно тяжёлое, и пожелав выздоровления."Владимир Вольфович жив", - написал Дегтярев в своем канале в Telegram.Позже Дегтярев опубликовал еще один пост с архивными кадрами выступления Жириновского в программе "Воскресный вечер" на телеканале "Россия 1", на которых лидер ЛДПР смеется, а затем говорит: "Что не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия!"."Не дождетесь!" - подписал Дегтярев.Состояние Жириновского оценивается как стабильное, врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь, заявили в Минздраве РФ.

https://ria.ru/20220325/zhirinovskiy-1780027221.html

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Мадина Моргоева

владимир жириновский, вячеслав володин, россия, госдума рф, лдпр, telegram (приложение), общество