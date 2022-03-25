https://ria.ru/20220325/zhirinovskiy-1780027221.html
Состояние Жириновского оценивается как стабильное, заявили в Минздраве
Состояние Жириновского оценивается как стабильное, заявили в Минздраве - РИА Новости, 25.03.2022
Состояние Жириновского оценивается как стабильное, заявили в Минздраве
Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского оценивается как стабильное, врачи продолжают оказывать всю возможную помощь, сообщила пресс-служба Минздрава... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T12:05
2022-03-25T12:05
2022-03-25T12:09
владимир жириновский
вячеслав володин
россия
госдума рф
лдпр
политика
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского оценивается как стабильное, врачи продолжают оказывать всю возможную помощь, сообщила пресс-служба Минздрава России."Состояние Владимира Жириновского оценивается как стабильное. Врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь", - говорится в сообщении.Ранее о кончине Жириновского сообщил сенатор Александр Пронюшкин в своем Telegram-канале, затем он удалил свое сообщение. Позже спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин опроверг данные о смерти лидера ЛДПР, указав при этом, что его состояние действительно тяжёлое, и пожелав выздоровления.
https://ria.ru/20220325/zhirinovskiy-1780027973.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир жириновский, вячеслав володин, россия, госдума рф, лдпр, политика
12:05 25.03.2022 (обновлено: 12:09 25.03.2022)
Состояние Жириновского оценивается как стабильное, заявили в Минздраве
Минздрав: состояние Жириновского оценивается как стабильное, врачи оказывают ему помощь