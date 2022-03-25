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Состояние Жириновского оценивается как стабильное, заявили в Минздраве - РИА Новости, 25.03.2022
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Состояние Жириновского оценивается как стабильное, заявили в Минздраве
Состояние Жириновского оценивается как стабильное, заявили в Минздраве - РИА Новости, 25.03.2022
Состояние Жириновского оценивается как стабильное, заявили в Минздраве
Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского оценивается как стабильное, врачи продолжают оказывать всю возможную помощь, сообщила пресс-служба Минздрава... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T12:05
2022-03-25T12:09
владимир жириновский
вячеслав володин
россия
госдума рф
лдпр
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского оценивается как стабильное, врачи продолжают оказывать всю возможную помощь, сообщила пресс-служба Минздрава России."Состояние Владимира Жириновского оценивается как стабильное. Врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь", - говорится в сообщении.Ранее о кончине Жириновского сообщил сенатор Александр Пронюшкин в своем Telegram-канале, затем он удалил свое сообщение. Позже спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин опроверг данные о смерти лидера ЛДПР, указав при этом, что его состояние действительно тяжёлое, и пожелав выздоровления.
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владимир жириновский, вячеслав володин, россия, госдума рф, лдпр, политика
12:05 25.03.2022 (обновлено: 12:09 25.03.2022)
 
Состояние Жириновского оценивается как стабильное, заявили в Минздраве

Минздрав: состояние Жириновского оценивается как стабильное, врачи оказывают ему помощь

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского оценивается как стабильное, врачи продолжают оказывать всю возможную помощь, сообщила пресс-служба Минздрава России.
"Состояние Владимира Жириновского оценивается как стабильное. Врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь", - говорится в сообщении.
Ранее о кончине Жириновского сообщил сенатор Александр Пронюшкин в своем Telegram-канале, затем он удалил свое сообщение. Позже спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин опроверг данные о смерти лидера ЛДПР, указав при этом, что его состояние действительно тяжёлое, и пожелав выздоровления.
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
12:07
Губернатор Дегтярев подтвердил, что Жириновский жив
 
Владимир ЖириновскийВячеслав ВолодинРоссияГосдума РФЛДПРПолитика
 
 
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