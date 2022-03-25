https://ria.ru/20220325/zhirinovskiy-1780027221.html

Состояние Жириновского оценивается как стабильное, заявили в Минздраве

Состояние Жириновского оценивается как стабильное, заявили в Минздраве - РИА Новости, 25.03.2022

Состояние Жириновского оценивается как стабильное, заявили в Минздраве

Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского оценивается как стабильное, врачи продолжают оказывать всю возможную помощь, сообщила пресс-служба Минздрава... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T12:05

2022-03-25T12:05

2022-03-25T12:09

владимир жириновский

вячеслав володин

россия

госдума рф

лдпр

политика

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского оценивается как стабильное, врачи продолжают оказывать всю возможную помощь, сообщила пресс-служба Минздрава России."Состояние Владимира Жириновского оценивается как стабильное. Врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь", - говорится в сообщении.Ранее о кончине Жириновского сообщил сенатор Александр Пронюшкин в своем Telegram-канале, затем он удалил свое сообщение. Позже спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин опроверг данные о смерти лидера ЛДПР, указав при этом, что его состояние действительно тяжёлое, и пожелав выздоровления.

https://ria.ru/20220325/zhirinovskiy-1780027973.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир жириновский, вячеслав володин, россия, госдума рф, лдпр, политика