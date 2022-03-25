https://ria.ru/20220325/zhirinovskiy-1780026736.html

Володин опроверг сообщения о смерти Жириновского

Володин опроверг сообщения о смерти Жириновского - РИА Новости, 25.03.2022

Володин опроверг сообщения о смерти Жириновского

Спикер Думы Вячеслав Володин опроверг заявление сенатора Александра Пронюшкина о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T12:03

2022-03-25T12:03

2022-03-25T12:44

владимир жириновский

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Спикер Думы Вячеслав Володин опроверг заявление сенатора Александра Пронюшкина о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского.Ранее в пятницу Пронюшкин опубликовал в Telegram сообщение о смерти лидера ЛДПР, но затем удалил его.Володин, в свою очередь, посоветовал "сенатору, который участвовал в распространении ложной информации, <...> сложить полномочия".Как сообщили в пресс-службе Минздрава, Жириновский находится в стабильном состоянии.Губернатор Хабаровского края, член ЛДПР Михаил Дегтярев подтвердил в Telegram, что лидер партии жив.Фракция Либерально-демократической партии в Думе также опубликовала опровержение.Жириновского, которому в 2021 году исполнилось 75 лет, госпитализировали 2 февраля с диагнозом COVID-19, с тех пор он находится в больнице.

https://ria.ru/20220314/zhirinovskiy-1777986125.html

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

владимир жириновский