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Володин опроверг сообщения о смерти Жириновского - РИА Новости, 25.03.2022
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Володин опроверг сообщения о смерти Жириновского
Володин опроверг сообщения о смерти Жириновского - РИА Новости, 25.03.2022
Володин опроверг сообщения о смерти Жириновского
Спикер Думы Вячеслав Володин опроверг заявление сенатора Александра Пронюшкина о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T12:03
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Спикер Думы Вячеслав Володин опроверг заявление сенатора Александра Пронюшкина о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского.Ранее в пятницу Пронюшкин опубликовал в Telegram сообщение о смерти лидера ЛДПР, но затем удалил его.Володин, в свою очередь, посоветовал "сенатору, который участвовал в распространении ложной информации, &lt;...&gt; сложить полномочия".Как сообщили в пресс-службе Минздрава, Жириновский находится в стабильном состоянии.Губернатор Хабаровского края, член ЛДПР Михаил Дегтярев подтвердил в Telegram, что лидер партии жив.Фракция Либерально-демократической партии в Думе также опубликовала опровержение.Жириновского, которому в 2021 году исполнилось 75 лет, госпитализировали 2 февраля с диагнозом COVID-19, с тех пор он находится в больнице.
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владимир жириновский
12:03 25.03.2022 (обновлено: 12:44 25.03.2022)
 
Володин опроверг сообщения о смерти Жириновского

Спикер Госдумы Володин опроверг сообщения о смерти лидера ЛДПР Жириновского

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Жириновский
Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Владимир Жириновский
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Спикер Думы Вячеслав Володин опроверг заявление сенатора Александра Пронюшкина о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

"Всех, кто переживает за здоровье Владимира Вольфовича Жириновского, хочу успокоить. Он жив. Состояние его действительно тяжелое. Сегодня ему сделали КТ. Мы за него переживаем, врачи борются за него. Он сам большой молодец. Давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления", — написал политик в Telegram-канале.

Ранее в пятницу Пронюшкин опубликовал в Telegram сообщение о смерти лидера ЛДПР, но затем удалил его.
Володин, в свою очередь, посоветовал "сенатору, который участвовал в распространении ложной информации, <...> сложить полномочия".
Как сообщили в пресс-службе Минздрава, Жириновский находится в стабильном состоянии.
"Врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь", — добавили в ведомстве.
Губернатор Хабаровского края, член ЛДПР Михаил Дегтярев подтвердил в Telegram, что лидер партии жив.
Фракция Либерально-демократической партии в Думе также опубликовала опровержение.
"Мы категорически опровергаем ложь о смерти Владимира Жириновского. <...> Буквально час назад врачи отправили Владимира Вольфовича на плановую процедуру. Его состояние стабильно. Никаких негативных перемен в его здоровье нет!" — говорится в сообщении.
Жириновского, которому в 2021 году исполнилось 75 лет, госпитализировали 2 февраля с диагнозом COVID-19, с тех пор он находится в больнице.
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