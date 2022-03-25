https://ria.ru/20220325/zdravookhranenie-1780072317.html

Липецкие власти наметили пути решения кадровых проблем в здравоохранении

Липецкие власти наметили пути решения кадровых проблем в здравоохранении - РИА Новости, 25.03.2022

Липецкие власти наметили пути решения кадровых проблем в здравоохранении

Вопросы кадрового обеспечения здравоохранения Липецкой области и меры социальной поддержки медработников региона губернатор Игорь Артамонов обсудил с главами... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T14:43

2022-03-25T14:43

2022-03-25T14:43

липецкая область

игорь артамонов

здравоохранение

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ЛИПЕЦК, 25 мар – РИА Новости. Вопросы кадрового обеспечения здравоохранения Липецкой области и меры социальной поддержки медработников региона губернатор Игорь Артамонов обсудил с главами муниципалитетов на заседании президиума администрации, сообщает пресс-служба областного правительства.По словам главы региона, среди недостатков в работе муниципальных властей - непредоставление служебного жилье или участков под индивидуальное жилищное строительство приезжим специалистам, плохая организация целевого набора среди абитуриентов, низкие стипендии студентам – целевикам, высокие нагрузки на врачей и средний медперсонал."Необходимо в кратчайшие сроки активизировать работу по обеспечению нуждающихся в жилье медицинских работников служебными жилыми помещениями", - сказал Артамонов, считая возможным передать их собственность медиков после десяти лет работы в лечебных учреждениях.Кроме этого, как отметили в пресс-службе, власти региона рассматривают возможность пятикратного увеличения стипендии обучающихся по программам специалитета и компенсации расходов на оплату найма жилья в период обучения по целевому набору. Молодые специалисты смогут получать единовременные социальные пособия при трудоустройстве в лечебные учреждения.Кроме того, как сообщил Артамонов, проблему дефицита узких специалистов в регионе будут решать за счёт привлечения профессуры Воронежского государственного медицинского университета."При медицинском вузе есть клиника, преподаватели которой дают студентам теоретические знания, но должны заниматься и практикой. Мы договорились, что врачи-учёные будут приезжать к нам в определённые дни и вести приём липчан", - сказал глава области.Артамонов также сообщил, что до конца года на базе областной детской больницы будет создан центр практической подготовки врачей-педиатров, а в образовательных учреждениях Липецкой области для решения проблемы кадрового дефицита планируется создать медицинские классы и группы предпрофессиональной подготовки старшеклассников при выборе медицинских профессий.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, здравоохранение