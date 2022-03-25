https://ria.ru/20220325/zaryade-1780077773.html

В "Зарядье" открылась "Новая красивая выставка", посвященная весне

В "Зарядье" открылась "Новая красивая выставка", посвященная весне - РИА Новости, 25.03.2022

В "Зарядье" открылась "Новая красивая выставка", посвященная весне

В "Зарядье" открылась "Новая красивая выставка. Весна", сообщает пресс-служба. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T19:46

2022-03-25T19:46

2022-03-25T19:47

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. В "Зарядье" открылась "Новая красивая выставка. Весна", сообщает пресс-служба. Это продолжение проекта, который представили гостям в Выставочном зале парка в канун новогодних праздников. "В новой весенней редакции организаторы делают акцент на пробуждении природы, ярких цветах и красоте в чистом виде", — говорится в релизе.В экспозиции — живопись, скульптура, инсталляции, кинетические объекты и NFT 40 российских художников разных поколений. Среди них — Игорь Шелковский, Юрий Купер, Ростислав Лебедев, Евгения Буравлева, Мария Сафронова и многие другие. Выставка продлится до 10 мая.

https://ria.ru/20220323/bogaevskiy-1778638619.html

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музеи, выставки, зарядье, живопись, куда сходить