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В "Зарядье" открылась "Новая красивая выставка", посвященная весне - РИА Новости, 25.03.2022
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Культура
https://ria.ru/20220325/zaryade-1780077773.html
В "Зарядье" открылась "Новая красивая выставка", посвященная весне
В "Зарядье" открылась "Новая красивая выставка", посвященная весне - РИА Новости, 25.03.2022
В "Зарядье" открылась "Новая красивая выставка", посвященная весне
В "Зарядье" открылась "Новая красивая выставка. Весна", сообщает пресс-служба. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T19:46
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культура
новости культуры
музеи
выставки
зарядье
живопись
куда сходить
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. В "Зарядье" открылась "Новая красивая выставка. Весна", сообщает пресс-служба. Это продолжение проекта, который представили гостям в Выставочном зале парка в канун новогодних праздников. "В новой весенней редакции организаторы делают акцент на пробуждении природы, ярких цветах и красоте в чистом виде", — говорится в релизе.В экспозиции — живопись, скульптура, инсталляции, кинетические объекты и NFT 40 российских художников разных поколений. Среди них — Игорь Шелковский, Юрий Купер, Ростислав Лебедев, Евгения Буравлева, Мария Сафронова и многие другие. Выставка продлится до 10 мая.
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новости культуры, музеи, выставки, зарядье, живопись, куда сходить
19:46 25.03.2022 (обновлено: 19:47 25.03.2022)
 
В "Зарядье" открылась "Новая красивая выставка", посвященная весне

В "Зарядье" открылась экспозиция "Новая красивая выставка. Весна"

© Фото предоставила пресс-служба ГАУК г. Москвы "Парк "Зарядье"Работа Ирины Дрозд "Не смотри, это не вкусно"
Работа Ирины Дрозд Не смотри, это не вкусно
© Фото предоставила пресс-служба ГАУК г. Москвы "Парк "Зарядье"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. В "Зарядье" открылась "Новая красивая выставка. Весна", сообщает пресс-служба.
Это продолжение проекта, который представили гостям в Выставочном зале парка в канун новогодних праздников.
© Фото предоставила пресс-служба ГАУК г. Москвы "Парк "Зарядье"

"Let's dance", Андрей Новиков

Работа Андреия Новикова Let's dance
1 из 4

"Let's dance", Андрей Новиков

© Фото предоставила пресс-служба ГАУК г. Москвы "Парк "Зарядье"
© Фото предоставила пресс-служба ГАУК г. Москвы "Парк "Зарядье"

"Воскресенье", Мария Сафронова

Работа Марии Сафроновой Воскресенье
2 из 4

"Воскресенье", Мария Сафронова

© Фото предоставила пресс-служба ГАУК г. Москвы "Парк "Зарядье"
© Фото предоставила пресс-служба ГАУК г. Москвы "Парк "Зарядье"

Георгий Тотибадзе "Абрикос", Георгий Тотибадзе

Георгий Тотибадзе Абрикос
3 из 4

Георгий Тотибадзе "Абрикос", Георгий Тотибадзе

© Фото предоставила пресс-служба ГАУК г. Москвы "Парк "Зарядье"
© Фото предоставила пресс-служба ГАУК г. Москвы "Парк "Зарядье"

"Конец зимы", Евгения Буравлева

Работа Е. Е. Буравлева Конец зимы
4 из 4

"Конец зимы", Евгения Буравлева

© Фото предоставила пресс-служба ГАУК г. Москвы "Парк "Зарядье"
1 из 4

"Let's dance", Андрей Новиков

© Фото предоставила пресс-служба ГАУК г. Москвы "Парк "Зарядье"
2 из 4

"Воскресенье", Мария Сафронова

© Фото предоставила пресс-служба ГАУК г. Москвы "Парк "Зарядье"
3 из 4

Георгий Тотибадзе "Абрикос", Георгий Тотибадзе

© Фото предоставила пресс-служба ГАУК г. Москвы "Парк "Зарядье"
4 из 4

"Конец зимы", Евгения Буравлева

© Фото предоставила пресс-служба ГАУК г. Москвы "Парк "Зарядье"
"В новой весенней редакции организаторы делают акцент на пробуждении природы, ярких цветах и красоте в чистом виде", — говорится в релизе.
В экспозиции — живопись, скульптура, инсталляции, кинетические объекты и NFT 40 российских художников разных поколений. Среди них — Игорь Шелковский, Юрий Купер, Ростислав Лебедев, Евгения Буравлева, Мария Сафронова и многие другие.
Выставка продлится до 10 мая.
Корабли. Вечернее солнце. 1912. Холст, масло. 133, 5 х 155,8. Русский музей, Санкт-Петербург
23 марта, 13:31Культура
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