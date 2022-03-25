19:46 25.03.2022 (обновлено: 19:47 25.03.2022)
В "Зарядье" открылась "Новая красивая выставка", посвященная весне
В "Зарядье" открылась экспозиция "Новая красивая выставка. Весна"
© Фото предоставила пресс-служба ГАУК г. Москвы "Парк "Зарядье"Работа Ирины Дрозд "Не смотри, это не вкусно"
© Фото предоставила пресс-служба ГАУК г. Москвы "Парк "Зарядье"
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. В "Зарядье" открылась "Новая красивая выставка. Весна", сообщает пресс-служба.
Это продолжение проекта, который представили гостям в Выставочном зале парка в канун новогодних праздников.
© Фото предоставила пресс-служба ГАУК г. Москвы "Парк "Зарядье"
"Let's dance", Андрей Новиков
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"Let's dance", Андрей Новиков
© Фото предоставила пресс-служба ГАУК г. Москвы "Парк "Зарядье"
© Фото предоставила пресс-служба ГАУК г. Москвы "Парк "Зарядье"
"Воскресенье", Мария Сафронова
2 из 4
"Воскресенье", Мария Сафронова
© Фото предоставила пресс-служба ГАУК г. Москвы "Парк "Зарядье"
© Фото предоставила пресс-служба ГАУК г. Москвы "Парк "Зарядье"
Георгий Тотибадзе "Абрикос", Георгий Тотибадзе
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Георгий Тотибадзе "Абрикос", Георгий Тотибадзе
© Фото предоставила пресс-служба ГАУК г. Москвы "Парк "Зарядье"
© Фото предоставила пресс-служба ГАУК г. Москвы "Парк "Зарядье"
"Конец зимы", Евгения Буравлева
4 из 4
"Конец зимы", Евгения Буравлева
© Фото предоставила пресс-служба ГАУК г. Москвы "Парк "Зарядье"
1 из 4
"Let's dance", Андрей Новиков
© Фото предоставила пресс-служба ГАУК г. Москвы "Парк "Зарядье"
2 из 4
"Воскресенье", Мария Сафронова
© Фото предоставила пресс-служба ГАУК г. Москвы "Парк "Зарядье"
3 из 4
Георгий Тотибадзе "Абрикос", Георгий Тотибадзе
© Фото предоставила пресс-служба ГАУК г. Москвы "Парк "Зарядье"
4 из 4
"Конец зимы", Евгения Буравлева
© Фото предоставила пресс-служба ГАУК г. Москвы "Парк "Зарядье"
"В новой весенней редакции организаторы делают акцент на пробуждении природы, ярких цветах и красоте в чистом виде", — говорится в релизе.
В экспозиции — живопись, скульптура, инсталляции, кинетические объекты и NFT 40 российских художников разных поколений. Среди них — Игорь Шелковский, Юрий Купер, Ростислав Лебедев, Евгения Буравлева, Мария Сафронова и многие другие.
Выставка продлится до 10 мая.