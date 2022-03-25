https://ria.ru/20220325/zanyatost-1780007272.html
Предприятия в регионах закрепят за сотрудниками служб занятости
Предприятия в регионах закрепят за сотрудниками служб занятости - РИА Новости, 25.03.2022
Предприятия в регионах закрепят за сотрудниками служб занятости
Все предприятия в регионах России будут закреплены за сотрудниками служб занятости, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании межведомственной... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T10:48
2022-03-25T10:48
2022-03-25T10:48
россия
экономика
общество
антон котяков
татьяна голикова
правительство рф
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Все предприятия в регионах России будут закреплены за сотрудниками служб занятости, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.По ее словам, работа служб занятости будет подразделяться на два ключевых направления: взаимодействие с предприятиями с риском высвобождения работников и сотрудничество с предприятиями, у которых есть открытые вакансии."Службы занятости будут работать на территории своего региона таким образом, чтобы все предприятия были закреплены за сотрудниками служб занятости, и каждый сотрудник чувствовал свою персональную ответственность за состояние на этом предприятии", - сказала Голикова, слова которой приводит секретариат.Как рассказал на заседании глава Минтруда России Антон Котяков, в обновленный алгоритм центров занятости, в частности, включен превентивный мониторинг предприятий, не дожидаясь уведомления о простое или высвобождении работников. Решение о пакете мер поддержки будет приниматься в зависимости от ситуации. Если предприятие перенастраивает цепочки поставок, используют временные работы, если меняется и номенклатура оборудования - временные работы дополнят переобучением.Центры занятости также сформируют реестр сотрудников, находящихся в зоне риска, займутся составлением вместе с предприятием индивидуального плана разрешения ситуации. Если же ситуация на предприятии предполагает высвобождение работников, будет организован переход персонала в другие предприятия."Самая главная задача сегодня, чтобы центры занятости взаимодействовали с работодателями для качественного мониторинга ситуации с занятостью, предупреждали рост высвобождений. Необходимо максимально активно включиться в эту работу", - подчеркнул министр.
https://ria.ru/20220318/ekonomika-1778825992.html
https://ria.ru/20220324/rabota-1779805243.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, экономика, общество, антон котяков, татьяна голикова, правительство рф, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
Предприятия в регионах закрепят за сотрудниками служб занятости
Голикова: в регионах все предприятия будут закреплены за сотрудниками служб занятости
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Все предприятия в регионах России будут закреплены за сотрудниками служб занятости, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.
По ее словам, работа служб занятости будет подразделяться на два ключевых направления: взаимодействие с предприятиями с риском высвобождения работников и сотрудничество с предприятиями, у которых есть открытые вакансии.
"Службы занятости будут работать на территории своего региона таким образом, чтобы все предприятия были закреплены за сотрудниками служб занятости, и каждый сотрудник чувствовал свою персональную ответственность за состояние на этом предприятии", - сказала Голикова, слова которой приводит секретариат.
Как рассказал на заседании глава Минтруда России Антон Котяков
, в обновленный алгоритм центров занятости, в частности, включен превентивный мониторинг предприятий, не дожидаясь уведомления о простое или высвобождении работников. Решение о пакете мер поддержки будет приниматься в зависимости от ситуации. Если предприятие перенастраивает цепочки поставок, используют временные работы, если меняется и номенклатура оборудования - временные работы дополнят переобучением.
Центры занятости также сформируют реестр сотрудников, находящихся в зоне риска, займутся составлением вместе с предприятием индивидуального плана разрешения ситуации. Если же ситуация на предприятии предполагает высвобождение работников, будет организован переход персонала в другие предприятия.
"Самая главная задача сегодня, чтобы центры занятости взаимодействовали с работодателями для качественного мониторинга ситуации с занятостью, предупреждали рост высвобождений. Необходимо максимально активно включиться в эту работу", - подчеркнул министр.