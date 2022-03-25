22:36 25.03.2022 (обновлено: 23:57 25.03.2022)
Страны ЕС договорились работать над общими закупками газа
Страны ЕС будут работать над добровольными общими закупками газа и водорода
Саммит ЕС в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 25 мар — РИА Новости. Страны Евросоюза и Еврокомиссия будут работать над добровольными общими закупками газа и водорода, говорится в заключении саммита глав государств ЕС.
"С прицелом на следующую зиму государства-члены и Комиссия в срочном порядке… будут вместе работать над добровольной общей закупкой газа, СПГ и водорода, оптимально используя коллективный политический и рыночный вес Европейского союза и его государств-членов для снижения цен в переговорах", — говорится в документе.
Предполагается, что страны ЕС в срочном порядке завершат формирование и улучшат газовые и электрические соединения внутри Европейского союза, включая полную синхронизацию электросетей.
"Платформа общих закупок также будет открыта для стран Западных Балкан и трех ассоциированных восточных партнеров", - отмечается в сообщении.
Также лидеры стран ЕС договорились, что процесс наполнения газовых хранилищ в Евросоюзе должен начаться как можно быстрее.
Еврокомиссия на текущей неделе представила законопроект, по которому газовые хранилища в Евросоюзе должны быть заполнены минимум на 80% к 1 ноября текущего года, а в последующие годы - на 90%. Законопроект, прежде чем вступит в силу, должен пройти согласование Советом стран ЕС и Европарламентом. ЕК выражала надежду, что предложение будет принято ими в ускоренном порядке - чтобы оно могло вступить в силу уже во второй половине текущего года.