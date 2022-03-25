https://ria.ru/20220325/zakupki-1780179301.html

Страны ЕС договорились работать над общими закупками газа

Страны ЕС договорились работать над общими закупками газа - РИА Новости, 25.03.2022

Страны ЕС договорились работать над общими закупками газа

Страны Евросоюза и Еврокомиссия будут работать над добровольными общими закупками газа и водорода, говорится в заключении саммита глав государств ЕС. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T22:36

2022-03-25T22:36

2022-03-25T23:57

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природный газ

европарламент

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 25 мар — РИА Новости. Страны Евросоюза и Еврокомиссия будут работать над добровольными общими закупками газа и водорода, говорится в заключении саммита глав государств ЕС.Предполагается, что страны ЕС в срочном порядке завершат формирование и улучшат газовые и электрические соединения внутри Европейского союза, включая полную синхронизацию электросетей."Платформа общих закупок также будет открыта для стран Западных Балкан и трех ассоциированных восточных партнеров", - отмечается в сообщении.Также лидеры стран ЕС договорились, что процесс наполнения газовых хранилищ в Евросоюзе должен начаться как можно быстрее.Еврокомиссия на текущей неделе представила законопроект, по которому газовые хранилища в Евросоюзе должны быть заполнены минимум на 80% к 1 ноября текущего года, а в последующие годы - на 90%. Законопроект, прежде чем вступит в силу, должен пройти согласование Советом стран ЕС и Европарламентом. ЕК выражала надежду, что предложение будет принято ими в ускоренном порядке - чтобы оно могло вступить в силу уже во второй половине текущего года.

https://ria.ru/20220325/makron-1780180306.html

https://ria.ru/20220325/sanktsii-1780181145.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, евросоюз, природный газ, европарламент, еврокомиссия