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Страны ЕС договорились работать над общими закупками газа - РИА Новости, 25.03.2022
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Страны ЕС договорились работать над общими закупками газа
Страны ЕС договорились работать над общими закупками газа - РИА Новости, 25.03.2022
Страны ЕС договорились работать над общими закупками газа
Страны Евросоюза и Еврокомиссия будут работать над добровольными общими закупками газа и водорода, говорится в заключении саммита глав государств ЕС. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T22:36
2022-03-25T23:57
в мире
евросоюз
природный газ
европарламент
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 25 мар — РИА Новости. Страны Евросоюза и Еврокомиссия будут работать над добровольными общими закупками газа и водорода, говорится в заключении саммита глав государств ЕС.Предполагается, что страны ЕС в срочном порядке завершат формирование и улучшат газовые и электрические соединения внутри Европейского союза, включая полную синхронизацию электросетей."Платформа общих закупок также будет открыта для стран Западных Балкан и трех ассоциированных восточных партнеров", - отмечается в сообщении.Также лидеры стран ЕС договорились, что процесс наполнения газовых хранилищ в Евросоюзе должен начаться как можно быстрее.Еврокомиссия на текущей неделе представила законопроект, по которому газовые хранилища в Евросоюзе должны быть заполнены минимум на 80% к 1 ноября текущего года, а в последующие годы - на 90%. Законопроект, прежде чем вступит в силу, должен пройти согласование Советом стран ЕС и Европарламентом. ЕК выражала надежду, что предложение будет принято ими в ускоренном порядке - чтобы оно могло вступить в силу уже во второй половине текущего года.
https://ria.ru/20220325/makron-1780180306.html
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в мире, евросоюз, природный газ, европарламент, еврокомиссия
22:36 25.03.2022 (обновлено: 23:57 25.03.2022)
 
Страны ЕС договорились работать над общими закупками газа

Страны ЕС будут работать над добровольными общими закупками газа и водорода

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Саммит ЕС в Брюсселе
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БРЮССЕЛЬ, 25 мар — РИА Новости. Страны Евросоюза и Еврокомиссия будут работать над добровольными общими закупками газа и водорода, говорится в заключении саммита глав государств ЕС.

"С прицелом на следующую зиму государства-члены и Комиссия в срочном порядке… будут вместе работать над добровольной общей закупкой газа, СПГ и водорода, оптимально используя коллективный политический и рыночный вес Европейского союза и его государств-членов для снижения цен в переговорах", говорится в документе.

Предполагается, что страны ЕС в срочном порядке завершат формирование и улучшат газовые и электрические соединения внутри Европейского союза, включая полную синхронизацию электросетей.
"Платформа общих закупок также будет открыта для стран Западных Балкан и трех ассоциированных восточных партнеров", - отмечается в сообщении.
Также лидеры стран ЕС договорились, что процесс наполнения газовых хранилищ в Евросоюзе должен начаться как можно быстрее.
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