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Хабаровчанина задержали за попытку продать Украине данные для диверсий - РИА Новости, 25.03.2022
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Хабаровчанина задержали за попытку продать Украине данные для диверсий
Хабаровчанина задержали за попытку продать Украине данные для диверсий - РИА Новости, 25.03.2022
Хабаровчанина задержали за попытку продать Украине данные для диверсий
ФСБ сообщила о задержании жителя Хабаровска, пытавшегося продать украинским спецслужбам закрытую информацию. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T09:48
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фсб
хабаровск
россия
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. ФСБ сообщила о задержании жителя Хабаровска, пытавшегося продать украинским спецслужбам закрытую информацию.Уточняется, что речь идет о данных "ограниченного доступа", которые он получил по роду деятельности.Подчеркивается, что указанные события происходили уже после начала специальной военной операции российских войск по демилитаризации Украины.Сотрудники ФСБ не позволили хабаровчанину реализовать свой замысел, против него возбудили уголовное дело по статье о госизмене. По ней может грозить до 20 лет заключения.Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь УФСБ России по Хабаровскому краю Владлен Стефанюк, суд арестовал фигуранта дела на два месяца.
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хабаровск
россия
украина
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Задержание жителя Хабаровска, подозреваемого в госизмене. Кадры ФСБ
ФСБ публикует оперативное видео после задержания жителя Хабаровска, подозреваемого в попытке продать Украине закрытые данные для диверсий.
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фсб, хабаровск, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
09:48 25.03.2022 (обновлено: 11:48 25.03.2022)
 
Хабаровчанина задержали за попытку продать Украине данные для диверсий

ФСБ задержала жителя Хабаровска за попытку продать Украине закрытые данные для диверсий

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. ФСБ сообщила о задержании жителя Хабаровска, пытавшегося продать украинским спецслужбам закрытую информацию.
Уточняется, что речь идет о данных "ограниченного доступа", которые он получил по роду деятельности.
"Хабаровчанин анонимно через сеть интернет обратился в украинскую спецслужбу с предложением о передаче за денежное вознаграждение сведений, которые могли быть использованы в ущерб безопасности Российской Федерации, в том числе для совершения диверсионных акций", — добавили в ФСБ.
Подчеркивается, что указанные события происходили уже после начала специальной военной операции российских войск по демилитаризации Украины.
Сотрудники ФСБ не позволили хабаровчанину реализовать свой замысел, против него возбудили уголовное дело по статье о госизмене. По ней может грозить до 20 лет заключения.
Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь УФСБ России по Хабаровскому краю Владлен Стефанюк, суд арестовал фигуранта дела на два месяца.
Полиция - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
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ФСБХабаровскРоссияУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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