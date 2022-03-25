https://ria.ru/20220325/zaderzhanie-1779994084.html

Хабаровчанина задержали за попытку продать Украине данные для диверсий

Хабаровчанина задержали за попытку продать Украине данные для диверсий - РИА Новости, 25.03.2022

Хабаровчанина задержали за попытку продать Украине данные для диверсий

ФСБ сообщила о задержании жителя Хабаровска, пытавшегося продать украинским спецслужбам закрытую информацию. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T09:48

2022-03-25T09:48

2022-03-25T11:48

фсб

хабаровск

россия

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. ФСБ сообщила о задержании жителя Хабаровска, пытавшегося продать украинским спецслужбам закрытую информацию.Уточняется, что речь идет о данных "ограниченного доступа", которые он получил по роду деятельности.Подчеркивается, что указанные события происходили уже после начала специальной военной операции российских войск по демилитаризации Украины.Сотрудники ФСБ не позволили хабаровчанину реализовать свой замысел, против него возбудили уголовное дело по статье о госизмене. По ней может грозить до 20 лет заключения.Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь УФСБ России по Хабаровскому краю Владлен Стефанюк, суд арестовал фигуранта дела на два месяца.

https://ria.ru/20220322/pomosch-1779389662.html

хабаровск

россия

украина

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание жителя Хабаровска, подозреваемого в госизмене. Кадры ФСБ ФСБ публикует оперативное видео после задержания жителя Хабаровска, подозреваемого в попытке продать Украине закрытые данные для диверсий. 2022-03-25T09:48 true PT1M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

фсб, хабаровск, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)