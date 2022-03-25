https://ria.ru/20220325/zabastovka-1780176707.html
Испанцы отказались прекратить забастовку, вызванную ростом цен на топливо
Испанцы отказались прекратить забастовку, вызванную ростом цен на топливо - РИА Новости, 25.03.2022
Испанцы отказались прекратить забастовку, вызванную ростом цен на топливо
Испанские транспортники решили продолжить забастовку из-за роста цен на топливо, несмотря на предложенные правительством меры. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T22:08
2022-03-25T22:08
2022-03-25T23:43
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МАДРИД, 25 мар — РИА Новости. Испанские транспортники решили продолжить забастовку из-за роста цен на топливо, несмотря на предложенные правительством меры.Сотрудники транспортного сектора Испании 14 марта вышли на акции протеста, которые приводят к перебоям с поставками в стране. Для их прекращения власти сперва пообещали выделить 450 миллионов евро прямой помощи, а в пятницу утром заявили, что будут компенсировать 20 евроцентов стоимости литра бензина или дизеля. Общая сумма расходов правительства превысит миллиард евро.Вечером министр транспорта Ракель Санчес встретилась с лидером бастующих, главой Национальной платформы по защите транспорта Мануэлем Эрнандесом. После переговоров он заявил, что предложенных мер недостаточно, и потребовал от властей предложить новые — хотя бы временные — дополнительные решения. "Мы продолжим бессрочную забастовку. Нам нужна помощь, соразмерная кризису. Министр была очень любезна, но она не ответила по поводу ситуации, в которой мы находимся", — заявил Эрнандес.По его словам, протесты продолжатся, поскольку сейчас выходить на работу "невыгодно".Утром в пятницу около четырех тысяч сотрудников сектора вышли на акцию к зданию Министерства транспорта в Мадриде.Средняя цена 95-го бензина в Испании в пятницу составила 1,832 евро, дизеля — 1,87 евро. Repsol, Cepsa и BP объявили о скидках в размере от десяти до 14 евроцентов для своих клиентов за литр бензина.После начала Россией спецоперации на Украине президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт энергоносителей из России, после чего цены на них начали усиленно расти. Как отмечал российский вице-премьер Александр Новак, отказ от российской нефти может привести к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызвать скачок ее стоимости до 300 долларов за баррель и выше.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780129875_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0565c8fc07ede55741d76b6e3b16e1fa.jpg
"Мы не ультра, мы отцы семейства": митинг в Мадриде из-за роста цен на топливо
Тысячи сотрудников транспортного сектора вышли на протест в Мадриде из-за роста цен на топливо, сообщает агентство EFE. По данным агентства, протестующие собрались у дверей министерства транспорта, несмотря на предложения властей, направленные на урегулирование вопроса.
2022-03-25T22:08
true
PT0M57S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, испания
22:08 25.03.2022 (обновлено: 23:43 25.03.2022)
Испанцы отказались прекратить забастовку, вызванную ростом цен на топливо
Испанцы продолжат бессрочную забастовку, вызванную ростом цен на топливо
МАДРИД, 25 мар — РИА Новости. Испанские транспортники решили продолжить забастовку из-за роста цен на топливо, несмотря на предложенные правительством меры.
Сотрудники транспортного сектора Испании
14 марта вышли на акции протеста, которые приводят к перебоям с поставками в стране. Для их прекращения власти сперва пообещали выделить 450 миллионов евро прямой помощи, а в пятницу утром заявили, что будут компенсировать 20 евроцентов стоимости литра бензина или дизеля. Общая сумма расходов правительства превысит миллиард евро.
Вечером министр транспорта Ракель Санчес встретилась с лидером бастующих, главой Национальной платформы по защите транспорта Мануэлем Эрнандесом. После переговоров он заявил, что предложенных мер недостаточно, и потребовал от властей предложить новые — хотя бы временные — дополнительные решения.
"Мы продолжим бессрочную забастовку. Нам нужна помощь, соразмерная кризису. Министр была очень любезна, но она не ответила по поводу ситуации, в которой мы находимся", — заявил Эрнандес.
По его словам, протесты продолжатся, поскольку сейчас выходить на работу "невыгодно".
Утром в пятницу около четырех тысяч сотрудников сектора вышли на акцию к зданию Министерства транспорта в Мадриде
.
Средняя цена 95-го бензина в Испании в пятницу составила 1,832 евро, дизеля — 1,87 евро. Repsol, Cepsa и BP
объявили о скидках в размере от десяти до 14 евроцентов для своих клиентов за литр бензина.
После начала Россией
спецоперации на Украине
президент США Джо Байден
объявил о запрете на импорт энергоносителей из России, после чего цены на них начали усиленно расти. Как отмечал российский вице-премьер Александр Новак
, отказ от российской нефти может привести к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызвать скачок ее стоимости до 300 долларов за баррель и выше.