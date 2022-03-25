https://ria.ru/20220325/zabastovka-1780176707.html

Испанцы отказались прекратить забастовку, вызванную ростом цен на топливо

Испанцы отказались прекратить забастовку, вызванную ростом цен на топливо - РИА Новости, 25.03.2022

Испанцы отказались прекратить забастовку, вызванную ростом цен на топливо

Испанские транспортники решили продолжить забастовку из-за роста цен на топливо, несмотря на предложенные правительством меры. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T22:08

2022-03-25T22:08

2022-03-25T23:43

в мире

испания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780129875_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5b15fda8994397a6798620d05a0b6bfb.jpg

МАДРИД, 25 мар — РИА Новости. Испанские транспортники решили продолжить забастовку из-за роста цен на топливо, несмотря на предложенные правительством меры.Сотрудники транспортного сектора Испании 14 марта вышли на акции протеста, которые приводят к перебоям с поставками в стране. Для их прекращения власти сперва пообещали выделить 450 миллионов евро прямой помощи, а в пятницу утром заявили, что будут компенсировать 20 евроцентов стоимости литра бензина или дизеля. Общая сумма расходов правительства превысит миллиард евро.Вечером министр транспорта Ракель Санчес встретилась с лидером бастующих, главой Национальной платформы по защите транспорта Мануэлем Эрнандесом. После переговоров он заявил, что предложенных мер недостаточно, и потребовал от властей предложить новые — хотя бы временные — дополнительные решения. "Мы продолжим бессрочную забастовку. Нам нужна помощь, соразмерная кризису. Министр была очень любезна, но она не ответила по поводу ситуации, в которой мы находимся", — заявил Эрнандес.По его словам, протесты продолжатся, поскольку сейчас выходить на работу "невыгодно".Утром в пятницу около четырех тысяч сотрудников сектора вышли на акцию к зданию Министерства транспорта в Мадриде.Средняя цена 95-го бензина в Испании в пятницу составила 1,832 евро, дизеля — 1,87 евро. Repsol, Cepsa и BP объявили о скидках в размере от десяти до 14 евроцентов для своих клиентов за литр бензина.После начала Россией спецоперации на Украине президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт энергоносителей из России, после чего цены на них начали усиленно расти. Как отмечал российский вице-премьер Александр Новак, отказ от российской нефти может привести к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызвать скачок ее стоимости до 300 долларов за баррель и выше.

https://ria.ru/20220325/sanktsii-1779985396.html

испания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Мы не ультра, мы отцы семейства": митинг в Мадриде из-за роста цен на топливо Тысячи сотрудников транспортного сектора вышли на протест в Мадриде из-за роста цен на топливо, сообщает агентство EFE. По данным агентства, протестующие собрались у дверей министерства транспорта, несмотря на предложения властей, направленные на урегулирование вопроса. 2022-03-25T22:08 true PT0M57S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, испания