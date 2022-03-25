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Эрозия мирового порядка началась с ударов НАТО по Белграду, заявил Песков - РИА Новости, 25.03.2022
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Эрозия мирового порядка началась с ударов НАТО по Белграду, заявил Песков
Эрозия мирового порядка началась с ударов НАТО по Белграду, заявил Песков - РИА Новости, 25.03.2022
Эрозия мирового порядка началась с ударов НАТО по Белграду, заявил Песков
Эрозия существующего мирового порядка началась с американских бомбардировок Белграда в марте 1999 года, именно с тех пор европейские страны переживают кризис... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T13:06
2022-03-25T13:28
дмитрий песков
в мире
югославия
россия
европа
косово
освободительная армия косово
оон
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Эрозия существующего мирового порядка началась с американских бомбардировок Белграда в марте 1999 года, именно с тех пор европейские страны переживают кризис безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Тогда эти бомбы, помимо того, что стали убивать гражданских людей, стали разрушать систему международных отношений. Именно тогда натовцы - а когда мы говорим натовцы, мы имеем в виду: американцы, - стали бомбить основы мирового устройства. И именно тогда началась эрозия всех основ мирового порядка, что вылилось в кризис и европейской безопасности, который мы все сейчас переживаем. При этом переживаем в основном этот кризис мы, европейцы, здесь я причисляю Россию к Европе... А те самые американцы, которые были зачинщиками, переживают в меньшей степени, - сказал Песков.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово", с одной стороны, и армии и полиции Сербии - с другой, привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО. Эта военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН - только на основе утверждения западных стран, что Белград проводили этнические чистки в Косово и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, в том числе детей. Нанесенный ими ущерб оценивается в 100 миллиардов долларов.По данным медиков, применение авиацией НАТО в 1999 году бомб с обедненным ураном и разрушение при авиаударах экологически опасных объектов привели к тому, что сейчас Сербия занимает первое место в Европе по смертности от онкологических заболеваний.
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югославия
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дмитрий песков, в мире, югославия, россия, европа, косово, освободительная армия косово, оон, нато
13:06 25.03.2022 (обновлено: 13:28 25.03.2022)
 
Эрозия мирового порядка началась с ударов НАТО по Белграду, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков: эрозия мирового порядка началась с ударов НАТО по Белграду

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБывшее здание Министерства обороны, разрушенное после бомбардировки НАТО 1999 года в Белграде
Бывшее здание Министерства обороны, разрушенное после бомбардировки НАТО 1999 года в Белграде - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Бывшее здание Министерства обороны, разрушенное после бомбардировки НАТО 1999 года в Белграде
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Эрозия существующего мирового порядка началась с американских бомбардировок Белграда в марте 1999 года, именно с тех пор европейские страны переживают кризис безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Тогда эти бомбы, помимо того, что стали убивать гражданских людей, стали разрушать систему международных отношений. Именно тогда натовцы - а когда мы говорим натовцы, мы имеем в виду: американцы, - стали бомбить основы мирового устройства. И именно тогда началась эрозия всех основ мирового порядка, что вылилось в кризис и европейской безопасности, который мы все сейчас переживаем. При этом переживаем в основном этот кризис мы, европейцы, здесь я причисляю Россию к Европе... А те самые американцы, которые были зачинщиками, переживают в меньшей степени, - сказал Песков.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 21:58
Небензя напомнил, что НАТО сбросила на Югославию 10 тысяч тонн взрывчатки
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово", с одной стороны, и армии и полиции Сербии - с другой, привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО. Эта военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН - только на основе утверждения западных стран, что Белград проводили этнические чистки в Косово и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, в том числе детей. Нанесенный ими ущерб оценивается в 100 миллиардов долларов.
По данным медиков, применение авиацией НАТО в 1999 году бомб с обедненным ураном и разрушение при авиаударах экологически опасных объектов привели к тому, что сейчас Сербия занимает первое место в Европе по смертности от онкологических заболеваний.
 
Дмитрий ПесковВ миреЮгославияРоссияЕвропаКосовоОсвободительная армия КосовоООННАТО
 
 
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