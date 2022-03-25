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Эксперт пояснил, с чем связано намерение Японии повысить обороноспособность - РИА Новости, 25.03.2022
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Эксперт пояснил, с чем связано намерение Японии повысить обороноспособность
Эксперт пояснил, с чем связано намерение Японии повысить обороноспособность - РИА Новости, 25.03.2022
Эксперт пояснил, с чем связано намерение Японии повысить обороноспособность
Причина стремления премьера Японии Фумио Кисиды повысить обороноспособность страны связана не с ситуацией вокруг Украины, а с расширением военной деятельности... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T17:04
2022-03-25T17:04
в мире
россия
япония
сша
токио
синдзо абэ
владимир путин
китай
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ТОКИО, 25 мар – РИА Новости. Причина стремления премьера Японии Фумио Кисиды повысить обороноспособность страны связана не с ситуацией вокруг Украины, а с расширением военной деятельности Китая, а также с кризисом вокруг Тайваньского пролива и островов Сэнкаку (китайское название Дяоюйдао), рассказал РИА Новости видный эксперт в области политических наук, профессор университета Рицумэйкан Масато Камикубо."Полагаю, что (премьер-министр Японии – ред.) Кисида попытается повысить обороноспособность Японии. Но причина тому лежит не в российско-украинском конфликте. Наиболее серьезные причины кроются в расширении военной деятельности Китая, а также кризисе вокруг Тайваньского пролива и островов Сенкаку", - подчеркнул эксперт.Профессор отметил, что "в правительстве Японии не опасаются российской армии, однако на фоне российско-украинского конфликта повысилась озабоченность властей относительно вероятности вторжения Китая на Тайвань и на острова Сенкаку (китайское название Дяоюйдао)". "Этого же мнения придерживаются и в японском обществе, поэтому консервативная ячейка (правящей – ред.) Либерально-демократической партии считает, что сейчас сложилась блестящая возможность начать обсуждения о поправках в конституцию", - добавил Камикубо.Эксперт пояснил, что премьер "Кисида по сути пассивен в вопросе поправок". "Однако у Кисиды есть поддержка со стороны (бывшего премьер-министра – ред.) Синдзо Абэ, который, как известно, занимал очень жесткую позицию относительно расширения военной деятельности Китая. И если действия Китая станут еще большее масштабными, Япония предпримет шаги в сфере своей оборонной политики", - добавил он.Власти Японии неоднократно выражали обеспокоенность военной модернизацией Китая и расширением его военной активности.Острова Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) являются предметом территориального спора между Китаем и Японией. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао (Сенкаку) обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году. На Тайване и в континентальном Китае считают, что Япония удерживает их незаконно. Токио считает, что Пекин и Тайвань стали претендовать на острова с 1970-х годов, когда выяснилось, что их акватория богата полезными ископаемыми. Еще большее обострение территориального спора произошло после того, как японское правительство в 2012 году выкупило у частного японского владельца три из пяти островов архипелага Сенкаку (китайское название Дяоюйдао), подчеркнув таким образом их государственный статус.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, россия, япония, сша, токио, синдзо абэ, владимир путин, китай
17:04 25.03.2022
 
Эксперт пояснил, с чем связано намерение Японии повысить обороноспособность

Эксперт: стремление Японии повысить обороноспособность связано не с Украиной, а с Китаем

© AP Photo / Koji SasaharaВетераны имперских вооруженных сил Японии с флагом Императорской армии
Ветераны имперских вооруженных сил Японии с флагом Императорской армии - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© AP Photo / Koji Sasahara
Ветераны имперских вооруженных сил Японии с флагом Императорской армии
Читать ria.ru в
ТОКИО, 25 мар – РИА Новости. Причина стремления премьера Японии Фумио Кисиды повысить обороноспособность страны связана не с ситуацией вокруг Украины, а с расширением военной деятельности Китая, а также с кризисом вокруг Тайваньского пролива и островов Сэнкаку (китайское название Дяоюйдао), рассказал РИА Новости видный эксперт в области политических наук, профессор университета Рицумэйкан Масато Камикубо.
"Полагаю, что (премьер-министр Японии – ред.) Кисида попытается повысить обороноспособность Японии. Но причина тому лежит не в российско-украинском конфликте. Наиболее серьезные причины кроются в расширении военной деятельности Китая, а также кризисе вокруг Тайваньского пролива и островов Сенкаку", - подчеркнул эксперт.
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Профессор отметил, что "в правительстве Японии не опасаются российской армии, однако на фоне российско-украинского конфликта повысилась озабоченность властей относительно вероятности вторжения Китая на Тайвань и на острова Сенкаку (китайское название Дяоюйдао)". "Этого же мнения придерживаются и в японском обществе, поэтому консервативная ячейка (правящей – ред.) Либерально-демократической партии считает, что сейчас сложилась блестящая возможность начать обсуждения о поправках в конституцию", - добавил Камикубо.
Эксперт пояснил, что премьер "Кисида по сути пассивен в вопросе поправок". "Однако у Кисиды есть поддержка со стороны (бывшего премьер-министра – ред.) Синдзо Абэ, который, как известно, занимал очень жесткую позицию относительно расширения военной деятельности Китая. И если действия Китая станут еще большее масштабными, Япония предпримет шаги в сфере своей оборонной политики", - добавил он.
Власти Японии неоднократно выражали обеспокоенность военной модернизацией Китая и расширением его военной активности.
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Острова Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) являются предметом территориального спора между Китаем и Японией. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао (Сенкаку) обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году. На Тайване и в континентальном Китае считают, что Япония удерживает их незаконно. Токио считает, что Пекин и Тайвань стали претендовать на острова с 1970-х годов, когда выяснилось, что их акватория богата полезными ископаемыми. Еще большее обострение территориального спора произошло после того, как японское правительство в 2012 году выкупило у частного японского владельца три из пяти островов архипелага Сенкаку (китайское название Дяоюйдао), подчеркнув таким образом их государственный статус.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
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