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Ход в подземный Калининград? Тайна "Виллы Эдит"

Ход в подземный Калининград? Тайна "Виллы Эдит" - РИА Новости, 25.03.2022

Ход в подземный Калининград? Тайна "Виллы Эдит"

“Под городом есть громадные подземелья, где спрятаны сокровища”: в 50-е годы вышла книга “Вилла Эдит”, подогревшая слухи о “подземном Калининграде”. Прочитав повесть, многие кладоискатели бросились искать вход в подземелья… рядом с небольшим особняком, описанным в книге. Существует ли “подземный Калининград”, и какие клады находят в наши дни?

2022-03-25T12:00

2022-03-25T12:00

2022-03-25T12:00

какая-то мистика

подкаст

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Ход в подземный Калининград? Тайна "Виллы Эдит" “Под городом есть громадные подземелья, где спрятаны сокровища”: в 50-е годы вышла книга “Вилла Эдит”, подогревшая слухи о “подземном Калининграде”. Прочитав повесть, многие кладоискатели бросились искать вход в подземелья… рядом с небольшим особняком, описанным в книге. Существует ли “подземный Калининград”, и какие клады находят в наши дни? audio/mpeg

Ход в подземный Калининград? Тайна "Виллы Эдит" “Под городом есть громадные подземелья, где спрятаны сокровища”: в 50-е годы вышла книга “Вилла Эдит”, подогревшая слухи о “подземном Калининграде”. Прочитав повесть, многие кладоискатели бросились искать вход в подземелья… рядом с небольшим особняком, описанным в книге. Существует ли “подземный Калининград”, и какие клады находят в наши дни? audio/mpeg

Сейчас старинный дом, рядом с которым копатели пытались найти тайный ход к Янтарной комнате, хотят снести. Особняк, который, вероятно, был прототипом описанной в книге “Виллы Эдит”, в аварийном состоянии. Его так и не признали культурным наследием. Однако многие местные жители и краеведы выступают за его сохранение. Они предлагают оставить дом как символ послевоенного фольклора, сделать из него туристический объект, или открыть мини-отель для любителей городских легенд.Историю о таинственном особняке расскажем вместе с гидом по Калининграду Натальей Зазулиной.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграм и канал в Яндекс.Дзене

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