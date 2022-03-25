Пэн Лиюань выступила на видеоконференции ВОЗ по туберкулезу
© AP Photo / Themba Hadebe Супруга председателя КНР Си Цзиньпина Пэн Лиюань
© AP Photo / Themba Hadebe
МОСКВА, 25 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Пэн Лиюань, супруга председателя КНР Си Цзиньпина и посол доброй воли Всемирной организации здравоохранения по вопросам туберкулеза и ВИЧ/СПИД, в четверг приняла участие в видеоконференции, посвященной Всемирному дню борьбы с туберкулезом.
"За последние годы благодаря активной работе ВОЗ и совместным усилиям международного сообщества мир добился заметного прогресса в борьбе с туберкулезом", — сказала Пэн Лиюань. "Правительство Китая уделяет большое внимание профилактике и лечению туберкулеза и включило его в стратегию "Здоровый Китай". Были созданы специальные фонды, пациентов бесплатно повторно обследуют, они получают противотуберкулезные препараты, многое делается в области новых диагностических технологий и лекарств. В результате показатель выздоровления от туберкулеза в стране удерживается на уровне выше 90%", - сказала она.
Пэн Лиюань отметила, что правительство Китая и все слои общества оказывают помощь больным туберкулезом, следя за тем, чтобы пандемия коронавируса не повлияла на лечение. Она также поделилась своим опытом участия в профилактике и борьбе с туберкулезом в стране – в рамках этой работы за последние несколько лет она посетила несколько медицинских учреждений, школ и микрорайонов.
"В Китае более миллиона волонтеров работают над повышением осведомленности общественности о профилактике и лечении туберкулеза, а также над оказанием помощи и поддержки больным туберкулезом", - сказала она.
24 марта отмечался 27-й Всемирный день борьбы с туберкулезом. Являясь одним из древнейших инфекционных заболеваний, туберкулез сопровождает человечество на протяжении веков. Несмотря на растущую осведомленность и решимость искоренить болезнь, она по-прежнему представляет серьезную угрозу для людей по всему миру.
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