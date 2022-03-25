https://ria.ru/20220325/vaktsinatsiya-1780128619.html

Беременность исключили из противопоказаний для вакцинации "Спутником Лайт"

Беременность исключили из противопоказаний для вакцинации "Спутником Лайт" - РИА Новости, 25.03.2022

Беременность исключили из противопоказаний для вакцинации "Спутником Лайт"

Из инструкции к вакцине "Спутник Лайт" убрали противопоказания беременность и период грудного вскармливания, беременным можно вакцинироваться с 22 недели, когда РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T17:29

2022-03-25T17:29

2022-03-25T17:29

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Из инструкции к вакцине "Спутник Лайт" убрали противопоказания беременность и период грудного вскармливания, беременным можно вакцинироваться с 22 недели, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода, изменения в инструкцию опубликованы в государственном реестре лекарственных средств."Применение при беременности и в период грудного вскармливания. По результатам исследований на животных, репродуктивная токсичность и тератогенность отсутствуют. Клинические исследования Спутник Лайт при беременности не проводились. В связи с этим применять препарат "Спутник Лайт "при беременности следует в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода с 22 недели беременности", - говорится в инструкции.Препарат теперь также разрешено применять и кормящим женщинам, но в настоящее время неизвестно, способны ли действующие вещества, входящие в состав вакцины, проникать в грудное молоко. Поэтому перед принятием решения о вакцинации кормящей женщины необходимо оценить риски и пользу данной вакцинации.

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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