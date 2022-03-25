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Беременность исключили из противопоказаний для вакцинации "Спутником Лайт" - РИА Новости, 25.03.2022
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Беременность исключили из противопоказаний для вакцинации "Спутником Лайт"
Беременность исключили из противопоказаний для вакцинации "Спутником Лайт" - РИА Новости, 25.03.2022
Беременность исключили из противопоказаний для вакцинации "Спутником Лайт"
Из инструкции к вакцине "Спутник Лайт" убрали противопоказания беременность и период грудного вскармливания, беременным можно вакцинироваться с 22 недели, когда РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T17:29
2022-03-25T17:29
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Из инструкции к вакцине "Спутник Лайт" убрали противопоказания беременность и период грудного вскармливания, беременным можно вакцинироваться с 22 недели, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода, изменения в инструкцию опубликованы в государственном реестре лекарственных средств."Применение при беременности и в период грудного вскармливания. По результатам исследований на животных, репродуктивная токсичность и тератогенность отсутствуют. Клинические исследования Спутник Лайт при беременности не проводились. В связи с этим применять препарат "Спутник Лайт "при беременности следует в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода с 22 недели беременности", - говорится в инструкции.Препарат теперь также разрешено применять и кормящим женщинам, но в настоящее время неизвестно, способны ли действующие вещества, входящие в состав вакцины, проникать в грудное молоко. Поэтому перед принятием решения о вакцинации кормящей женщины необходимо оценить риски и пользу данной вакцинации.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество, коронавирус в россии, коронавирусы, вакцина "спутник лайт", вакцина "спутник v"
17:29 25.03.2022
 
Беременность исключили из противопоказаний для вакцинации "Спутником Лайт"

Беременность и кормление исключили из противопоказаний для вакцинации "Спутником Лайт"

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкАмпула с однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт"
Ампула с однокомпонентной вакциной Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Ампула с однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт"
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Из инструкции к вакцине "Спутник Лайт" убрали противопоказания беременность и период грудного вскармливания, беременным можно вакцинироваться с 22 недели, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода, изменения в инструкцию опубликованы в государственном реестре лекарственных средств.
"Применение при беременности и в период грудного вскармливания. По результатам исследований на животных, репродуктивная токсичность и тератогенность отсутствуют. Клинические исследования Спутник Лайт при беременности не проводились. В связи с этим применять препарат "Спутник Лайт "при беременности следует в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода с 22 недели беременности", - говорится в инструкции.
Препарат теперь также разрешено применять и кормящим женщинам, но в настоящее время неизвестно, способны ли действующие вещества, входящие в состав вакцины, проникать в грудное молоко. Поэтому перед принятием решения о вакцинации кормящей женщины необходимо оценить риски и пользу данной вакцинации.
 
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