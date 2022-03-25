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Управленцы Москвы смогут принять участие в Президентской программе

Управленцы Москвы смогут принять участие в Президентской программе - РИА Новости, 25.03.2022

Управленцы Москвы смогут принять участие в Президентской программе

Руководители столичных компаний до 15 апреля могут подать заявку на обучение по Президентской программе, в текущем году стать участником в подготовке... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T09:30

2022-03-25T09:30

2022-03-25T09:30

государственный университет управления

алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)

москва

россия

образование - общество

ано «развитие человеческого капитала»

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МОСКВА, 25 мар- РИА Новости, Юлия Чичерина. Руководители столичных компаний до 15 апреля могут подать заявку на обучение по Президентской программе, в текущем году стать участником в подготовке управленческих кадров страны смогут 70 московских менеджеров, что на десять кандидатов больше предыдущего года.Глава департамента подчеркнул, что "для предприятий это – возможность компенсировать значительные затраты на переобучение сотрудников и в результате их обучения – и усиление собственных конкурентных позиций на рынке".Обучение будет проходить на базе семи ведущих вузов страны, среди которых Финансовый университет при правительстве РФ, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Государственный университет управления другие. Плата за обучение разбита на две части – 66% будет финансироваться из средств федерального и регионального бюджетов, организация или сам специалист оплатит лишь 34%.Первый этап – регистрацияНа первом этапе руководители столичных предприятий регистрируются в информационной системе "Государственный план" АИС ГП, где заполняют заявку на обучение с приложением подтверждающих скан-копий документов.После регистрации в системе АИС ГП до 15 апреля необходимо предоставить подлинники документов на бумажном носителе в Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы по адресу: Москва, Романов переулок дом 4, строение 2, 4 этаж.Выбор программыСогласно информации АНО "Развитие человеческого капитала", после регистрации в информационной системе будущий слушатель может выбрать три приоритетных программы в рамках таких направлений, как менеджмент, управление проектами, маркетинг и финансы.Для выбора доступны программы семи ведущих университетов города Москвы.РАНХиГС предложит успешным кандидатам на выбор три программы подготовки - "Инновационное развитие компании: проектное управление", "Топ-менеджер", "Экономика и управление предприятием", а Московская международная высшая школа бизнеса "МИРБИС" (Институт) направление "Маркетинг: стратегическая устойчивость предприятий на конкурентном рынке", "Менеджмент и управление развитием организаций" и "Корпоративные финансы".Программу "Управление бизнесом в цифровой экономике" предложит абитуриентам Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, вопросы по темам "Финансовый менеджмент" и "Как управлять бизнес-проектами" будут рассмотрены в Российском экономическом университете им. Г.В. Плеханова и Финансовом университете при правительстве РФ.Международный институт менеджмента ЛИНК предложит слушателям программы по "Эффективности управления организацией" и "Менеджменту в действии", а Государственный университет управления предложит программы "Организационные и экономические основы эффективного функционирования производственного комплекса" и"Практика управления бизнес-проектами", Национальный исследовательский университет "МЭИ" приглашает на программу "Производственный менеджмент и управление проектами".Мотивация – путь к успехуПервый этап подачи заявления и выбора обучающей программы продлится до 15 апреля. Самые успешные участники далее приступят к конкурсному испытанию. Для его прохождения нужно будет пройти конкурсный отбор, представив проект-презентацию, который планируется реализовать в рамках программы, и мотивационное эссе.Узнать подробности и задать любые вопросы можно специалистам столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

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https://ria.ru/20211221/chempionat-1764667063.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

государственный университет управления, алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир), москва, россия, образование - общество, ано «развитие человеческого капитала»